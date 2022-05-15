بعد تسليمها..إسرائيل "بصدد" فحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة

أكدت إسرائيل أنها ستفحص الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقله، وهي الرصاصة التي سلمها الفلسطينيون السبت إلى منسق أمني أمريكي، وأكدوا أنهم تلقوا تأكيدات بأن إسرائيل لن تشارك في فحص المقذوف. ولم تعلق واشنطن بعد على الأمر. والولايات المتحدة توجد حاليا في عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة يوم الاستقلال الذي يحل في الرابع من يوليو/ تموز.

وتُلقي وفاة مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/ أيار خلال مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية والخلاف بين الجانبين بشأن الظروف المحيطة بمقتلها بظلالها على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقرر إجراؤها للمنطقة هذا الشهر.

"لن يكون الاختبار أمريكيا"!

ويتهم الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بقتلها عمداً. فيما تنفي إسرائيل ذلك قائلة إن أبو عاقلة ربما تكون قد أصيبت بنيران الجيش عن طريق الخطأ أو من قبل أحد المسلحين الفلسطينيين الذين كانوا يتبادلون إطلاق النار مع قواتها.

وقد أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي البريغادير جنرال ران كوخاف أن "الاختبار لن يكون أمريكيا. الاختبار سيكون فحصاً إسرائيلياً مع وجود ممثل أمريكي على مدار كل مراحله". وأضاف لراديو الجيش "في الأيام أو الساعات المقبلة سيتضح ما إذا كنّا نحن من قتلها بالخطأ أم المسلحون الفلسطينيون". وتابع قائلا "إذا كنّا نحن من قتلناها فسنتحمل المسؤولية وسنبدي أسفنا لما حدث".

الاختبار في "السفارة الأمريكية"؟

في المقابل، قال أكرم الخطيب النائب العام للسلطة الفلسطينية إن الاختبار سيجرى في السفارة الأمريكية في القدس. وقال الخطيب لإذاعة صوت فلسطين "‭‬تم الحصول على ضمانات من المنسق الأمريكي بأن هذا الاختبار سيجرى من قبلهم ولن تكون هناك مشاركة من الجانب الإسرائيلي اثناء عملية إجراء الاختبار"، مضيفا أنه يتوقع عودة الرصاصة اليوم (الأحد الثالث من يوليو/ تموز 2022) .وقال متحدث باسم السفارة "ليس لدينا أي جديد في هذا الوقت".

ومن المتوقع أن يعقد بايدن اجتماعات منفصلة مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين من 13 إلى 16 يوليو/ تموز. وستكون قضية أبو عاقلة بمثابة اختبار دبلوماسي وداخلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد. وقال نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يوآف ساجلوفيتس إن لابيد شارك في "إدارة وصول هذه الرصاصة ونقلها". وأضاف لراديو الجيش الإسرائيلي "سيستغرق الأمر بضعة أيام لإجراء اختبار بمشاركة العديد من الخبراء للخروج بتقييم لا لبس فيه".

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب)