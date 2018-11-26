بعد تمسك الفريق به.. كوفاتش يعلن تغيير مسار في بايرن

رغم التراجع الكبير هذا الموسم واحتلاله المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني قبل انطلاق الجولة الـ13، تمسك بايرن ميونيخ بمدربه نيكو كوفاتش (47 عاماً). واعتبر رئيس مجلس إدارة النادي كارل هاينز رومينيغه أن كوفاتش هو المدرب المناسب لبايرن ميونيخ وقال: "إنه يعرف بايرن ميونيخ وهو شخص مُبَالِغ بالمعنى الإيجابي. إنه شخص يعجبني".

وأضاف رومينيغه لصحيفة "تي زد"، قبل انطلاق الجمعية العمومية السنوية للنادي، التي تعقد مساء اليوم الجمعة (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) "أتمنى ألا يبقى مدرباً لنا في عيد الميلاد 2018 فقط وإنما أيضا في عيد الميلاد 2019 و2020".

كوفاتش والمسار الجديد في ميونيخ

لكن رغم ذلك يرى رومينيغه أن كوفاتش يتحتم عليه تغيير بعض الأشياء "فالمركز الخامس ليس هو المركز الذي ينبغي أن نحتله في نهاية الموسم".

المدرب الكرواتي أخذ الكلام على محمل الجد، وقال في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة قبل مباراته السبت أمام فيردر بريمن: "أنا إنسان يحاول أن يسأل نفسه عن الأشياء الجيدة والسيئة.. نحلل سويا في الفريق، وأحتفظ بأشياء لنفسي ولن أكشف كل شيء هنا"، حسبما نقل موقع "شبورت 1".

وأعلن كوفاتش عن تغيير مسار يتضمن خريطة للتعامل مع نجوم الفريق وقال حسبما نقل موقع "شبورت بيلد" إن من يقدم أداءً جيداً سيكافئ، كما سيتم التقليل من عملية "التناوب".

وأوضح كوفاتش: "قرَّرت لنفسي أن يكون لدي سقالة (من اللاعبين) يكون الجزء الأكبر منها ثابتا في التشكيلة الأساسية ووفقا لذلك يمكن دوماً للاعب أو لآخر أن يدخل (تلك التشكيلة)".

ومن المنتظر أن يطبق كوفاتش كلامه في لقاء بريمن في الجولة 13 على ملعب بريمن. ويذهب كوفاتش إلى "فيزر شتاديون"، منتشياً بفوز بايرن العريض على بنفيكا 5-1 في دوري أبطال أوروبا، وأعلن في المؤتمر الصحفي عن عودة تياغو وكينغسلي كومان وسيرغي غنابري لتشكيلة الفريق بعد الغياب الطويل بسبب الإصابة. أما ماتس هوملز ففرص لحاقة بالمباراة قوية أيضا.

وأكد كوفاتش أنه سيواصل اللعب باثنين من اللاعبين كخط وسط مدافع (ارتكاز)، مثلما فعل في مباراة بنفيكا وأوضح "من خلال ذلك استطاع دافيد آلابا القيام بهجمات، كما أننا بمدافعين اثنين في خط الوسط كان وضعنا أفضل من الناحية الدفاعية".

وحول وجود لاعبين ضده بالفريق قال كوفاتش إنه سمع أنهم "أربعة لاعبين". ولم يذكر المدرب اسم أي لاعب غير أنه قال "عندما يكون ضدك 20 في المائة (فقط) فإنه بذلك يكون لديك الأغلبية الساحقة".

ص.ش/ع.ش