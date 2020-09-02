بعد تسميم نافالني.. غالبية الألمان "مع" استقالة شرودر من "غازبروم"

في خضم النقاش بشأن عواقب تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدهم لأن يتخلى مستشارهم السابق غيرهارد شرودر عن منصبه في شركة الغاز الروسي العملاقة "غازبروم".

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الألمانية الصادرة اليوم السبت (الخامس من أيلول/سبتمبر 2020)، أن 53.4 في المئة من الألمان يؤيدون أن ينسحب شرودر من الشركة بسبب واقعة تسميم نافالني، بينما ذكر 33.1 في المئة من الآخرين أنهم ليس لديهم مآخذ على منصبه، ولم تحدد النسبة المتبقية موقفها.

وبحسب الاستطلاع كذلك الذي شمل 5002 ألماني، وأُجري خلال يومي 3 و4 أيلول/سبتمبر الجاري، فإن 41% من الألمان الذين أيدوا انسحاب شرودر، يرون أن هذا الانسحاب يجب أن يتم بشكل قطعي وأن يستقيل بشكل فوري.

وبلغت نسبة التأييد بين أنصار حزب الخضر 69.8%، و60.2% بين أنصار التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، و51.5 بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي كان يتزعمه شرودر في الماضي. تجدر الإشارة إلى أن شرودر يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، وتعتبر شركة غازبروم الروسية المالك الوحيد رسمياً لها. ويتهم المنتقدون المستشار السابق بممارسة عمل جماعات الضغط لصالح الكرملين من خلال منصبه.

وعقب تسميم نافالني، تعالت دعوات إلى وقف إنشاء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق.

ووفقاً للفحوص التي أجراها مختبر تابع للجيش الألماني، ترى الحكومة الألمانية أنه ثبت بشكل قاطع أن المعارض الروسي قد تسمم بسم الأعصاب العسكري نوفيتشوك. ودخل نافالني فجأة في غيبوبة وهو على متن رحلة جوية في روسيا في 20 آب/أغسطس الماضي، ويتلقى العلاج حالياً في ألمانيا. ويشتبه أنصاره في أن روسيا تقف وراء تسميمه، إلا أن موسكو تنفي ذلك.

إ.ع/خ.س (د ب أ)