 بعد تعثر غلادباخ.. نقطة واحدة تفصل بايرن عن الصدارة | أخبار | DW | 23.11.2019

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أخبار

بعد تعثر غلادباخ.. نقطة واحدة تفصل بايرن عن الصدارة

حقق فريق بايرن ميونخ فوزاً كبيراً على مضيفه فورتونا دوسلدورف في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني (بوندسليغا)، في حين تعثر المتصدر مونشنغلادباخ أمام أونيون برلين. ما قلص الفارق بين غلادباخ وبايرن إلى نقطة واحدة.

Fußball Bundesliga Fortuna Düsseldorf - Bayern München (picture-alliance/dpa/M. Becker)

بات فريق بايرن ميونخ على بعد نقطة واحدة فقط من صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه العريض على ملعب مضيفه فورتونا دوسلدورف بأربعة أهداف دون مقابل اليوم السبت (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) في المرحلة الثانية عشر للمسابقة التي شهدت خسارة بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر على ملعب مضيفه أونيون برلين (صفر/2).

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ويتصدر مونشنغلادباخ جدول ترتيب البوندسليغا، لكن رصيده توقف بفعل الهزيمة أمام أونيون برلين عند 25 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن بايرن ميونخ حامل اللقب والذي تقدم إلى مركز الوصيف.

وحسم بايرن الفوز على دوسلدورف منذ الشوط الأول الذي انتهى بتسجيل ثلاثة أهداف حملت توقيع بنيامين بافار في الدقيقة 11 وكورينتين توليسو في الدقيقة 27 وسيرغي غنابري في الدقيقة 34 قبل أن يسجل البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الرابع في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 70.

وفي برلين سجل أنتوني أوجا وسيباستيان أندرسون هدفي الفوز لأونيون برلين في شباك غلادباخ في الدقيقتين 15 و90.
وفي باقي المباريات فاز فولفسبورغ على مضيفه أينتراخت فرانكفورت (2/صفر)، كما حقق شالكه فوزاً على مضيفه فيردر بريمن (2/1) وتعادل باير ليفركوزن مع فرايبورغ (1/1).

Fußball Bundesliga Union Berlin vs Borussia Mönchengladbach (Getty Images/Bongarts/M. Kern)

أنتوني أوجا يحتفل بهدفه على مونشنغلادباخ.

وتقدم فرايبورغ للمركز الثالث رغم تعادله مع مضيفه فرايبورغ مع ليفركوزن بهدف لمثله. وتقدم لوكاس هولير بهدف لفرايبورغ في الدقيقة الخامسة ثم تعادل موسى ديابي لليفركوزن في الدقيقة 36. ورفع فرايبورغ رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث مقابل 19 نقطة لليفركوزن في المركز التاسع.

وتقدم شالكه إلى المركز الرابع بجدول ترتيب البوندسليغا بفضل الفوز على فيردر بريمن بهدفين لهدف. وسجل أمين حارث وبينيتو رامان هدفي شالكه في الدقيقتين 43 و53، فيما تكفل يويا أوساكو بالهدف الوحيد لبريمن في الدقيقة 80.

كما فاز فولفسبورغ بعشرة لاعبين على مضيفه أينتراخت فرانكفورت بهدفين حملا توقيع فوتر فيغورست في الدقيقة 19 وجواو فيكتور في الدقيقة 65. ولعب فولفسبورغ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 46 لطرد مارسيل تيسراند. الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 20 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد فرانكفورت عند 17 نقطة في المركز العاشر.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


 

مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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