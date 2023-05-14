 بعد تصريحات متضاربة.. زيلينسكي ينفي "سقوط" مدينة باخموت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد تصريحات متضاربة.. زيلينسكي ينفي "سقوط" مدينة باخموت

على خلفية تضارب التصريحات بشأن سيطرة القوات الروسية على مدينة باخموت نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تكون المدينة قد سقط بيد القوات الروسية، فيما تعهد الحلفاء الغربيون بمزيد من المساعدات لكييف.

صورة من الأرشيف لجنود أوكرانيين في باخموت بتاريخ 12 مايو/ أيار 2023

صورة من الأرشيف لجنود أوكرانيين في باخموت بتاريخ 12 مايو/ أيار 2023

نفى الرئيس الأوكراني  فولوديمير زيلينسكي  الأحد (21 مايو/ أيار 2023) سيطرة القوات الروسية على مدينة باخموت، بعد إعلان موسكو ذلك في اليوم السابق، في تصريحات متناقضة على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان.

وكانت مجموعة فاغنر الروسية، وبعدها وزارة الدفاع الروسية السبت، قد أكدتا أنها "حررت تماما" باخموت التي شهدت أطول المعارك وأشرسها منذ بدء غزوها للبلاد في شباط/ فبراير 2022.

مختارات

ونفى فولوديمير زيلينسكي، الموجود في هيروشيما اليابانية لحضور قمة مجموعة السبع التي حصل خلالها على دعم دبلوماسي ومساعدة عسكرية، "سقوط باخموت" وفقاً لتصريحات كتبها على فيسبوك الناطق باسمه سيرغي نيكيفوروف.

وقبل ذلك بقليل، سأل صحافيون زيلينسكي "هل باخموت ما زالت في أيدي أوكرانيا؟ يقول الروس إنهم استولوا على باخموت". فأجاب "لا أعتقد ذلك". وتابع: "لم يتبق شيء في هذا المكان... مجرد أنقاض والعديد من القتلى الروس". وأضاف أن الجنود الأوكرانيين قاموا "بعمل قوي"، مضيفا: "نثمن عملهم العظيم".

لكنّ زيلينسكي عاد وصرح الأحد أن القوات الروسية داخل باخموت لكن المدينة "ليست محتلة" وأوضح "اليوم، هم في باخموت. باخموت ليست محتلة من قبل روسيا اليوم".

من جهتها، أكّدت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار الأحد أن أوكرانيا "طوّقت جزئيا" مدينة باخموت بعد الاختراق الأخير الذي حققته قوات كييف في شمال المدينة وجنوبها. وقالت على تلغرام "تقدم قواتنا المستمر في الضواحي يصعّب وجود العدو في باخموت. قواتنا طوقت المدينة جزئيا".

وكان رئيس  مجموعة فاغنر  يفغيني بريغوجين أكد السبت السيطرة على باخموت التي احتلتها القوات الروسية بنسبة 90 بالمائة في الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن المجموعة ستسحب مقاتليها من المدينة اعتبارا من 25 أيار/ مايو وستسلم الدفاع عن المدينة إلى الجيش الروسي، واضعا مقاتليه في تصرف موسكو لعمليات مقبلة.

وسبق أن هنأ الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين  مقاتلي فاغنر والجيش الروسي على "استكمال العملية  (التي مكّنت من) تحرير" باخموت وتعهّد تقليد الجنود الذين قدموا مساهمات بارزة في هذه المعركة المستمرة منذ الصيف، أوسمة.

وإذا تأكّدت السيطرة على باخموت، سيكون بوسع موسكو إعلان انتصار بعد سلسلة من النكسات العسكرية، وذلك قبل هجوم أوكراني مضادّ تُعدّ له كييف منذ أشهر. لكن زيلينسكي أقر هذا الأسبوع بأن أوكرانيا تحتاج إلى "مزيد من الوقت" لتنفيذ هذا الهجوم المضاد الرامي إلى استعادة أراض احتلها الروس.

وخلال لقاء رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع، حصل زيلينسكي على وعد أمريكي بتسليم بلاده ذخيرة ومدفعية ومدرّعات جديدة بقيمة 375 مليون دولار، بالإضافة إلى الضوء الأخضر من واشنطن الجمعة لإمداد أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز إف-16 تطالب بالحصول عليها منذ فترة طويلة. وعلى هذا الصعيد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد إن زيلينسكي قدّم لواشنطن "تأكيدا قاطعا" بأن طائرات إف-16 لن تهاجم الأراضي الروسية.

خلال اللقاء أعلن بايدن عن  حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا  التي من المتوقع أن تشن هجوما مضادا واسع النطاق قريبا لدفع الروس إلى التراجع من أجزاء من الأراضي التي يحتلونها.

