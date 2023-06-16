بعد تعادله مع أوكرانيا قبل أيام - منتخب ألمانيا يعود ويخسر أمام بولندا

زادت بولندا الضغوط على المدرب هانزي فليك بعد أن ألحقت خسارة 1-0 بضيفتها ألمانيا وديًا مساء الجمعة (16 يونيو/ حزيران 2023) في وارسو.
وهذا الفوز الثاني فقط لبولندا على جارتها في 22 مباراة والأول منذ عام 1933، وجاء في المباراة الوداعية لياكوب بلاشيكوفسكي، الذي خاض مباراته الدولية الـ109 مع بلاده.
وخرج بلاشيكوفسكي في الدقيقة 17 وسط تصفيق حار ووقوف جماهير المنتخبين بعد أن لعب أكثر من عقد من الزمن في ألمانيا مع بوروسيا دورتموند وفولفسبورغ.
في ممر شرفي صنعه له لاعبو الفريقين، خرج بلاشيكوفسكي وسط تصفيق حار ووقوف جماهير المنتخبين.
وسجل ياكوب كيور هدف المباراة الوحيد من رأسية في الشوط الاول إثر ركنية (31) وسط زعزعة في دفاع المانشافت.
واكتفت ألمانيا بفوز واحد في آخر أربع مباريات منذ خروجها الكارثي من الدور الاول لمونديال قطر 2022، لتزداد الضغوط على فليك قبل عام من نهائيات كأس أوروبا على أرضها.
وتعرض فليك لانتقادات بسبب استمراره في تجربة لاعبين وتشكيلات مختلفة قبل عام من البطولة، وأجرى تسعة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 3-3 مع أوكرانيا الاثنين في بريمن.
يوزوا كيميش وقلب الدفاع أنطونيو روديغر هما فقط من حافظا على مكانهما، فيما منح قلب الدفاع ماليك تياو (21 عامًا) بداياته الدولية.
ص.ش (أ ف ب)
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تحليل: الفشل الألماني في صور
الحيرة
كانت لديهم جميع الفرص، وكان بإمكانهم حتى آخر لحظة تغيير مسار المباراة. الانتصار بهدف لصفر أمام كوريا الجنوبية كان كافياً للعبور. عمت الحيرة بعد إعلان انتهاء المباراة، فطوال 98 دقيقة لم تجد التشكيلة الألمانية الوسائل الفنية للانتصار على الرقم 57 في قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
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تحليل: الفشل الألماني في صور
الضربة القاضية
هوينغ مين يسجل الهدف الثاني في شباك الفريق الألماني ويقصي ألمانيا نهائياً من المسابقة. إنها اللحظة النهائية والإقصاء النهائي ـ والحاسم في ذلك كان تقصيراً سابقاً على عدة مستويات.
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تحليل: الفشل الألماني في صور
تفاؤل
هنا لم يكونوا يعرفون ما سيؤول إليه مصيرهم: في الثاني عشر من يونيو/ حزيران وصل منتخب الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى موسكو. ضغوط الدفاع عن اللقب يشعر بها الفريق منذ البداية. وفي متاعهم يحملون مباريات اختبار باهتة ضد النمسا والسعودية، إلا أن ألمانيا واثقة من نفسها: تحت ظروف المسابقة ستظهر فعالية الفريق.
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تحليل: الفشل الألماني في صور
المتابرة في فاتوتينكي
الاستعداد للمباراة الأولى كان مشؤوماً. معسكر إقامة المنتخب في فاتوتينكي يعكس جمال "مدرسة رياضة سوفييتية"، كما قال يوآخيم لوف. كما أن الزوبعة الإعلامية التي أثارتها صور مسعود أوزيل (يسار) وإلكاي غوندوغان مع الرئيس التركي اردوغان ألقت بظلالها على الفريق، إذ أثرت سلباً على اللاعبين، كما اعترف بذلك قائد الفريق مانويل نوير.
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تحليل: الفشل الألماني في صور
بداية مصحوبة بهلع
الانطلاقة ضد المكسيك: الفريق يرتكب أخطاء فردية فادحة، وهو غير مستعد لمواجهة المكسيكيين. الفريق الخصم يلعب في غالب الأحيان بخرق مجال الوسط، وينفذ هجمات مضادة قوية بفضل التراخي الألماني. وليس اللاعب كيميش وحده من لا يتفهم هذا الأمر.
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تحليل: الفشل الألماني في صور
أوجاع داخل الفريق
رغم كل المزاعم، فإن الفريق يبدو غير منسجم مائة في المائة. ماتس هوميلس ينتقد في ختام المباراة الدولية الأسوأ في حقبة لوف رفاقه اللاعبين الذين يتركونه في الغالب لوحده هو وزميله في خط الدفاع جيروم بواتينغ ضد الهجوم المكسيكي. وتبقى روح الفريق من جنس آخر
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تحليل: الفشل الألماني في صور
ضغوط هائلة
أمام السويد واجه الفريق ضغوطاً شديدة نادراً ما حصلت في الدور الأول لبطولة كأس العالم: لو انهزم الفريق وقتها لخرج من المسابقة بعد مقابلتين. الفريق حقق بداية جيدة، إلا أنه تراجع مجدداً في الأداء، ليتقدم السويديون بهدف، إلا أن الفريق الألماني رد في النصف الثاني من المباراة.
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تحليل: الفشل الألماني في صور
بصيص الأمل
في الدقيقة الـ 95 ينفذ توني كروس ضربة حرة جانبية دخلت بها الكرة شباك حارس السويد. هذا الهدف خلص الفريق وشعباً بأكمله. نتيجة 2 مقابل 1 تعطي الأمل في الكفاح من أجل بلوغ مجموعة الثماني في البطولة. فانتصار على كوريا الجنوبية يكفي الآن. هذه المهمة سهلة المنال، أليس كذلك؟
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تحليل: الفشل الألماني في صور
الخطوة الأخيرة المفقودة
ثم جاءت كوريا الجنوبية، الفريق الأضعف المفترض في المجموعة. لوف يشرك لاعبين قدامى مثل سامي خضيرة (خلف يمين) مجدداً في الفريق على ما يبدو بفضل نتائج جيدة أثناء التدريب. لكن لا خضيرة ولا المبتدئ ليون غوريتسكا أو آخرون يأتون بالإلهام الضروري في طريقة اللعب الألمانية.
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تحليل: الفشل الألماني في صور
الارتباك
طوال 90 دقيقة لم تظهر ألمانيا في أي لحظة الثقة بالنفس والبديهية المعهودة لدى بطل العالم. كوريا الجنوبية تحصل ـ مثل السويد والمكسيك ـ على فرص بسبب أخطاء اللاعبين الألمان. كما أن الألمان بفرصهم القليلة فقدوا ثبات أعصابهم.
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تحليل: الفشل الألماني في صور
إقصاء مستحق
توني كروس، الذي أحيى قبلها الآمال ضد السويد، لم يبرهن ضد كوريا الجنوبية على شيء من الإبداع. لقد تحول إلى رمز فشل منتخب ألماني كان عليه أن يكون متفوقاً في الأداء على المكسيكيين والسويديين والكوريين الجنوبيين. غير أن هذا لم يحصل في ثلاث مقابلات. وجاء الإقصاء من البطولة العالمية مستحقاً.