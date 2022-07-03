بعد تسليمها.. إسرائيل تقول إنها ستفحص الرصاصة التي قتلت أبوعاقلة

قالت إسرائيل إنها ستفحص الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عاقلة لتحديد ما إذا كان أحد جنودها هو من أطلقها. وكان النائب الفلسطيني قد أعلن أنه تم تسليم الرصاصة للجانب الأمريكي.
أكدت إسرائيل أنها ستفحص الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقله، وهي الرصاصة التي سلمها الفلسطينيون إلى منسق أمني أمريكي، وأكدوا أنهم تلقوا تأكيدات بأن إسرائيل لن تشارك في فحص المقذوف. ولم تعلق واشنطن بعد على الأمر. والولايات المتحدة توجد حاليا في عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة يوم الاستقلال الذي يحل في الرابع من يوليو/ تموز.
وتلقي وفاة مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/ أيار خلال مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والخلاف بين الجانبين بشأن الظروف المحيطة بمقتلها بظلالها على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقرر إجراؤها للمنطقة هذا الشهر.
ويتهم الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بقتلها عمدا. وتنفي إسرائيل ذلك قائلة إن أبو عاقلة ربما تكون قد أصيبت بنيران الجيش عن طريق الخطأ أو من قبل أحد المسلحين الفلسطينيين الذين كانوا يتبادلون إطلاق النار مع قواتها.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي البريغادير جنرال ران كوخاف "الاختبار لن يكون أمريكيا. الاختبار سيكون فحصا إسرائيليا مع وجود ممثل أمريكي على مدار كل مراحله". وأضاف لراديو الجيش "في الأيام أو الساعات المقبلة سيتضح ما إذا كنا نحن من قتلها بالخطأ أم المسلحون الفلسطينيون". وتابع قائلا "إذا كنا نحن من قتلناها فسنتحمل المسؤولية وسنبدي أسفنا لما حدث".
من جهته، قال أكرم الخطيب النائب العام للسلطة الفلسطينية إن الاختبار سيجرى في السفارة الأمريكية في القدس.
وقال الخطيب لإذاعة صوت فلسطين "تم الحصول على ضمانات من المنسق الأمريكي بأن هذا الاختبار سيجرى من قبلهم ولن تكون هناك مشاركة من الجانب الإسرائيليأثناء عملية إجراء الاختبار"، مضيفا أنه يتوقع عودة الرصاصة اليوم (الأحد الثالث من يوليو/ تموز 2022). وقال متحدث باسم السفارة "ليس لدينا أي جديد في هذا الوقت".
ومن المتوقع أن يعقد بايدن اجتماعات منفصلة مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين من 13 إلى 16 يوليو/ تموز. وستكون قضية أبو عاقلة بمثابة اختبار دبلوماسي وداخلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد.
وقال نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يوآف ساجلوفيتس إن لابيد شارك في "إدارة وصول هذه الرصاصة ونقلها". وأضاف لراديو الجيش الإسرائيلي "سيستغرق الأمر بضعة أيام لإجراء اختبار بمشاركة العديد من الخبراء للخروج بتقييم لا لبس فيه".
وقُتِلت أبو عاقلة التي كانت تعمل لدى قناة "الجزيرة" القطريّة منذ 25 عامًا، إثر إصابتها برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها عمليّة عسكريّة إسرائيليّة عند أطراف مخيّم جنين شمال الضفّة الغربيّة. وأعلن النائب العام الفلسطيني، عقب تحقيق أجرته النيابة العامّة الفلسطينيّة، أنّ الرصاصة التي أودت بشيرين أُطلِقت من سلاح الجيش الإسرائيلي. وحسب نتائج التحقيق الفلسطيني، فإنّ أبو عاقلة
ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب)
دعا وزير الاقتصاد الألماني إلى كشف ملابسات اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة، وذلك خلال لقاه مع رئيس الوزراء الفلسطيني. وبعد لقائه مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، سيختتم زيارته إلى المنطقة في الأردن.