وقال بايدن إن الحزمة ستشمل "ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة" بعد أيام على منحه الضوء الأخضر للحلفاء لتسليم  مقاتلات أف-16 أمريكية  الصنع الى أوكرانيا. وأضاف بايدن أن "الولايات المتحدة تواصل مساعدة أوكرانيا على الرد والنهوض وإعادة الأعمار. نحن أيضا ندعم السلام".

عناصر من مجموعة فاغنر ترفع العلم الروسي في شوارع باخموت - صورة بتاريخ 20 مايو 2023

عناصر من مجموعة فاغنر ترفع العلم الروسي في شوارع باخموت

وتكبّدت موسكو وكييف  خسائر فادحة  في باخموت، المدينة التي كان يبلغ عدد سكانها حوالى 70 ألف نسمة قبل الهجوم الروسي والتي دمرها القتال إلى حد كبير.

وكانت هذه المعركة أيضا مسرحا لصراع مفتوح بين بريغوجين وهيئة الأركان العامة الروسية، مع توجيه رئيس فاغنر شتائم وإهانات لمسؤولين عسكريين متهما إياهم بعدم تزويد رجاله الذخيرة الكافية بهدف إضعافهم.

كذلك، قد تتعرّض المواقع الروسية في باخموت للتهديد مع تقدم الجيش الأوكراني على أطراف المدينة من الشمال والجنوب حيث تتولى دفاعاتها قوات من الجيش الروسي.

وأعلنت أوكرانيا هذا الأسبوع استعادة أكثر من عشرين كيلومترا مربعا من القوات الروسية إلى شمال المدينة وجنوبها، مشكّلةً خطرا على قوات فاغنر، فيما اتهم بريغوجين جنود الجيش الروسي بالفرار من مواقعهم قرب المدينة.

على الصعيد الدبلوماسي، تضاعفت المبادرات الهادفة إلى تعزيز محادثات السلام بما في ذلك جولة أوروبية لمبعوث صيني زار كييف هذا الأسبوع ووفد من ستة قادة من دول إفريقية يتوقع أن يزور روسيا في حزيران/ يونيو أو تموز/ يوليو.

ع.غ/ ح.ز (آ ف ب، رويترز)

  • Ukraine Tschassiw Jar, bei Bachmut | Ukrainische Armee

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    معارك ضارية

    مع احتدام المعارك في باخموت شرق أوكرانيا، تبادلت أوكرانيا وروسيا التصريحات بإيقاع خسائر فادحة في صفوف الطرف الآخر..فما قصة المدينة؟ ولماذا تعد حصن أوكرانيا المنيع أمام الروس؟

  • Wandmalereien zum Thema Familie und Kinder in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    مدينة قبل الكارثة

    تعود هذه الصورة إلى ربيع العام الماضي وترمز إلى العائلة والطفولة في باخموت. بيد أنه في مايو / آيار الماضي، اقتربت المعارك من المدينة وتعرضت لهجمات بالمدفعية وغارات جوية من قبل القوات الروسية ما خلف دمارا كبيرا لحق بالكثير من المباني.

  • Eine Frau läuft an zerstörten Wohnhäusern in Bachmut vorbei. Schutt liegt auf der Straße.

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    "فقدنا كل شيء"

    تعرضت التجمعات السكنية في شرق باخموت للقصف الروسي للمرة الأولى في ربيع العام الماضي. وبسبب المعارك، نزح الكثير من سكان باخموت ومنهم السيدة هالينا التي قالت للصحافيين وهي تقف أمام منزلها المدمر " لقد شُرّدنا وفقدنا كل شيء وجرى تدمير كل شيء ولا مجال للعودة".

  • Zwei Lehrerinnen umarmen sich vor den Ruinen ihrer Schule

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    عناق أمام أنقاض المدارس

    استهدفت الهجمات الروسية المدارس في باخموت. وفي يوليو / تموز الماضي، تعرضت مدرسة للتدمير، لكن لحسن الحظ لم يسفر القصف عن سقوط ضحايا. وأمام أنقاض المدرسة، تبادلت معلمتان العناق وسط حالة من الأسى.

  • Ein durch russischen Beschuss zerstörtes historisches Gebäude in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    المباني التاريخية لم تسلم من القصف

    خلال القصف الروسي، تعرضت الكثير من البنايات التاريخية في باخموت للتدمير مثل قصر الثقافة وبناية تعود إلى القرن التاسع عشر ومدرسة ثانوية عريقة خاصة بالفتيات. وجرى تدمير الكثير من المباني الحديثة التي تعد أبرز ملامح باخموت.

