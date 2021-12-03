 بعد تعليق إماراتي للصفقة..واشنطن مازالت مستعدة لبيع مقاتلات إف-35 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.12.2021

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بعد تعليق إماراتي للصفقة..واشنطن مازالت مستعدة لبيع مقاتلات إف-35

بعد أن علقت الإمارات محادثات مع الولايات المتحدة بشأن شراء طائرات إف-35، عاد وزير الخارجية الأمريكي ليؤكد استعداد بلاده لبيع المقاتلات المتطورة إلى جانب طائرات مسيرة للإمارات.

المقاتلة الأمريكية اف 35

قال بلينكن إن تأخر الصفقة كان بغرض التأكد من التزام بلاده تجاه ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل

عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء (15 كانون الأول/ديسمبر 2021) عن استعداد بلاده للمضي قدماً في بيع مقاتلات إف-35 وطائرات مسيرة للإمارات، وذلك في أعقاب تقارير عن اعتزام الدولة الخليجية تعليق المناقشات بشأن الصفقة.

مختارات

إثر مخاوف إسرائيلية من إمكانية حصول الإمارات على مقاتلات أمريكية متطورة من طراز "إف-35"، عقب اتفاقية التطبيع معها، تعهدت واشنطن خطياً بالحفاظ على "التفوق العسكري" الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

انضمت منظمات حقوقية إلى الأصوات المطالبة بوقف صفقة أسلحة أمريكية لدولة الإمارات. فقد وقعت 29 منظمة حقوقية من بينها منظمات عربية على خطاب يطالب الكونغرس الأمريكي بوقف الصفقة التي تنوي إدارة الرئيس ترامب إتمامها.

وقال مسؤول إماراتي لرويترز أمس الثلاثاء إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق المناقشات بشأن شراء طائرات إف-35، التي كانت ضمن صفقة قيمتها 23 مليار دولار تشمل أيضا طائرات مسيرة وذخائر متطورة أخرى.

وقال المسؤول "الاشتراطات الفنية والقيود التشغيلية المتعلقة بالسيادة وتحليل التكاليف مقارنة بالفوائد" أدت إلى إعادة تقييم الحكومة الإماراتية للصفقة.

وكان أشخاص مطلعون أبلغوا رويترز في يناير/كانون الثاني بأن الإمارات وقعت اتفاقا لشراء 50 طائرة إف-35 وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة.

وقال بلينكن متحدثا في مؤتمر صحفي في كولالمبور إن واشنطن كانت مضطرة لمراجعة بعض الأمور. وأضاف: "أردنا التأكد، على سبيل المثال، من التزامنا تجاه ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، لذلك أردنا القيام بمراجعة دقيقة لأي تقنيات تُباع أو تُنقل لشركاء آخرين في المنطقة، ومن بينهم الإمارات"، وتابع: "لكنني أعتقد بأننا على استعدادنا للمضي قدما إذا كانت الإمارات لا تزال تريد هذين (النوعين من الطائرات)".

وتباطأت وتيرة صفقة بيع المقاتلات، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، للإمارات وسط مخاوف في واشنطن بشأن علاقة أبوظبي بالصين، بما في ذلك استخدامها لتقنية الجيل الخامس من إنتاج شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات طلب عدم الكشف عن هويته إن النقاط الخلافية بين الولايات المتحدة والإمارات كانت تدور لعدة أشهر حول كيفية نشر المقاتلات الشبح وحجم التكنولوجيا المتطورة المرتبطة بها التي سيسمح لدولة الإمارات بالاستفادة منها.

ومنذ فترة طويلة تبدي الإمارات - وهي من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط - اهتمامها بشراء الطائرات إف-35 وحصلت على وعد بذلك في اتفاق جانبي عندما وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أغسطس/آب 2020.

ع.ح./ا.ف. (رويترز)

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