 بعد تسليمها..إسرائيل ″بصدد″ فحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.07.2022

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أخبار

بعد تسليمها..إسرائيل "بصدد" فحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة

فيما يقول الفلسطينيون إنه وبعد تسليمها، سيتم فحص الرصاصة التي قتلت الصحفية أبو عاقلة في مكتب السفارة الأمريكية، تعلن إسرائيل أنها هي من سيقوم بعملية الفحص بحضور مراقب أمريكي. ولا تعليق بعد من واشنطن.

Trauer um Shireen Abu Akleh | Palästina

أكدت إسرائيل أنها ستفحص الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقله، وهي الرصاصة التي سلمها الفلسطينيون السبت إلى منسق أمني أمريكي، وأكدوا أنهم تلقوا تأكيدات بأن إسرائيل لن تشارك في فحص المقذوف. ولم تعلق واشنطن بعد على الأمر. والولايات المتحدة توجد حاليا في عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة يوم الاستقلال الذي يحل في الرابع من يوليو/ تموز.

وتُلقي وفاة مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/ أيار خلال مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية  والخلاف بين الجانبين بشأن الظروف المحيطة بمقتلها بظلالها على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقرر إجراؤها للمنطقة هذا الشهر.

"لن يكون الاختبار أمريكيا"!

ويتهم الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بقتلها عمداً. فيما تنفي إسرائيل ذلك قائلة إن أبو عاقلة ربما تكون قد أصيبت بنيران الجيش عن طريق الخطأ أو من قبل أحد المسلحين الفلسطينيين الذين كانوا يتبادلون إطلاق النار مع قواتها.

وقد أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي البريغادير جنرال ران كوخاف أن "الاختبار لن يكون أمريكيا. الاختبار سيكون فحصاً إسرائيلياً مع وجود ممثل أمريكي على مدار كل مراحله". وأضاف لراديو الجيش "في الأيام أو الساعات المقبلة سيتضح ما إذا كنّا نحن من قتلها بالخطأ أم المسلحون الفلسطينيون". وتابع قائلا "إذا كنّا نحن من قتلناها فسنتحمل المسؤولية وسنبدي أسفنا لما حدث".

الاختبار في "السفارة الأمريكية"؟

في المقابل، قال أكرم الخطيب النائب العام للسلطة الفلسطينية إن الاختبار سيجرى في السفارة الأمريكية في القدس. وقال الخطيب لإذاعة صوت فلسطين "‭‬تم الحصول على ضمانات من المنسق الأمريكي بأن هذا الاختبار سيجرى من قبلهم ولن تكون هناك مشاركة من الجانب الإسرائيلي اثناء عملية إجراء الاختبار"، مضيفا أنه يتوقع عودة الرصاصة اليوم (الأحد الثالث من يوليو/ تموز 2022) .وقال متحدث باسم السفارة "ليس لدينا أي جديد في هذا الوقت".

ومن المتوقع أن يعقد بايدن اجتماعات منفصلة مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين من 13 إلى 16 يوليو/ تموز. وستكون قضية أبو عاقلة بمثابة اختبار دبلوماسي وداخلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد. وقال نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يوآف ساجلوفيتس إن لابيد شارك في "إدارة وصول هذه الرصاصة ونقلها". وأضاف لراديو الجيش الإسرائيلي "سيستغرق الأمر بضعة أيام لإجراء اختبار بمشاركة العديد من الخبراء للخروج بتقييم لا لبس فيه".

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب)

  • شيرين أبو عاقلة وهي ترتدي سترة واقية خاصة بالصحافيين

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    صحافية مخضرمة

    عملت شيرين أبو عاقلة أكثر من 25 عاما مراسلة لقناة الجزيرة. وكانت تعيش في القدس الشرقية وتعمل من هناك. وقد ركزت خلال عملها الصحافي على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. غالبا ما كانت تقدم تقارير من مواقع ومواقف حرجة، وكانت حذرة ومتوازنة.

