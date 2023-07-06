 بعد تمرد فاغنر.. هل من تبعات على اقتصاد الحرب في روسيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.07.2023

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سياسة واقتصاد

بعد تمرد فاغنر.. هل من تبعات على اقتصاد الحرب في روسيا؟

بعد أقل من أسبوع على محاولة مجموعة فاغنر الانقلابية، تسود حالة من عدم اليقين في روسيا، بما في ذلك القلق بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد. ويرى خبراء أنّ اقتصاد الحرب في روسيا يسير بخطى ثقيلة وأنّ الكثير يعتمد على أسعار النفط.

بوتين يتوجه بأول خطاب للروس بعد تمرد فاغنر (26.06.2023).

هل بات حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المحك بعد تمرد فاغنر؟

لعدة ساعات مجنونة بدا حكم الرئيس فلاديمير بوتين  لروسيا وكأنه على حافة الهاوية الأسبوع الماضي مع تمرد مجموعة فاغنر الذي بلغ ذروته مع تحرك عناصرها صوب موسكو فيما بدأت الاستعدادات في العاصمة الروسية لصراع وشيك قبل أن يتمكن بوتين من إجهاض التمرد الذي لم يدم طويلا.

مختارات

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وبعد ثلاثة أيام من التمرد، أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين  وصل إلى بلاده ما يضع نهاية لحالة من البلبلة وهو الأمر الذي قوبل بإشادة من بوتين الذي قال إن جيش بلاده منع "حربا أهلية".

ورغم ذلك، فقد أثار التمرد الكثير من التساؤلات حيال مدى قوة بوتين في السيطرة على البلاد الذي يحكم روسيا منذ أكثر من عقدين فيما كان الاقتصاد محل نقاش.

فمنذ بدء التوغل العسكري الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط العام الماضي، كان الاقتصاد الروسي هدفا أساسيا لمجموعة من العقوبات الغربية.

ورغم ذلك، استمرت الدول الأوروبية في شراء النفط والغاز الروسيين طيلة معظم شهور العام الماضي فيما وجدت موسكو مشترين جدد لمصادر الطاقة مثل الصين والهند وهو ما أدى إلى تحقيق فائض تجاري روسي قياسي بلغ 227 مليار دولار (211 مليار يورو).

وقد ساعد ذلك بوتين في الحفاظ على تدفقات الموارد المالية إلى مختلف القطاعات ومجموعات المصالح الداعمة للحكومة الروسية.

درع ضد العقوبات الغربية

وفي ضوء ذلك، يقول كريس ويفر، الذي عمل كمستشار استثماري في موسكو خلال الـ 24 عاما الماضية، إن هذا السخاء ساعد في إخماد أي مشاعر معادية لبوتين.

هز تمرد فاغنر أركان حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

هز تمرد فاغنر أركان حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وفي مقابلة مع DW، يضيف ويفر "لقد مكن هذا الحكومة (الروسية) من تحقيق الاستقرار الاقتصادي  ودعم مجالات مثل قطاع السيارات وهو ما يعد بالأمر الهام من الناحية السياسية بسبب أن هذه القطاعات توظف عددا كبيرا".

بدورها، ترى إلينا ريباكوفا، الباحثة في مركز الأبحاث الأوروبي "بروغل"، أن هناك صلة بين الوضع الاقتصادي وتمرد مجموعة فاغنر، مشيرة إلى هذا التمرد كان يتعلق بالوصول إلى الموارد المحدودة بشكل متزايد.

وتضيف بأنه "لو استمر ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عالية، لكان بإمكان بوتين  أن يواصل بشكل مريح تقديم المساعدات لطباخه السابق (بريغوجين) وكذلك المضي قدما في توفير الموارد المالية لإنفاقها على الجوانب الاجتماعية. يعتمد الاقتصاد الروسي في الوقت الحالي بالكامل على ارتفاع أسعار السلع الأساسية."

ومازالت عائدات النفط تمثل الدرع الأساسي لموسكو ضد العقوبات حيث منحت الكرملين إمكانية الاستمرار في دعم العمليات العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية مع تواصل الإنفاق الاجتماعي داخل البلاد.

وفي ذلك، يقول المحلل السياسي الروسي كيريل روجوف إن بوتين استخدم هذه الأرباح الاقتصادية لبقاء مجموعات وقطاعات داخل البلاد إلى جانبه.

ويضيف في مقابلة مع DW: "تكمن الأهمية في إعادة توزيع الدخل من خلال مشاريع البنية التحتية ومشاريع اقتصادية أخرى التي توظف الكثير من الروس ومن ثم خلق نشاط وزخم اقتصادي".

