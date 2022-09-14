 بعد تردد.. الغرب يزود أوكرانيا بمدرعات، فما مواصفاتها؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

بعد تردد.. الغرب يزود أوكرانيا بمدرعات، فما مواصفاتها؟

بعد تردد وانتظار لأشهر قررت الولايات المتحدة وألمانيا تقديم ناقلات جند مدرعة لأوكرانيا، وكانت فرنسا قد سبقتهما بالإعلان عن نيتها تسليم أوكرانيا دبابات استطلاع تقول إنها "قتالية خفيفة". فما هي مواصفاتها وقدراتها القتالية؟

ناقلة الجند المدرعة ماردر أثناء تدريب للجيش الألماني

لآخيرا ستحصل أوكرانيا على ناقلة الجند الألمانية المدرعة ماردر

ناشدت أوكرانيا حلفاءها الغربيين كثيرا وبدون جدوى، لتزويدها بناقلات جند مدرعة ودبابات قتالية. لكن الآن تغير الوضع وستحصل على مدرعات فقط وليس دبابات قتالية تطالب بها منذ بدء الحرب. فما هي المدرعات التي ستحصل عليها الآن؟

مختارات

ماردر.. ناقلة الجند الألمانية المدرعة

قررت ألمانيا دعم أوكرانيا بناقلة الجند المدرعة ماردر. وهي مخصصة لنقل جنود المشاة إلى المعركة وتوفر لهم الدعم الناري كما تؤمن لهم الحماية من نيران العدو. وبالتالي فهي سلاح متعدد الاستخدام. وفيها مكان لستة إلى سبعة جنود، مزودة بمدفع آلي عيار 20 مم وقذائف موجهة من طراز ميلان التي يمكن إطلاقها على أهداف أرضية وجوية.

كما أنها مزودة بنظام تهوية وقائي للحماية من هجمات الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، ونظام غوص هيدروليكي، حيث تستطيع الغوص وعبور حواجز مائية بعمق مترين.

ويقول باتريك زينسبورغ، رئيس جمعية جنود الاحتياط في الجيش الألماني لمجموعة "آر دي إن" الإعلامية الألمانية عن مواصفات وقدرات هذا السلاح "كمركبة قتال مشاة مدرعة، توفر ماردر إمكانية نقل الجنود بسرعة من مكان إلى آخر".

لكنه يضيف بأن ماردر "بالطبع أكثر فاعلية، من الناحية المثالية، مع دبابة القتال الرئيسية ليوبارد. وهذا هو السبب في أن الدعم بدبابات القتال الرئيسية هو الخطوة المنطقية التالية". وأوضح زينسبورغ أنه يمكن أيضا إرسال نوع آخر من الدبابات القتالية من بلد مختلف.

وصحيح أن ماردر ناقلة جند مدرعة قديمة نسبيا ويعود تاريخ صنعها وبداية استخدامها إلى عام 1971، فإنها أثبتت فعاليتها سواء لدى الجيش الألماني أو الجيوش الأخرى، ولا تزال مستخدمة بفعالية حتى الآن، وذلك بفضل تطويرها وتحسينها باستمرار. كما تم استخدامها في كوسوفو وأفغانستان أيضا.

ناقلة الجند المدرعة ماردر خلال تدريب للجيش الالماني

أثبتت ماردر فعاليتها وقدراتها القتالية باستخدامها في العمليات القتالية للجيش الألماني في كوسوفو وأفغانستان

مدرعة برادلي M2 الأمريكية

تريد الولايات المتحدة دعم أوكرانيا بناقلة المشاة القتالية برادلي M2. وهي عربة مدرعة لنقل 9-10 جنود مشاة إلى المعركة وتأمين الحماية لهم. كما أنها مزودة بمدفع من عيار 25 مم ورشاش آلي، وعدة قذائف موجهة مضادة للدروع.

وتستطيع الغوص وعبور حواجز مائية حتى عمق 1,20 متر، وتصل سرعتها إلى 65 كم/سا وتقطع مسافة 400 كيلومتر. ويمكن نقلها جوا أيضا بواسطة طائرات الشحن الكبيرة.

وقد تم تصميم هذه الناقلة المدرعة لاستخدامها مع دبابات آبرامز M1 الأمريكية، ضد قوات مشاة ودبابات العدو. ولكن يمكن استخدام برادلي M2 بمفردها أيضا بمعزل عن دبابة آبرامز.

