بعد تصريحاته بحق زيدان – التحقيق مع لو غريت بتهم تنمر وتحرش

أكدت النيابة العامة في باريس الثلاثاء (17 يناير/ كانون الثاني 2023) أنها فتحت أمس الاثنين تحقيقا بحق رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت بتهمة التحرش المعنوي والجنسي.
وجاء فتح هذا التحقيق بعد شهادة سونيا سويد، وكيلة أعمال العديد من اللاعبات الدوليات الفرنسيات والتي استقاها مدققو المفتشية العامة للتعليم والرياضة والبحث وفقًا لصحيفة "لوموند" اليومية.
لوغريت ينفي كل الاتهامات
وذكرت محطة "بي اف ام تي في" التليفزيونية اليوم الثلاثاء أن لو غريت أكد عدم معرفته بشأن الأفعال المتهم بارتكابها أو بشأن الأشخاص المعنيين.
ونفى لو غريت "كل الاتهامات بالتحرش الأخلاقي أو الجنسي أو أي جرائم جنائية أخرى"، وذلك في بيان لفرانس برس، ردا على فتح التحقيق.
وفي البيان الذي نقله محاموه، أبدى الرجل البالغ من العمر 81 عامًا "صدمته" عندما علم "من خلال الصحافة" فتح تحقيق بحقه، وانتقد "التدخلات العديدة والضغوط السياسية" التي تُمارس من قبل وزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا في إطار التدقيق الذي تقوم به الوزارة.
واستنكر رئيس الاتحاد الفرنسي، الذي يشغل منصبه منذ 2011، "هذه التصريحات المتكررة في الصحافة والتي تحدث فيما لم تصدر بعثة التفتيش تقريرها المؤقت بعد".
سونيا تتحدث عن وقائع مشينة
وكانت سونيا سويد قد شجبت علانية الأسبوع الماضي في صحيفة "ليكيب" الرياضية اليومية وفي إذاعة "آر إم سي"، السلوك الذي اعتبرته جنسيا للشخص الذي يترأس الاتحاد الفرنسي للعبة منذ عام 2011. وقالت: "قال لي وجهاً لوجه، في شقته، بوضوح شديد، أنه إذا أردت أن يساعدني، يجب أن أخضع له".
وتطرقت سويد إلى علاقتها المهنية السابقة مع المسؤول الأول عن كرة القدم الفرنسية، موضحة أنها شعرت "أنه في كل مرة، الشيء الوحيد الذي يثير اهتمامه، وأنا أعتذر عن التحدث بطريقة مبتذلة، هو ثديي ومؤخرتي".
في تحقيق سابق، كشفت مجلة "سو فوت" عن سلوك غير لائق من قبل لو غريت، ولا سيما الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، رغم دحضه لكل ما سيق إليه.
إلا انّ كلام سويد يُعدّ أول شهادة مباشرة من امرأة منخرطة بشكل رسمي في عالم كرة القدم المحترفة.
وكشفت فرانس إنتر أن "سيدات عديدات" قد "استنكرن لبعثة التدقيق سلوك نويل لو غريت تجاههن"، وهو ما أكده لفرانس برس مصدر مطلع على الأمر.
وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفرنسي علَّقت في 11 كانون الثاني/ يناير الحالي مهام لو غريت وتعيين نائبه فيليب ديالو خلفا له مؤقتا، بعد تصريحات جدلية واتهامات بسوء سلوك جنسي.
وتعرض لو غريت لانتقادات واسعة عقب الادلاء بتصريحات اعتبرت غير لائقة بحق الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان بجانب شائعات حول سوء السلوك.
وينافس لو جريت على شغل عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ممثلا عن قارة أوروبا، ويتنافس معه فيرناندو غوميش رئيس الاتحاد البرتغالي للعبة، حيث تقام الانتخابات في الخامس من نيسان/ أبريل المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) في لشبونة.
ص.ش/ع.ج.م
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