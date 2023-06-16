 بعد تعادله مع أوكرانيا قبل أيام - منتخب ألمانيا يعود ويخسر أمام بولندا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بعد تعادله مع أوكرانيا قبل أيام - منتخب ألمانيا يعود ويخسر أمام بولندا

لم يعجب الكثيرين أداء منتخب ألمانيا أمام أوكرانيا مطلع الأسبوع، ليصدموا أكثر الآن بخسارة فريق الماكينات في مباراة ودية أمام بولندا، في تكريم ياكوب بلاشيكوفسكي، الذي خاض مباراته الدولية الـ109 مع منتخب بلاده، بولندا.

بولندا تفوز على ألمانيا في مباراة ودية بهدف دون رد 16/6/2023

سجل ياكوب كيور هدف المباراة الوحيد من رأسية في الشوط الأول إثر ركنية (31) وسط زعزعة في دفاع المانشافت.

زادت بولندا الضغوط على المدرب هانزي فليك بعد أن ألحقت خسارة 1-0 بضيفتها ألمانيا وديًا مساء الجمعة (16 يونيو/ حزيران 2023) في وارسو.

وهذا الفوز الثاني فقط لبولندا على جارتها في 22 مباراة والأول منذ عام 1933، وجاء في المباراة الوداعية لياكوب بلاشيكوفسكي، الذي خاض مباراته الدولية الـ109 مع بلاده.

 وخرج بلاشيكوفسكي في الدقيقة 17 وسط تصفيق حار ووقوف جماهير المنتخبين بعد أن لعب أكثر من عقد من الزمن في ألمانيا مع بوروسيا دورتموند وفولفسبورغ.

في ممر شرفي صنعه له لاعبو الفريقين، خرج بلاشيكوفسكي وسط تصفيق حار ووقوف جماهير المنتخبين.

في ممر شرفي صنعه له لاعبو الفريقين، خرج بلاشيكوفسكي وسط تصفيق حار ووقوف جماهير المنتخبين.

 وسجل ياكوب كيور هدف المباراة الوحيد من رأسية في الشوط الاول إثر ركنية (31) وسط زعزعة في دفاع المانشافت.

مختارات

واكتفت ألمانيا بفوز واحد في آخر أربع مباريات منذ خروجها الكارثي من الدور الاول لمونديال قطر 2022، لتزداد الضغوط على فليك قبل عام من نهائيات كأس أوروبا على أرضها.

وتعرض فليك لانتقادات بسبب استمراره في تجربة لاعبين وتشكيلات مختلفة قبل عام من البطولة، وأجرى تسعة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 3-3 مع أوكرانيا الاثنين في بريمن.

يوزوا كيميش وقلب الدفاع أنطونيو روديغر هما فقط من حافظا على مكانهما، فيما منح قلب الدفاع ماليك تياو (21 عامًا) بداياته الدولية.

ص.ش (أ ف ب) 

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/M. Dalder)

    تحليل: الفشل الألماني في صور

    الحيرة

    كانت لديهم جميع الفرص، وكان بإمكانهم حتى آخر لحظة تغيير مسار المباراة. الانتصار بهدف لصفر أمام كوريا الجنوبية كان كافياً للعبور. عمت الحيرة بعد إعلان انتهاء المباراة، فطوال 98 دقيقة لم تجد التشكيلة الألمانية الوسائل الفنية للانتصار على الرقم 57 في قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Tor Südkorea (0:2) (Reuters/D. Martinez)

    تحليل: الفشل الألماني في صور

    الضربة القاضية

    هوينغ مين يسجل الهدف الثاني في شباك الفريق الألماني ويقصي ألمانيا نهائياً من المسابقة. إنها اللحظة النهائية والإقصاء النهائي ـ والحاسم في ذلك كان تقصيراً سابقاً على عدة مستويات.

