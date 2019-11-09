بعد تعثر غلادباخ.. نقطة واحدة تفصل بايرن عن الصدارة

بات فريق بايرن ميونخ على بعد نقطة واحدة فقط من صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه العريض على ملعب مضيفه فورتونا دوسلدورف بأربعة أهداف دون مقابل اليوم السبت (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) في المرحلة الثانية عشر للمسابقة التي شهدت خسارة بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر على ملعب مضيفه أونيون برلين (صفر/2).

ويتصدر مونشنغلادباخ جدول ترتيب البوندسليغا، لكن رصيده توقف بفعل الهزيمة أمام أونيون برلين عند 25 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن بايرن ميونخ حامل اللقب والذي تقدم إلى مركز الوصيف.

وحسم بايرن الفوز على دوسلدورف منذ الشوط الأول الذي انتهى بتسجيل ثلاثة أهداف حملت توقيع بنيامين بافار في الدقيقة 11 وكورينتين توليسو في الدقيقة 27 وسيرغي غنابري في الدقيقة 34 قبل أن يسجل البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الرابع في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 70.

وفي برلين سجل أنتوني أوجا وسيباستيان أندرسون هدفي الفوز لأونيون برلين في شباك غلادباخ في الدقيقتين 15 و90.

وفي باقي المباريات فاز فولفسبورغ على مضيفه أينتراخت فرانكفورت (2/صفر)، كما حقق شالكه فوزاً على مضيفه فيردر بريمن (2/1) وتعادل باير ليفركوزن مع فرايبورغ (1/1).

أنتوني أوجا يحتفل بهدفه على مونشنغلادباخ.

وتقدم فرايبورغ للمركز الثالث رغم تعادله مع مضيفه فرايبورغ مع ليفركوزن بهدف لمثله. وتقدم لوكاس هولير بهدف لفرايبورغ في الدقيقة الخامسة ثم تعادل موسى ديابي لليفركوزن في الدقيقة 36. ورفع فرايبورغ رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث مقابل 19 نقطة لليفركوزن في المركز التاسع.



وتقدم شالكه إلى المركز الرابع بجدول ترتيب البوندسليغا بفضل الفوز على فيردر بريمن بهدفين لهدف. وسجل أمين حارث وبينيتو رامان هدفي شالكه في الدقيقتين 43 و53، فيما تكفل يويا أوساكو بالهدف الوحيد لبريمن في الدقيقة 80.

كما فاز فولفسبورغ بعشرة لاعبين على مضيفه أينتراخت فرانكفورت بهدفين حملا توقيع فوتر فيغورست في الدقيقة 19 وجواو فيكتور في الدقيقة 65. ولعب فولفسبورغ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 46 لطرد مارسيل تيسراند. الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 20 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد فرانكفورت عند 17 نقطة في المركز العاشر.



م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)