  • Oleksandr Hawrys bereitet die Evakuierung seiner Familie vor.

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    النزوح عن باخموت

    مع اشتداد المعارك، بقى قرابة أربعة آلاف شخص من باخموت بحلول السابع من مارس / آذار الجاري فيما كان يصل تعداد سكان المدينة قبل الحرب إلى 73 ألفا. وكان ألكسندر هافريس من بين السكان الذين قرروا النزوح عن باخموت حيث توجه وعائلته إلى العاصمة كييف بحثا عن الأمان.

  • Drei Hunde neben einem Mann im Rollstuhl in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    هدنة هشة

    غادر أكثر من 90 في المائة من سكان باخموت والمناطق المحيطة بها. لكن من اضطر إلى البقاء معظمهم مرضى وكبار السن واجهوا ظروفا مأساوية إذ لا يوجد سوى صيدلية واحدة ومحلات تجارية قليلة تفتح أبوابها لساعات قليلة خلال أوقات الهدنة. وعلى وقع ذلك، قدمت منظمات إغاثة ومتطوعون مساعدات إنسانية لمن بقي في باخموت.

  • Die schwangere Olha und ihr Ehemann Wlad vor einem Luftschutzkeller in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    حياة تحت القصف

    رغم اشتداد المعارك، اضطر البعض للبقاء داخل باخموت ومنهم هذه السيدة الحامل وزوجها حيث التقطت هذه الصورة لهما أواخر يناير / كانون الثاني الماضي أمام أحد الملاجئ في المدينة. ويحتاج من يريد الدخول إلى باخموت للحصول على تصريح.

  • Die 79-jährige Rentnerin Walentyna Bondarenko schaut aus dem Fenster ihrer Wohnung in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    حالة خوف مستمرة

    بسبب الهجمات الروسية المتواصلة، يضطر الكثير من سكان باخموت إلى الاختباء داخل الملاجئ خاصة كبار السن ومنهم السيدة المسنة فالينتينا بوندانيركو البالغة من العمر 79 عاما التي لا تستطيع النظر من شرفة منزلها لفترات طويلة خوفا على حياتها.

  • Nina und ihre Mann in einem Keller in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    الحياة اليومية في القبو

    رغم مغادرة أفراد الأسرة إلى أوروبا، إلا أن نينا وزوجها قررا البقاء في باخموت. وفي ذلك، قالت نينا "لقد اعتدنا على سماع صوت دوي الانفجارات". وأكدت نينا أنها وزوجها لن يغادرا المدينة ما دام الجيش الأوكراني موجودا في باخموت.

  • Menschen warten auf humanitäre Hilfe

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    تدهور الوضع الإنساني

    تفاقم الوضع الإنساني في باخموت مع بدء القوات الروسية هجومها في الأول من أغسطس / آب الماضي. وعلى وقع ذلك، تعرضت شبكات الكهرباء والهواتف المحمولة للتدمير بسبب القصف فيما بات الحصول على مواد غذائية أمرا صعبا حتى أن بعض المتطوعين أصيبوا في الهجمات.

  • Ein ukrainische Soldat feuert mit Artillerie

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    هجمات بالمدفعية الثقيلة

    أبرز المعارك حول باخموت دارت بين وحدات المدفعية. وحسب تقديرات الجيش الأوكراني فإنه جرى استخدام المدفعية والذخيرة الثقيلة خلال المعارك. وتعرضت باخموت لهجمات من مجموعة "فاغنر" الروسية. ورغم ذلك، يبدي الجيش الأوكراني مقاومة باسلة.

  • Ukrainische Flagge aus Bachmut im US-Kongress

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    علم أوكرانيا.. من باخموت إلى الكونغرس الأمريكي

    تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 20 من ديسمبر / كانون الأول الجنود الأوكرانيين في باخموت. وقد أخذ معه علما أوكرانيا يحمل توقيعات الجنود الأوكرانيين الذين يحاربون في باخموت. وبعد يومين، زار واشنطن حيث قام بإهداء العلم إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي.

  • Behandlung eines Verwundeten in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    علاج المصابين على جبهات القتال

    تواجه الأطقم الطبية التابعة للجيش الأوكراني ظروفا صعبة حيث تضطر إلى علاج المصابين على جبهات القتال. وتعمل هذه الأطقم على إنقاذ المصابين رغم نقص الإسعافات والإمدادات الطبية. ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل تعمل هذه الأطقم على ضمان نقل الحالات الحرجة إلى المناطق الآمنة.

