بعد تعثر لايبزيغ.. بايرن يسقط فولفسبورغ ويقترب من اللقب

قاد جمال موسيالا بايرن ميونيخ لفوز صعب 3-2 على مضيفه فولفسبورغ ثالث الترتيب اليوم السبت (17 أبريل/نيسان 2021) بإحرازه هدفين في الشوط الأول، ليبتعد البايرن بسبع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل خمس جولات من النهاية.

وبعد ثلاثة أيام من الخروج من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، اقترب بايرن من اللقب مستفيدا من تعادل رازن بال شبورت لايبزيغ بدون أهداف مع ضيفه هوفنهايم أمس الجمعة.

وراوغ لاعب منتخب ألمانيا البالغ عمره 18 عاما، ثلاثة مدافعين داخل منطقة الجزاء قبل أن يمنح الفريق الضيف التقدم في الدقيقة 15.

وجعل موسيالا النتيجة 3-1 بضربة رأس ليصبح أصغر لاعب يحرز ستة أهداف في الدوري الألماني على الإطلاق. وبعد ذلك بقليل كاد أن يكمل الثلاثية لكن تم إبعاد الكرة من على خط المرمى.

ورفع بايرن، الذي اقترب من تمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة التاسعة على التوالي، رصيده إلى 68 نقطة متقدما بسبع نقاط على لايبزيغ.

لايبزيج في موقف صعب

وتراعت حالة التفاؤل التي كانت موجودة لدى لايبزيغ بعد التعادل السلبي أمام هوفنهايم أمس الجمعة، ولكنها لم تنكسر بعد على الرغم من أن فارق السبع نقاط بين لايبزيغ وبايرن ميونخ. ولكن مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم، ربما تكون الفرص المتاحة نظرية أكثر.

من مباراة لايبزيغ وهوفنهايم التي انتهت بالتعادل السلبي

وتكمن المشكلة في أن لايبزيغ لم يفز بآخر ثلاث مباريات أقيمت على ملعبه. وبالإضافة لخسارته أمام بايرن ميونخ في مباراة تحديد الصدارة، تعادل الفريق مع آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم. وإذا أراد فريقا أن يثبت أنه جاهز للقب، لا يمكنه أن يقدم مثل هذه التراجعات.

وحصد لايبزيغ نقطة واحدة بالتعادل ليرفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ حامل اللقب، كما رفع هوفنهايم رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان التعادل في هذه المباراة هو السابع للايبزج خلال الموسم مقابل 18 انتصارا وأربع هزائم. وبقي فولفسبورغ في المركز الثالث وله 54 نقطة متقدما بنقطة واحدة على أينتراخت فرانكفورت الذي تلقى خسارة ثقيلة 4-صفر في ملعب بروسيا مونشنغلادباخ. ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى دور المجموعات بدوري الأبطال مباشرة.

خيبة الأمل بادية على لاعبي شالكه بعد خسارتهم 4/0 من فرايبورغ

وفي باقي المباريات التي جرت اليوم السبت، فاز أونيون برلين على ضيفه شتوتغارت (2/1)، فيما انتهت المباراة التي جمعت أوغسبورغ وبيلفلد بالتعادل السلبي دون أهداف، بينما خسر شالكه متذيل الترتيب 4-صفر أمام مضيفه فرايبورغ ليصبح قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى الدرجة الثانية. ويتأخر شالكه بفارق 13 نقطة عن هيرتا برلين صاحب المركز 16 المؤهل لملحق البقاء قبل خمس جولات من النهاية.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ، رويترز)