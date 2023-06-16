بعد تعادله مع أوكرانيا قبل أيام - منتخب ألمانيا يعود ويخسر أمام بولندا

زادت بولندا الضغوط على المدرب هانزي فليك بعد أن ألحقت خسارة 1-0 بضيفتها ألمانيا وديًا مساء الجمعة (16 يونيو/ حزيران 2023) في وارسو.

وهذا الفوز الثاني فقط لبولندا على جارتها في 22 مباراة والأول منذ عام 1933، وجاء في المباراة الوداعية لياكوب بلاشيكوفسكي، الذي خاض مباراته الدولية الـ109 مع بلاده.

وخرج بلاشيكوفسكي في الدقيقة 17 وسط تصفيق حار ووقوف جماهير المنتخبين بعد أن لعب أكثر من عقد من الزمن في ألمانيا مع بوروسيا دورتموند وفولفسبورغ.

في ممر شرفي صنعه له لاعبو الفريقين، خرج بلاشيكوفسكي وسط تصفيق حار ووقوف جماهير المنتخبين.

وسجل ياكوب كيور هدف المباراة الوحيد من رأسية في الشوط الاول إثر ركنية (31) وسط زعزعة في دفاع المانشافت.

واكتفت ألمانيا بفوز واحد في آخر أربع مباريات منذ خروجها الكارثي من الدور الاول لمونديال قطر 2022، لتزداد الضغوط على فليك قبل عام من نهائيات كأس أوروبا على أرضها.

وتعرض فليك لانتقادات بسبب استمراره في تجربة لاعبين وتشكيلات مختلفة قبل عام من البطولة، وأجرى تسعة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 3-3 مع أوكرانيا الاثنين في بريمن.

يوزوا كيميش وقلب الدفاع أنطونيو روديغر هما فقط من حافظا على مكانهما، فيما منح قلب الدفاع ماليك تياو (21 عامًا) بداياته الدولية.

ص.ش (أ ف ب)