  • Rauch steigt über den Ruinen von Privathäusern am Stadtrand von Bachmut auf

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    مدينة تحت الأنقاض

    بسبب القصف واحتدام المعارك، تعرضت 80 في المائة من المنازل في باخموت للتدمير، وفقا للسلطات الأوكرانية. هذه الصورة التقطت في أواخر ديسمبر / كانون الأول الماضي وتظهر تصاعد الأدخنة من المباني المدمرة.

  • Das Ausmaß der Zerstörung bei Bachmut auf einem Satellitenbild

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    دمار هائل

    في يناير/ كانون الأول الماضي، التقطت الأقمار الاصطناعية صورا لمدينة باخموت تظهر حجم الدمار الذي لحق بها. وجاء في التعليق: "ظلت المدينة مركزا لمعارك طاحنة بين الوحدات الروسية والأوكرانية خلال الأشهر الماضية وتكشف هذه الصور حجم الدمار الذي لحق بالبنايات والبنية التحتية في باخموت".

  • Ein von einer Drohne aufgenommenes Bild zeigt das Ausmaß der Zerstörung der Stadt

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    مدينة أشباح

    تضررت معظم مباني مدينة باخموت كثيرا بسبب التدمير حيث انهارت الأسقف وجدران المنازل ولم تنجو من القصف إلا واجهات الأبنية. وتظهر هذه الصورة التي التقطت من طائرة مسيرة في 13 من فبراير / شباط الماضي حجم الدمار الذي لحق بالمدينة والتي تحولت إلى ما يشبه مدينة أشباح فيما تغطي الثلوج الأنقاض.

  • Bachmut liebt die Ukraine - ein ukrainischer Soldat vor dem Hintergrund von Graffiti im Stadtzentrum

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    الدفاع عن "قلعة باخموت"

    مع اشتداد المعارك، تعهد زيلينسكي بالدفاع عن "قلعة باخموت" وهو الأسم الذي أطلقه على المدينة حيث هدد "بتدمير" القوات الروسية التي تطوق المدينة. ورغم ذلك، لم يستبعد مسؤولو حلف "الناتو" احتمال سقوط باخموت في أيدي الروس. دميترو كانيفسكي/ م.ع/ م.أ.م


مواضيع ذات صلة

14.05.2023**Berlin - Germany's President Frank-Walter Steinmeier, right, greets Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy at Bellevue Palace in Berlin, Germany, Sunday, May 14, 2023. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy arrived in Berlin early Sunday for talks with German leaders about further arms deliveries to help his country fend off the Russian invasion and rebuild what's been destroyed by more than a year of devastating conflict. (AP Photo/Matthias Schrader)

استعدادا لهجوم الربيع.. زيلينسكي يشكر ألمانيا على الدعم 14.05.2023

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر لألمانيا على دعمها خلال لقائه بالرئيس فرانك فالتر شتاينماير اليوم الأحد في أول زيارة له إلى برلين منذ الغزو الروسي، الزيارة ستركز على بحث الهجوم المضاد المرتقب في شرق البلاد.

Chechnya's regional leader Ramzan Kadyrov addresses servicemen attending a review of the Chechen Republic's troops and military hardware in Grozny, the capital of the Chechen Republic, Russia, Friday, Feb. 25, 2022. Ramzan Kadyrov said that the servicemen of the Chechen Republic are ready to carry out any order of the President of the country. (AP Photo/Musa Sadulayev)

رئيس فاغنر يطلب تسليم مواقع مرتزقته في باخموت لقوات قديروف 06.05.2023

بعد إعلان الزعيم الشيشاني رمضان قديروف استعداد قواته لاحتلال باخموت في بضع ساعات، توجه رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بطلب لوزير الدفاع الروسي بتسليم مواقع قواته لقوات قديروف.

ARCHIV - 24.12.2022, Russland, St. Petersburg: Der Leiter der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, nimmt an der Beerdigung eines Kämpfers der Wagner-Gruppe, der während des Kriegs in der Ukraine ums Leben kam, auf einem Friedhof außerhalb von St. Petersburg teil. Die Aktivitäten der russischen Söldnergruppe Wagner und von Regierungstruppen in Mali sollen nach dem Willen unabhängiger UN-Menschenrechtsexperten untersucht werden. (zu dpa «UN-Experten: Menschenrechtsverletzungen durch Wagner-Gruppe prüfen») Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

رئيس مرتزقة "فاغنر" يشتكي من خسائر فادحة ويهدد بالانسحاب من باخموت 29.04.2023

هدد يفيجني بريجوجين رئيس مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة بسحب قواته من مدينة باخموت بسبب المعدل المرتفع للقتلى والجرحى في القتال هناك ونظراً لنقص الإمدادات، فيما اندلعت النيران في القرم بعد هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة.