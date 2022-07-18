بعد تعادل مخيب للآمال.. تشافي: برشلونة بحاجة لتعزيز خطوطه

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني إن الفريق الكتالوني لا يزال بحاجة إلى تعزيز خطوطه بعد أن افتتح الموسم بالتعادل السلبي المخيب للآمال ضد رايو فاليكانو في كامب نو السبت (13 أغسطس/آب 2022).

وقدم برشلونة في المباراة لأول مرة أربعة من تعاقداته الصيفية أمام نادي رايو فاليكانو، حيث بدأ كل من روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا دياز وأندرياس كريستنسن المباراة، فيما دخل فرانك كيسي في الشوط الثاني.

وتم تسجيل اللاعبين الأربعة في الدوري الإسباني LaLiga يوم الجمعة بعد أن باع النادي 24.5 ٪ من بارسا ستوديوز Barca Studios (شركة الإنتاج السمعي البصري للنادي) ليرتفع إجمالي مبيعات الأصول هذا الصيف إلى أكثر من 700 مليون يورو.

ولم يتم تسجيل جول كوندي حتى الآن، ويتوقع أن يتأخر الأمر حتى يخلق برشلونة مساحة أكبر للنقاش حول الراتب، لكن البلوغرانا يواصل المضي قدماً نحو إبرام المزيد من التعاقدات مع كل من ماركوس ألونسو وبرناردو سيلفا وربما ظهير أيمن آخر، بحسب ما نشر موقع ESPN.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي عقب المباراة "لقد قلت بالفعل إننا يجب أن نحافظ على قوتنا ولدينا متسع من الوقت حتى 31 أغسطس/آب (عندما تغلق فترة الانتقالات)"، وأضاف: "لا أريد استخدام ذلك كعذر [للنتيجة أمام رايو]. أتفهم خيبة الأمل، والتوقعات كانت كبيرة حقًا. سيتعين علينا تحليل المباراة وتحسين الأداء".

وأوضح تشافي:"دافع فريق رايو بشكل جيد. كان من الصعب علينا خلق [الفرص] بشكل أكثر من المعتاد. إنه لأمر مخزٍ لأننا أردنا أن نُظهر للجماهير أننا نسير على طريق جيد. إنه أمر مخيب للآمال ، لكننا نطلب الصبر." وفق ما نشر موقع "بارسا بلوغرانا".

رغم عدم تسجيله في المباراة، إلا أن ليفاندوفسكي قدم أداء جيداً بحسب تشافي

ويعمل برشلونة الآن بقاعدة 1:1 عندما يتعلق الأمر بالتعاقد مع اللاعبين، وفقًا لقواعد الليغا، بمعنى أنه للتعاقد مع المزيد من اللاعبين، لا يزال من الضروري أن يغادر لاعبون آخرون الفريق أولاً.

يذكر أن لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ مطلوب من قبل كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي لكن مصادر قالت لشبكة ESPN الرياضية إن اللاعب لا يزال حريصاً على البقاء في برشلونة.

ورغم وجود اللاعب في مقاعد البدلاء خلال المباراة، إلا أن تشافي قال إن "دي يونغ سيلعب دوراً رئيسياً إذا بقي في الفريق"، ما يعني ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات انتقال اللاعب.

وأكد تشافي: "دور دي يونغ ليس كبديل .. إنه لاعب مهم .. لقد قلت ذلك مرات عديدة". وأضاف مدرب برشلونة "لقد قدم أداءً جيدًا للغاية اليوم - مثل الأسبوع الماضي. لا أعرف ما سيحدث في سوق الانتقالات، لكن إذا بقي فسيكون مهمًا للغاية بالنسبة لنا، خاصة مع سلوكه وأدائه."

وشارك في المباراة ليفاندوفسكي، صاحب صفقة انتقال بقيمة 45 مليون يورو من بايرن ميونيخ، والذي لم يتمكن من التسجيل في أول مباراة رسمية له مع برشلونة أمام حشد يزيد عن 80 ألف شخص.

وقال تشافي عن أداء المهاجم البولندي: "أنا راضٍ لأنه عمل مع الفريق بشكل جيد وكانت سيطرته جيدة للغاية على الكرة خاصة عندما كان يعمل على بناء الهجمة"، "لكننا كنا بحاجة إلى مزيد من الفعالية اليوم، كانت هذه هي المشكلة الرئيسية، لكنني سعيد حقًا لوجوده في الفريق".

واختتم تشافي حديثه بالقول: إن التوقعات الكبيرة قبل المباراة أثرت على اللاعبين، مضيفاً أنه يتطلع إلى أداء مختلف في المباراة القادمة.

عماد حسن