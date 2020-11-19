 بعد تطوير اللقاحات.. ماذا عن دواء لعلاج مصابي كورونا؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 30.11.2020

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صحة

بعد تطوير اللقاحات.. ماذا عن دواء لعلاج مصابي كورونا؟

حتى مع تطوير اللقاحات لا يمكن القضاء على وباء كورونا دون أدوية. فما الذي تحقق في هذا المجال؟ ولماذا لم نسمع عن تطوير أدوية فعّالة لعلاج مصابي كورونا كما هو الأمر بالنسبة للقاحات؟

هناك إجماع بين الخبراء على أن الدواء إلى جانب اللقاح الطريقة المثلى للقضاء على الجائحة.

هناك إجماع بين الخبراء على أن الدواء إلى جانب اللقاح الطريقة المثلى للقضاء على الجائحة.

أمام التطور الهائل الحاصل في مجال تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، لا يبدو أن تقدما مماثلا سُجل في مجال تطوير الأدوية المعالجة لمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس التاجي. هذا التفاوت طرح أكثر من علامة استفهام خصوصا من خارج الأوساط الطبيّة، باعتبار أن السباق على اللقاح هو "الهاجس الأكبر حاليا تغذيه دوافع سياسية" يقول خصوصا المشككون في مدى فاعلية التعامل الطبي والسياسي مع الجائحة العالمية. 

في ألمانيا سعت الحكومة الفيدرالية على موقعها الخاص إلى طمأنة المواطنين عبر التشديد على أنّ الأبحاث جارية على قدم وساق، وهي "لا تقل أهمية على تطوير اللقاح"، لأن اللقاح وحده لا يكفي للقضاء على الوباء. وفي هذا السياق، يشير موقع وزارة الصحة الألمانية إلى مشروع "Solidarity" (التضامن) الدولي برعاية منظمة الصحة العالمية وبمشاركة عشرات من الدول بهدف تطوير دواء علاجي بذات فاعلية اللقاحات المُعلن عنها.

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التطعيم في ألمانيا ضد فيروس كورونا قد يبدأ في ديسمبر المقبل

الخبراء من جهتهم يشيرون إلى نجاحات حققت وأن الاختراق آت لا محالة. للتذكير أنه عند بداية أزمة كورونا طُرحت أسماء لعدة عقارات، على رأسها عقار إيبولا "رمديسفير" والملاريا "كلوروكين"، وساد تفاؤل كبير آنذاك. لكن مع مرور الوقت ووسط تضارب البيانات، على الأقل بالنسبة للشخص العادي، بدأ هذا التفاؤل يتلاشى، بل حتى منظمة الصحة العالمية شككت في نهاية المطاف بفاعلية عقار "رمديسفير" وبقي في بعض الدول عقار "كلوروكين" فقط متداولا لكنه لم يمنع معدل وفيات تجاوز عتبة المليون حالة وفاة حول العالم.

أين يقف العلم الآن؟

مازالت الأبحاث تركز على الأدوية المطروحة والمرخص لها سلفا لعلاج مصابي فيروس كورونا. الرهان منصب على تطوير الأدوية المتوفرة، لكونها الأسرع زمناً. ويمكن تقسيم هذه الأدوية إلى أربعة أنواع:

-مضادات الفيروسات: العقاقير المطورة لعلاج إيبولا والملاريا والسارس وغيرها من الفيروسات الخطيرة. الهدف وقف تسلل الفيروس إلى خلايا المصاب وبالتالي منع انتشاره.

مختارات

يترقب العالم السماح بإنتاج وتوزيع لقاح كورونا. وفي ألمانيا بدأت شركة في إنتاج اللقاح فعلا. كما أن عمليات حفظ وتوزيع اللقاح لا تقل أهمية عن إنتاجه، وستكون "أعقد عملية"، وهنا تلعب شركات ألمانية عديدة دورا محوريا.

بعد انتقادات وجهت لشركة "أسترا زينيكا" البريطانية لتصنيع الأدوية بسبب فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا، أعلنت الشركة أنها بحاجة إلى مزيد من التجارب قبل أن يتم اعتماد لقاحها في بقية أنحاء العالم.