  • فتاتان تضعان الورود في المكان الذي قتلت فيه شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    قتلت أثناء عملها

    في صباح الحادي عشر من مايو/ أيار 2022 كانت تريد مع ثلاثة زملاء لها تغطية عملية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية ضد إرهابي مشتبه به. وكما تظهر صور الفيديو كانت هي وزملاؤها يرتدون سترات واقية وخوذا، تبين أنهم صحافيون. لكن رصاصة أصابتها في الرأس، لم يعرف حتى الآن مصدرها وهدفها.

  • صحافيون ومسعقون يدفعون سريرا عليه جثة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    الوضع غير واضح

    في المستشفى الذي نقلت إليه أبو عاقلة، لم يستطع الأطباء سوى تأكيد موتها. وحسب الأطباء الفلسطينيين الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة تعود لذخيرة يستخدمها الطرفان. وحتى الآن يرفض الفلسطينيون اقتراح إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك حول مقتلها.

  • رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلقي كلمة في حفل تأبين شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    اتهامات أثناء التأبين

    بعد يوم واحد من مقتل شيرين أبو عاقلة تجمع الآلاف في رام للمشاركة في حفل رسمي لتأبينها، شارك فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واصفا مقتلها بـ "الجريمة" محملا "سلطات الاحتلال الإسرائيلي" مسؤوليتها.

  • صحافية لبنانية شابة تحمل صورة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    حزن في الكثير من البلدان

    شيرين أبو عاقلة كانت معروفة خارج إسرائيل والمناطق الفلسطينية أيضا. وحسب صحيفة نيويورك تايمز، كانت من المشاهير في عالم الصحافة العربية وألهمت الكثيرين وخاصة النساء لاختيار هذه المهنة. ومثل هذه الصحافية اللبنانية (في الصورة) شارك كثيرون في الحزن على أبو عاقلة في الدول العربية.

  • شيرين ابو عاقلة تقف أمام الكاميرا وهي تحمل ميكروفون قناة الجزيرة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    رحيل رائدة

    ولدت شيرين أبو عاقلة في القدس وعاشت لفترة في الولايات المتحدة وحصلت على الجنسية الأمريكية. وبعد انطلاق قناة الجزيرة بفترة قصيرة عام 1996 كانت من أوائل مراسلي القناة.

  • المشيعون يحملون نعش شيرين ابو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    أعمال شغب أثناء التشييع

    تم دفن شيرين ابو عاقلة في مقبرة للمسيحيين الأرثوذوكس قرب المدينة القديمة في القدس. ولدى نقل نعشها من مستشقى القديس جوزيف وقعت صدامات بين المشيعين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية. وتبادل الطرفان الاتهامات بالاستفزاز والتصعيد.

  • صورة جدارية للراحلة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    حرية الصحافة في مرمى النيران

    هذه الصورة الجدارية لشيرين أبو عاقلة في غزة، ترمز إلى أن على الصحافيبن تقبل الخطر. فحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" شيرين أبو عاقلة هي السادسة والعشرون بين الصحافيين الذين قتلوا هذا العام بالإضافة إلى اثنين من العاملين في مجال الإعلام. والعام الماضي قتل 44 صحافيا حسب المنظمة. إعداد: يان فالتر/ ع.ج


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من رام الله.. نائب مستشار ألمانيا يطالب بكشف ملابسات اغتيال أبوعاقلة

دعا وزير الاقتصاد الألماني إلى كشف ملابسات اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة، وذلك خلال لقاه مع رئيس الوزراء الفلسطيني. وبعد لقائه مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، سيختتم زيارته إلى المنطقة في الأردن.  

شبكة الجزيرة تقرر إحالة ملف شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية

فيما أعلن النائب العام الفلسطيني أن تحقيقات النيابة أكدت أن جنديا إسرائيليا أطلق الرصاص على شرين أبو عاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب، قالت شبكة الجزيرة إنها قررت إحالة ملف مراسلتها للمحكمة الجنائية الدولية.  

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