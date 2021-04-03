 بعد تعثر لايبزيغ.. بايرن يسقط فولفسبورغ ويقترب من اللقب | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.04.2021

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رياضة

بعد تعثر لايبزيغ.. بايرن يسقط فولفسبورغ ويقترب من اللقب

بهدفين لجمال موسيالا في مرمى فولفسبورغ، ابتعد بايرن ميونيخ في صدارة الدوري الألماني بفارق 7 نقاط عن منافسه لايبزيغ الذي تعثر أمام منافسه هوفنهايم في مباراة افتتاح المرحلة الـ 29 من منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

جمال موسيالا يحتفل بهدفه في مرمى فولفسبورغ

قاد جمال موسيالا فريقه بايرن ميونيخ للابتعاد في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه

قاد جمال موسيالا بايرن ميونيخ لفوز صعب 3-2 على مضيفه فولفسبورغ ثالث الترتيب اليوم السبت (17 أبريل/نيسان 2021) بإحرازه هدفين في الشوط الأول، ليبتعد البايرن بسبع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل خمس جولات من النهاية.

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تزوجت الألمانية بيبيانا شتاينهاوس، أول امرأة تدير مباراة في بطولة محلية كبرى للرجال، من الحكم الإنجليزي هاورد ويب الذي أدار نهائي مونديال 2010. مراسم الزواج تمت في غياب الشهود وبدون حفل كما لم يذهبا في رحلة لشهر العسل.

نتيجة التعادل الثقيلة على متصدر الدوري الألماني، بايرن ميونيخ، وهي الثانية هذا الموسم، من المتوقع أن تهز تحضيراته لمواجهة باريس سان جرمان في إياب ربع نهائي دوري الأبطال. في المقابل حقق لايبزيغ فوزا كبيرا على بريمن.

وبعد ثلاثة أيام من الخروج من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، اقترب بايرن من اللقب مستفيدا من تعادل رازن بال شبورت لايبزيغ بدون أهداف مع ضيفه هوفنهايم أمس الجمعة.

وراوغ لاعب منتخب ألمانيا البالغ عمره 18 عاما، ثلاثة مدافعين داخل منطقة الجزاء قبل أن يمنح الفريق الضيف التقدم في الدقيقة 15.

وجعل موسيالا النتيجة 3-1 بضربة رأس ليصبح أصغر لاعب يحرز ستة أهداف في الدوري الألماني على الإطلاق. وبعد ذلك بقليل كاد أن يكمل الثلاثية لكن تم إبعاد الكرة من على خط المرمى.

ورفع بايرن، الذي اقترب من تمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة التاسعة على التوالي، رصيده إلى 68 نقطة متقدما بسبع نقاط على لايبزيغ.

لايبزيج في موقف صعب

وتراعت حالة التفاؤل التي كانت موجودة لدى لايبزيغ بعد التعادل السلبي أمام هوفنهايم أمس الجمعة، ولكنها لم تنكسر بعد على الرغم من أن فارق السبع نقاط بين لايبزيغ وبايرن ميونخ. ولكن مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم، ربما تكون الفرص المتاحة نظرية أكثر.

هوفنهايم يرغم لايبزيغ على التعادل

من مباراة لايبزيغ وهوفنهايم التي انتهت بالتعادل السلبي

  

وتكمن المشكلة في أن لايبزيغ لم يفز بآخر ثلاث مباريات أقيمت على ملعبه. وبالإضافة لخسارته أمام بايرن ميونخ في مباراة تحديد الصدارة، تعادل الفريق مع آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم. وإذا أراد فريقا أن يثبت أنه جاهز للقب، لا يمكنه أن يقدم مثل هذه التراجعات.

وحصد لايبزيغ نقطة واحدة بالتعادل ليرفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ حامل اللقب، كما رفع هوفنهايم رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان التعادل في هذه المباراة هو السابع للايبزج خلال الموسم مقابل 18 انتصارا وأربع هزائم. وبقي فولفسبورغ في المركز الثالث وله 54 نقطة متقدما بنقطة واحدة على أينتراخت فرانكفورت الذي تلقى خسارة ثقيلة 4-صفر في ملعب بروسيا مونشنغلادباخ. ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى دور المجموعات بدوري الأبطال مباشرة.

خيبة الأمل بادية على لاعبي شالكه بعد خسارتهم 4/0 من فرايبورغ

خيبة الأمل بادية على لاعبي شالكه بعد خسارتهم 4/0 من فرايبورغ

وفي باقي المباريات التي جرت اليوم السبت، فاز أونيون برلين على ضيفه شتوتغارت (2/1)، فيما انتهت المباراة التي جمعت أوغسبورغ وبيلفلد بالتعادل السلبي دون أهداف، بينما خسر شالكه متذيل الترتيب 4-صفر أمام مضيفه فرايبورغ ليصبح قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى الدرجة الثانية. ويتأخر شالكه بفارق 13 نقطة عن هيرتا برلين صاحب المركز 16 المؤهل لملحق البقاء قبل خمس جولات من النهاية. 

ع.ح./ع.ش. (د ب أ، رويترز)

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    حلاقة حديثة؟

    فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.

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    مع أدوات احترافية فقط؟

    كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".

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    غلادباخ.. خدمة ذاتية

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    النموذج السويدي

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    الطول المثالي؟

    حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.

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    ضفائر طويلة

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