ومنذ دخولها الخدمة عام 1981 وتصنيع أكثر من 6 آلاف قطعة منها، تعتبر واحدة من أكثر ناقلات الجند المدرعة انتشارا في العالم. وقد استخدمتها الولايات المتحدة في كل عملياتها العسكرية الكبيرة سواء في حرب الخليج الثانية عام 1991 أو غزو العراق عام 2003 كما في أفغانستان.

ناقلة الجند الامركية المدرعة برادلي2

ناقلة الجند المدرعة برادلي استخدمها الجيش الأمريكي في حرب الخليج الثانية وفي العراق وأفغانستان

دبابة الاستطلاع الفرنسية AMX-10 RC

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، AMX-10 RC كدبابة قتالية "خفيفة"، لكن هذا ليس دقيقا ومبالغ فيه، فهي ليست دبابة قتال حقيقية، وإنما مدرعة استطلاع ذات دفع رباعي، مزودة بمدفع كبير نسبيا من عيار 105 مم، ويتم انتاجها منذ عام 1976.

وبما أنها غالبا ما تستخدم لاستطلاع أرض المعركة، فإن دبابة الاستطلاع يجب أن تكون رشيقة وهادئة. ومن خلال الدفع بالعجلات ووزنها الخفيف تصل سرعتها إلى 85 كم/سا وتستطيع قطع مسافة 800 كيلومتر، في حين أن المدرعات المجنزرة تقطع نصف هذه المسافة.

ورغم مدفعها الكبير نسبيا، فإنها لا تستطيع الصمود أمام دبابة قتالية. وقد تم استخدامها في العمليات القتالية في كوسوفو وتشاد والعراق وأفغانستان ومالي.

دبابة الاستطلاع الفرنسية AMX-10 RC

دبابة الاستطلاع الفرنسية AMX-10 RC هذه ليست دبابة قتالية حقيقية وهي خفيفة وسريعة لكنها ذات مدفع كبير نسبيا

أوكرانيا لن تحصل على دبابات ليوبارد 2

تنتج ألمانيا دبابات ليوبارد 2 القتالية منذ عام 1978 وقد تم إدخال تحسينات كثيرة عليها على مر السنين، ويعتزم الجيش الألماني تنسيقها وإخراجها من الخدمة عام 2030. وبما أنها مرغوبة جدا ويتم تصديرها بكميات كبيرة نسبيا، تنتج شركة "كراوس- مافاي فيغمان/ Krauss-Maffei Wegmann" طرازات عديدة مختلفة منها، تناسب حاجة كل زبون.

كما تم منح ترخيص تصنيعها خارج ألمانيا أيضا. والطراز الأقدم منها ليوبارد 1، تم انتاج وبيع عدد كبير جدا منها ولا تزال عدة جيوش في مختلف أنحاء العالم تستخدمها بفعالية. والغرض من استخدام دبابات ليوبارد القتالية، هو الدفاع ضد تشكيلات العدو المدرعة.

وبالنسبة للمواصفات القتالية، فإن ليوبارد 2 مزودة بمدفع عيار 120 مم، تستطيع الرمي أثناء الحركة والوقوف على أهداف ثابتة ومتحركة. وبتسليحها بمعدات إضافية يمكنها الغوص وعبود حواجز مائية حتى عمق 4 أمتار. ويمكن أن تؤمن الحماية من الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية حتى 48 ساعة.

وهي مزودة بمحرك قوته 1500 حصان وتصل سرعتها إلى 48 كم/سا. لكن وزنها الثقيل الذي يصل إلى 60 طنا يعتبر مشكلة بالنسبة للجسور. وقد أثبتت دبابة ليوبارد فعاليتها في أفغانستان كما أفاد جنود كنديون ودنماركيون أيضا، وخاصة تأمين حماية جيدة ضد الهجمات التي تعرضوا لها.

كريستوف هاسلباخ/ عارف جابو

  • Der Tod als Skelett in schwarzem Umhang füttert Putin mit einer Milchflasche.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    قابض الأرواح يدلل "ربيبه"

    "قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.

  • Der Tod und der Teufel sitzen in Putins Kopf; letztere hält eine Straßenkarte mit der Aufschrift Straßenkarte zum III. Weltkrieg.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    جهاز الملاحة في يد الشيطان

    الموت قابع خلف عجلة القيادة، والشيطان يقرأ خارطة الطريق. وكفريق لا يهزم يوجهان الرئيس الروسي مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. لقد اشتعلت النار بالفعل في عيني بوتين. إنه وضع ميئوس منه حاليا لهذه الدرجة، وفق تفسير الرسام الهولندي تجيرد روياردس. لكن هل يمكن إعادة برمجة نظام الملاحة؟

  • Männchen laufen um die Weltkugel herum und halten moderne Waffen und Keulen in den Händen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تطور الأسلحة

    كان هناك اعتقاد أن البشرية ربما تعلمت شيئًا جديدًا عبر آلاف السنين وأنها ستعيش معًا بسلام. لكن على العكس، لم يكن الفكر هو من تطور، وإنما جودة الأسلحة فقط، بحسب وجهة نظر الفنان الأوزبيكي محمود إشونكولوف. وبينما كان إنسان "النياندرتال" يلوح في المعركة بسلاحه الذي هو عبارة عن عظمة فخذ حيوان، فإن جندي اليوم مجهز بأسلحة دقيقة ذات تقنية فائقة.

