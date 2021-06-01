بعد تعثر المفاوضات.. قوات النظام تستعد لعملية عسكرية داخل درعا

قالت مصادر مقربة من القوات النظامية في سوريا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "القوات الحكومية السورية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة الى محافظة درعا اليوم (الجمعة)، استعداداً لمعركة في أحياء درعا البلد بعد فشل المفاوضات التي تديرها القوات الروسية".

وأكدت المصادر لـ "د ب أ" أن "صبر القوات الحكومية السورية ينفد جراء مماطلة لجان درعا المركزية وممثلي أحياء درعا البلد وأن العملية العسكرية ربما تنطلق يوم الخميس القادم، بعد انتهاء المهلة التي حددتها روسيا لاستمرار المفاوضات التي فشلت حتى الآن".

إلى ذلك أكد مصدر في لجان درعا المركزية أن قوات النظام بالتوازي مع سير المفاوضات ترسل تعزيزات عسكرية إلى مدينة درعا، ما يشير إلى أنهم لا يعولون على المفاوضات بل يسعون لعمل عسكري واسع بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة اليوم.

وأضاف المصدر لـ "د ب أ" أن ممثلي أحياء درعا البلد يريدون التوصل إلى تسوية ولكن القوات الحكومية تريد عملية عسكرية، وأن القصف المدفعي والصاروخي لم ينقطع ".

من جانبه كشف مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر أن "أبناء محافظة درعا ومقاتلي فصائل المعارضة لن يسلموا مدنهم وبلداتهم" لقوات النظام التي "تسعى لعملية عسكرية وتهدد باجتياح أحياء درعا البلد".

وأضاف المصدر لـ "د ب أ" أن " مقاتلي درعا البلد وريفي درعا الغربي والشرقي ومقاتلي اللواء الثامن سيواجهون القوات الحكومية كما جرى في عام 2012".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه أن المفاوضات متعثرة، لليوم السادس على التوالي منذ بداية تنفيذ الخارطة الروسية، وذكر وجود قصف نفذته قوات النظام على الأحياء السكنية في درعا البلد وعلى طريق واصل بين اليادودة وطفس، بالتزامن مع اشتباكات متقطعة دارت بين المسلحين المحليين وقوات النظام على أطراف الأحياء المحاصرة ليلًا.

وفي نهاية تموز/يوليو الماضي، شهدت محافظة درعا، مهد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت عام 2011، أعنف المعارك منذ استعاد النظام السيطرة عليها.

وسيطرت القوات الحكومية على درعا صيف 2018. لكن بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو، سُمح للمتمردين بالبقاء فيها وانضم بعضهم إلى صفوف الجيش أو احتفظوا بالسيطرة على أجزاء من المحافظة.



ع.ا/ف.ي ( د ب أ، أ ف ب)