رويدا رويدا تتكشف أسرار فيروس كورونا، إذ وصل باحثون ألمان إلى معلومات تخصّ طريقة هجوم الفيروس على الخلية، وكيف ينجح في بناء "مصنع للفيروسات" داخل الجسم بشكل قد يهدّد بالوفاة.

أكدت فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية رسمياً أنهما ستقدمان الجمعة طلب ترخيص طارئ للقاحهما المضاد لفيروس كورونا لدى وكالة الأدوية الأمريكية، لتكونان بذلك أولى المصنعين الذين يقدمون على الخطوة في الولايات المتحدة.

-أدوية ضد ارتفاع ضغط الدم: بما في ذلك أدوية تخثر الدم ومعالجة أمراض القلب. والهدف منها كبح تطور الأعراض الخطيرة والمؤدية للوفاة. 

أدوية كبت المناعة: كالأدوية المستخدمة ضد مرض الروماتيزم، والتهابات الأمعاء. ويتم استخدامه لكبح مضاعفات التفاعل المبالغ فيه من قبل الجهاز المناعي والمسبب لأضرار بالغة في الجسم.

-أدوية لمرضى الرئة: خصوصا الأدوية المعالجة للتحجر الرئوي. ويساعد هذا الدواء على إيصال الدم المحمّل بالأوكسجين إلى الرئتين.

توضح رابطة أبحاث الأدوية الألمانية (vfa) على موقعها الإلكتروني أن الهدف الرئيسي للأبحاث الجارية حاليا يتجلى في تحديد نوعية الدواء الفعّال وفقا لتطور الأعراض وطبيعتها، بمعنى متى يجيب استخدام عقار معيّن وتماشيا مع أيّ أعراض.

الاختراقة المنتظر؟

عكس هذا الاتجاه، هناك من سلك طريقا معاكسا بعيدا عن الأدوية المعمول بها. والنتائج واعدة استنادا على مايكه ديتمر من جامعة نيويورك الطبية. عالمة الفيروسات الألمانية تستبشر خيرا من مادة طورتها شركة فايزر الأمريكية التي أعلنت إلى جانب شركة بيونتيك الألمانية عن تطوير لقاح بفاعلية من تسعين بالمائة. هذه المادة تتوفر على أنزيم يكبح انتشار الفيروس بل و"يجمده" حسب  مايكه ديتمر. وهناك بالفعل العديد من الجامعات حول العالم تقوم بدراسات حول هذا الإنزيم بالذات وتسعى منه إلى تطوير عقار، من بينها جامعة كانبيرا الكندية وتوبيغن الألمانية، كما أن شركتي الأدوية نوفاتيس وتيكيدا التحقتا بالسباق.

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كيف يعمل لقاح كورونا؟

حسب صحيفة "Chemical & Engineering News" بدأت الجهات المذكورة في التنسيق فيما بينها لعدم تكرار نفس التجارب قصد ربح الوقت. ونقل موقع "شبيغل أولاين" عن مايكه ديتمر في تقرير صادر اليوم الإثنين (30 نوفمبر/ تشرين الثاني) أن الرّهان الحالي يكمن في عرقلة فيروس سارس-كوف-2 وفق التسمية العلمية لفيروس كورونا المستجد، على الإنشطار بعد تسلله إلى الخلية. وإذا ما نجح الدواء في ذلك فإن الفيروس سيكون حكمه التلف والزوال.

كيف؟

لتتم عملية الانشطار هذه يحتاج الفيروس إلى مجموعة إنزيمات تقوم بتجزئة البروتين في عملية معقدة يطلق عليها بروتياز. وخلال هذه العملية على العقار القيام بمفعوله في إتلاف الإنزيمات وتمويهها حتى لا تقوم بدورها. وكما استفادت العقارات المطوَّرة إلى ما وصلت إليه الأبحاث، كذلك الشأن بالنسبة لدراسات تطوير الأدوية.

ولحسن الحظ كان عالم ألماني قد طوّر بداية العقد السابق تسلسلا ثلاثي الأبعاد لعملية بروتياز لفيروسات كورونا. ويتعلق الأمر بالبروفسور الذي عمل سابقا في جامعة لوبيك رولف هيلغنفيلد. وقد نجح هذا العالم فيما بعد إلى بحث خصائص بروتياز بالنسبة للفيروس المستجد بعد ظهوره، ونشر مع فريقه نتائج البحث في الحادي عشر من يناير/ تشرين الثاني من هذا العام في المجلة العريقة (Science).