  • Fußball WM 2018: DFB Ankunft in Russland, 12.06.2018 (picture-alliance/GES/M. Gilliar)

    تحليل: الفشل الألماني في صور

    تفاؤل

    هنا لم يكونوا يعرفون ما سيؤول إليه مصيرهم: في الثاني عشر من يونيو/ حزيران وصل منتخب الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى موسكو. ضغوط الدفاع عن اللقب يشعر بها الفريق منذ البداية. وفي متاعهم يحملون مباريات اختبار باهتة ضد النمسا والسعودية، إلا أن ألمانيا واثقة من نفسها: تحت ظروف المسابقة ستظهر فعالية الفريق.

  • WM 2018 - Training Deutschland DFB (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    تحليل: الفشل الألماني في صور

    المتابرة في فاتوتينكي

    الاستعداد للمباراة الأولى كان مشؤوماً. معسكر إقامة المنتخب في فاتوتينكي يعكس جمال "مدرسة رياضة سوفييتية"، كما قال يوآخيم لوف. كما أن الزوبعة الإعلامية التي أثارتها صور مسعود أوزيل (يسار) وإلكاي غوندوغان مع الرئيس التركي اردوغان ألقت بظلالها على الفريق، إذ أثرت سلباً على اللاعبين، كما اعترف بذلك قائد الفريق مانويل نوير.

  • WM 2018 Russland | Joshua Kimmich (picture-alliance/dpa/sampics/S. Matzke)

    تحليل: الفشل الألماني في صور

    بداية مصحوبة بهلع

    الانطلاقة ضد المكسيك: الفريق يرتكب أخطاء فردية فادحة، وهو غير مستعد لمواجهة المكسيكيين. الفريق الخصم يلعب في غالب الأحيان بخرق مجال الوسط، وينفذ هجمات مضادة قوية بفضل التراخي الألماني. وليس اللاعب كيميش وحده من لا يتفهم هذا الأمر.

  • WM 2018 Russland | Mats Hummels (picture-alliance/dpa/sampics/S. Matzke)

    تحليل: الفشل الألماني في صور

    أوجاع داخل الفريق

    رغم كل المزاعم، فإن الفريق يبدو غير منسجم مائة في المائة. ماتس هوميلس ينتقد في ختام المباراة الدولية الأسوأ في حقبة لوف رفاقه اللاعبين الذين يتركونه في الغالب لوحده هو وزميله في خط الدفاع جيروم بواتينغ ضد الهجوم المكسيكي. وتبقى روح الفريق من جنس آخر

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/H. McKay)

    تحليل: الفشل الألماني في صور

    ضغوط هائلة

    أمام السويد واجه الفريق ضغوطاً شديدة نادراً ما حصلت في الدور الأول لبطولة كأس العالم: لو انهزم الفريق وقتها لخرج من المسابقة بعد مقابلتين. الفريق حقق بداية جيدة، إلا أنه تراجع مجدداً في الأداء، ليتقدم السويديون بهدف، إلا أن الفريق الألماني رد في النصف الثاني من المباراة.

  • WM Russland 2018 I Deutschland vs Schweden - Toni Kroos (picture-alliance/AP/F. Augstein)

    تحليل: الفشل الألماني في صور

    بصيص الأمل

    في الدقيقة الـ 95 ينفذ توني كروس ضربة حرة جانبية دخلت بها الكرة شباك حارس السويد. هذا الهدف خلص الفريق وشعباً بأكمله. نتيجة 2 مقابل 1 تعطي الأمل في الكفاح من أجل بلوغ مجموعة الثماني في البطولة. فانتصار على كوريا الجنوبية يكفي الآن. هذه المهمة سهلة المنال، أليس كذلك؟

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea - Mats Hummels (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    تحليل: الفشل الألماني في صور