  • Ein Koffer mit drei Knöpfen: Twitter, Facebook, Instagram; Darüber steht: passwort: fake News

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حرب الأخبار المزيفة أيضا

    لكن الحروب لم تعد تدار بالأسلحة التقليدية فقط، فالدعاية المغرضة "البروباغاندا" على جميع الجبهات هي أيضًا جزء منها. وسواء كان ذلك عبر تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسيلة مذهلة لنشر الأخبار المزيفة بين الناس، بحسب ما يعتقد الكوبي ميغيل موراليس. وأسوأ ما في الأمر هو أنه عادة لا يجري التحقق من صحة الحقائق المزعومة التي تنتشر في وسائل التواصل.

  • Ein Fischskelett in Russlands Farben verspeist die Ukraine-Flagge.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "روسيا الجائعة"

    مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.

  • Munchs Gemälde Der Schrei schwebt über einem explodierenden Haus.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "الصرخة" .. لا للحرب

    من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.

  • Zerbombte Häuser, auf dem obersten steht ein Mann und schwenkt die ukrainische Fahne.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    آفاق المستقبل

    للوهلة الأولى، هذا الكاريكاتير للرسام الروماني ماريان أفراميسكو يذكرنا أيضا بفنان مشهور، هو الهولندي إم. سي. إيشر، الذي كان يرسم أشياء تتعارض مع أي منطق ولا تحمل أي أفق. ويبدو أيضًا أن أوكرانيا ليس لديها أي آفاق في ضوء التفوق الروسي، لكن أوكرانيا أعطت العالم درسا أفضل.

  • Der Tod spielt mit einer Sichel Golf, auf der anderen Seite des Zaunes protestieren Menschen Make love not war.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الحب بدلا من الحرب

    منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا، والناس في جميع أنحاء العالم تقوم بمظاهرات ضد الحرب العدوانية الوحشية، لكن بلا فائدة، بحسب الرسامة التركية منكشي جام. فلا الطغاة ولا الموت يسمحون لنشطاء السلام بالتأثير عليهم؛ وهذا ما أظهره التاريخ بما يكفي في كثير من الأحيان.

  • Ein Kind zwischen einer Frau mit einem Luftballon (Russland) und einer mit vielen bunten Luftballons, auf denen NATO steht.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    أوكرانيا تفضل الناتو

    لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.

  • Ein Mann mit einem US-Shirt und einer mit einem Russland-Shirt sitzt auf einer Atembombe, die auf der ächzenden Erdkugel liegt.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تهديد عالمي

    من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.

  • Putin sitzt an einem langen Tisch, ihm Gegenüber ein Spiegel, in dem er auch zu sehen ist. Auf dem Boden blutige Fußspuren.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    التفاوض على طريقة بوتين

    على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.

  • Putin mit einem Gürtel, aus dem Gasschläuche ragen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة

    في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.

  • Unter einem Labyrinth steht: Doppelter Standard für Flüchtlinge. Helle Punkte haben den direkten Weg zum Ausgang EU, dunkle landen in einer Sackgasse.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    لاجئون من الدرجة الأولى؟

    بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.

  • Ein Bär hat die Pfote in einem Honigtopf mit der Aufschrift Ukraine und wird gestochen. Ein Panda beobachtet ihn.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حسابات صينية

    منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة


مواضيع ذات صلة

Ukrainian service members prepare to transport a Russian tank captured during a counteroffensive operation, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv region, Ukraine, in this handout picture released September 11, 2022. Press service of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO.

تزويد أوكرانيا بالسلاح.. كل شيء مسموح ماعدا الدبابات! 14.09.2022

بعد الولايات المتحدة تعتبر بريطانيا ثاني أكبر دولة تزود أوكرانيا بالأسلحة، أما ألمانيا فتحاول اللحاق بالركب. لكن رغم الضغوط السياسية من الحلفاء، ترفض برلين تزويد كييف بالدبابات الحديثة، فما الأسلحة التي قدمتها حتى الآن؟