ضربة قاضية

ويعتقد روجوف، الذي يرأس مركز RE:Russia للأبحاث، أن أسعار النفط المرتفعة  من المرجح كانت من بين الدوافع الرئيسية وراء إقناع بوتين بغزو أوكرانيا، مضيفا أنه نجم عن انخفاض أسعار النفط حالة من عدم الاستقرار السياسي في روسيا.

ويقول روجوف "أعتقد أنه في حالة انخفاض أسعار النفط لمدة عامين، يمكننا أن نتوقع تدهورا حقيقيا في مستويات المعيشة وبعد ذلك احتمالية اندلاع احتجاجات".

ويشير روجوف إلى أنه في حالة حدوث ما وصفه بـ"صدمة خارجية"، فإن أسعار النفط  قد تنخفض بشكل كبير وهو ما "يمثل ضربة قاضية لحكم بوتين حيث سيؤدي إلى زعزعة استقرار رئاسته وإضعاف الإيمان القوي بين النخبة الروسية باستقرار حكم بوتين على المدى الطويل"

ويتفق كريس ويفر على أن عائدات النفط الشهرية لا تزال العامل الأكثر تأثيرا في عملية صنع القرار في روسيا، قائلا: "إذا انخفضت الأسعار، فإن بوتين لن يسمح لوزارة المالية بمواصلة استنفاد الاحتياطيات المالية بسبب أن هذا سوف يعرضها لمخاطر من الناحية الجيوسياسية".

قال بوتين قبل تمرد فاغنر إن روسيا ستشهد زيادة في إيرادات النفط والغاز

قال بوتين قبل تمرد فاغنر إن روسيا ستشهد زيادة في إيرادات النفط والغاز

انخفاض أسعار النفط

يشار إلى أن عائدات النفط الشهرية قد انخفضت بشكل كبير مقارنة بالمعدلات المرتفعة القياسية إبان العام الماضي فيما اعترف وزير المالية الروسي الشهر المنصرم بأن العقوبات الغربية بدأت تلقى بظلالها على العائدات النفطية خاصة وأن العقوبات أجبرت روسيا  على بيع النفط بخصومات كبيرة لدول مثل الهند والصين.

وأشارت بيانات رسمية إلى أن عائدات الطاقة قد انخفضت بأكثر من 50٪ في الربع الأول من العام الجاري وهو ما اعتبره كريس ويفر بانه يمثل "مشكلة كبيرة للاقتصاد الروسي في الوقت الحالي إذ قد نشهد في سبتمبر / أيلول تعديل الميزانية لتقليل الإنفاق حيث لا يمكن أن يحدث أي خفض في تمويل الجيش لذلك ستكون البداية مع تقليل الإنفاق في الاقتصاد الأوسع."

وفي مؤتمر صحافي، قال وزير المالية الروسي إن الإيرادات غير النفطية "تسير على الطريق الصحيح" فيما تشير إيلينا ريباكوفا إلى أن الاقتصاد الروسي بات أقرب إلى "اقتصاد الحرب".

وتضيف قائلة: "يتم في الوقت الحالي تعزيز الإنفاق العسكري من خلال الإنفاق الصناعي فيما تعاني مجالات مثل الزراعة وتصنيع السيارات".

تغيير في السلطة

يقول ويفر إن المحادثات حول تغيير في السلطة بالكرملين  اتسمت بالعلانية في الوقت الحالي ولم تعد سرا كما كان الوضع قبل تمرد فاغنر، مستبعدا حدوث تغيير في السلطة جراء حدوث اضطرابات اقتصادية، لكنه شدد على أن بقاء بوتين في السلطة يعتمد على إسعاد النخبة.

ويتفق ويفر وريباكوفا وروجوف على أن انهيار أسعار النفط  سوف يتسبب في توجيه ضربات قاتلة لبوتين رغم أن ريباكوفا تشكك في احتمالية حدوث تغيير في النظام الروسي من تلقاء نفسه.

وتقول: "قيام دولة ديمقراطية ومستقرة في روسيا في مرحلة ما بعد بوتين يعد سيناريو منخفض الحدوث".

من جانبه يدعو ويفر كافة الأطراف المعنية بالشأن الروسي إلى ضرورة مراقبة عائدات النفط الشهرية، مضيفا "الأمر يعد بمثابة طائرة شراعية حيث تمثل عائدات النفط الجزء الهام في جسم الطائرة الذي إذا تعطل، فسوف تسقط".

 

آرثر سوليفان / م. ع

  • Wladimir Putin

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


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