    الخطوة الأخيرة المفقودة

    ثم جاءت كوريا الجنوبية، الفريق الأضعف المفترض في المجموعة. لوف يشرك لاعبين قدامى مثل سامي خضيرة (خلف يمين) مجدداً في الفريق على ما يبدو بفضل نتائج جيدة أثناء التدريب. لكن لا خضيرة ولا المبتدئ ليون غوريتسكا أو آخرون يأتون بالإلهام الضروري في طريقة اللعب الألمانية.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/D. Martinez)

    تحليل: الفشل الألماني في صور

    الارتباك

    طوال 90 دقيقة لم تظهر ألمانيا في أي لحظة الثقة بالنفس والبديهية المعهودة لدى بطل العالم. كوريا الجنوبية تحصل ـ مثل السويد والمكسيك ـ على فرص بسبب أخطاء اللاعبين الألمان. كما أن الألمان بفرصهم القليلة فقدوا ثبات أعصابهم.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    تحليل: الفشل الألماني في صور

    إقصاء مستحق

    توني كروس، الذي أحيى قبلها الآمال ضد السويد، لم يبرهن ضد كوريا الجنوبية على شيء من الإبداع. لقد تحول إلى رمز فشل منتخب ألماني كان عليه أن يكون متفوقاً في الأداء على المكسيكيين والسويديين والكوريين الجنوبيين. غير أن هذا لم يحصل في ثلاث مقابلات. وجاء الإقصاء من البطولة العالمية مستحقاً.


مواضيع ذات صلة

firo : 01.12.2022 Fußball, Fussball, FIFA WORLD CUP 2022 QATAR, Weltmeisterschaft 2022 Katar, WM 2022 Katar, Gruppenphase, Gruppe E Costa Rica - Deutschland 2.4 ENTTÄUSCHT , Enttäuschung nach dem WM Aus in der Vorrunde: Joshua Kimmich

استطلاع صادم - نصف الجماهير الألمان يفقدون الاهتمام بمنتخب بلدهم 22.12.2022

شخص من كل اثنين تقريبا، من جمهور الكرة الألماني فقد اهتمامه بمنتخب الماكينات، بعد الخروج مبكرا من مونديال قطر وقبله مونديال روسيا، بحسب استطلاع للرأي. لكن فليك يعرف أن بلده سيستضيف "يورو 24" وعليه استرجاع الاهتمام.

Karl Heinz RUMMENIGGE hoert vorzeitig beim FC Bayern auf! Archivfoto: FC Bayern - Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz RUMMENIGGE (M). Fussball, FC Bayern Muenchen (M) - Fenerbahce Istanbul (FBI) 6:1, Audi Cup 2019, Halbfinale, am 30.07.2019 in Muenchen / A L L I A N Z A R E N A / Deutschland. vÇ¬

رومينيغه يدعو الألمان للتعلم من التجربة المغربية في كأس العالم 14.12.2022

قال نجم المنتخب الألماني السابق رومينيغه إنه يجب العمل على إعادة الاتزان لمنتخب الماكينات الألمانية مجدداً في نهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة والاستفادة من التجربة المغربية الملهمة في كأس العالم.

Lothar Matthaeus feiert am 21.Maerz 2021 seinen 60.Geburtstag. Archivfoto: Lothar MATTHAEUS (Sky Fussballexperte), mit Mikrofon. Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Portraet,Portrait,PortrâàÄÜt. Fussball,Saison 2018/19, DFB Pokal Finale RB Leipzig (L) - FC Bayern Muenchen (M) 0-3, im Olympiastadion in Berlin am 25.05.2019. ¬

قبيل مونديال الدوحة.. ماتيوس يكشف نقاط ضعف لدى المنتخب الألماني 20.09.2022

بعد أقل من شهرين ينطلق مونديال الدوحة. وتقع ألمانيا في مجموعة قوية بجانب إسبانيا. ويرى الأسطورة لوتار ماتيوس ثلاث نقاط ضعف في "المانشافت"، لكنه معجب بلاعب شاب ويشبهه بمارادونا وميسي في شبابهما. من هو؟