وبفضلها بات واضحا في أيّ مرحلة بالذات خلال عملية بروتياز يمكن تجميد الإنزيمات المسؤولة عن الانشطار، في ورقة علمية في غاية الأهمية بالنسبة للأبحاث الجارية. وهناك من يرى أنه ومع تطوير المصل المجمِّد وتحديد المرحلة الحرجة، ما هي إلا مسألة وقت للإعلان عن العقار المنشود.

و.ب/ أ.ح

  • Thailand | Long Neck Women | Giraffenfrauen (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    قرية خالية

    تقع قرية عرقية الكايان بالقرب من مي ريم وهي وجهة سياحية شهيرة بالقرب من مدينة شيانغ ماي شمال تايلاند. تشتهر القرية بنسائها "ذوات الأعناق الطويلة". وكانت القرية قد اعتادت على التدفق المستمر للسياح من جميع أنحاء العالم. ولكن مع غياب السياح، باتت القرية خالية الآن.

  • Thailand | Long Neck Women | (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    العنق الطويل: معيار جمال

    تبلغ مو إي من العمر 32 عاماً، ومثل معظم سكان القرية، فهي من عرقية الكايان. بعض الفتيات يبدأن في ارتداء حلقات العنق وهن في الخامسة من العمر.

  • Thailand | Long Neck Women (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    التذاكر متوفرة، لكن لا أحد يشتريها

    عند مدخل القرية، كشك التذاكر فارغ. فلا أحد يتوقع زواراً. أما قبل جائحة كورونا، كانت قرية الكايان تشهد تدفقاً مستمراً من الزوار يومياً، معظمهم من الصين.

  • Thailand | Long Neck Women | (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    طريق خالٍ

    لا تسحر نساء الكايان السائحين التايلانديين مثل الأجانب. تعتمد مو إي وغيرها في القرية على السياحة كمصدر رزق، وينتظرون في الوقت الحالي السماح للسياح بزيارة البلاد مجدداً.

  • Thailand | Long Neck Women (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    الطبخ للعائلة

    توقد مو إي ناراً لإعداد وجبة العشاء لعائلتها في الفناء الصغير أمام كوخهم المصنوع من الخيزران، حيث تطهو طعاماً من المكونات الأساسية المتوفرة، كالأرز والموز. إنها لا تملك ما يكفي من المال لشراء مكونات أخرى.

  • Thailand | Long Neck Women | (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    القلق على الأطفال

    لدى مو إي طفلان يبلغان من العمر سنتين و 6 سنوات. إنها قلقة للغاية بشأن مستقبل أسرتها، فالدخل الوحيد الذي تستطيع عائلتها حالياً كسبه هو من خلال وظائف زوجها المتفرقة في البناء والزراعة.

  • Thailand | Long Neck Women | (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    العيش على المعونات

    مو إي ونساء أخريات من القرية يتلقين الطعام من منظمة إغاثة عند مدخل القرية. تقول مو إي إنها كانت تجني أكثر من 600 بات (16 يورو) يومياً قبل أزمة كورونا. أما الآن يكاد دخلها اليومي يكون معدوماً.

  • Thailand | Long Neck Women | (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    بعض العائلات تغادر القرية

    تركت إحدى العائلات هذه اللعبة وراءها وغادرت القرية بسبب مخاوف من تداعيات "كوفيد-19" وعدم امتلاك المال الكافي للعيش. جاء معظم سكان كايان من ميانمار، وقد عاد الكثير منهم إليها منذ تفشي الوباء.

  • Thailand | Long Neck Women | Giraffenfrauen (Vincenzo Floramo)

    بالصور: "ذوات الأعناق الطويلة" يكافحن للعيش في ظل كورونا

    هدايا تذكارية تنتظر الزبائن

    على الرغم من قلة السياح وعدم وجود جولات سياحية، تجهز مو إي هداياها التذكارية يومياً، متفائلة بأن السياح سيزورون القرية قريباً. بموجب قيود السفر في تايلاند، سيكون من الصعب الحفاظ على سبل العيش في بلد يعتمد على السياحة كتايلاند. فينشينزو فلورامو/ ريم ضوا


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