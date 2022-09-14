بعد تردد.. الغرب يزود أوكرانيا بمدرعات، فما مواصفاتها؟

ناشدت أوكرانيا حلفاءها الغربيين كثيرا وبدون جدوى، لتزويدها بناقلات جند مدرعة ودبابات قتالية. لكن الآن تغير الوضع وستحصل على مدرعات فقط وليس دبابات قتالية تطالب بها منذ بدء الحرب. فما هي المدرعات التي ستحصل عليها الآن؟

ماردر.. ناقلة الجند الألمانية المدرعة

قررت ألمانيا دعم أوكرانيا بناقلة الجند المدرعة ماردر. وهي مخصصة لنقل جنود المشاة إلى المعركة وتوفر لهم الدعم الناري كما تؤمن لهم الحماية من نيران العدو. وبالتالي فهي سلاح متعدد الاستخدام. وفيها مكان لستة إلى سبعة جنود، مزودة بمدفع آلي عيار 20 مم وقذائف موجهة من طراز ميلان التي يمكن إطلاقها على أهداف أرضية وجوية.

كما أنها مزودة بنظام تهوية وقائي للحماية من هجمات الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، ونظام غوص هيدروليكي، حيث تستطيع الغوص وعبور حواجز مائية بعمق مترين.

ويقول باتريك زينسبورغ، رئيس جمعية جنود الاحتياط في الجيش الألماني لمجموعة "آر دي إن" الإعلامية الألمانية عن مواصفات وقدرات هذا السلاح "كمركبة قتال مشاة مدرعة، توفر ماردر إمكانية نقل الجنود بسرعة من مكان إلى آخر".

لكنه يضيف بأن ماردر "بالطبع أكثر فاعلية، من الناحية المثالية، مع دبابة القتال الرئيسية ليوبارد. وهذا هو السبب في أن الدعم بدبابات القتال الرئيسية هو الخطوة المنطقية التالية". وأوضح زينسبورغ أنه يمكن أيضا إرسال نوع آخر من الدبابات القتالية من بلد مختلف.

وصحيح أن ماردر ناقلة جند مدرعة قديمة نسبيا ويعود تاريخ صنعها وبداية استخدامها إلى عام 1971، فإنها أثبتت فعاليتها سواء لدى الجيش الألماني أو الجيوش الأخرى، ولا تزال مستخدمة بفعالية حتى الآن، وذلك بفضل تطويرها وتحسينها باستمرار. كما تم استخدامها في كوسوفو وأفغانستان أيضا.

أثبتت ماردر فعاليتها وقدراتها القتالية باستخدامها في العمليات القتالية للجيش الألماني في كوسوفو وأفغانستان

مدرعة برادلي M2 الأمريكية

تريد الولايات المتحدة دعم أوكرانيا بناقلة المشاة القتالية برادلي M2. وهي عربة مدرعة لنقل 9-10 جنود مشاة إلى المعركة وتأمين الحماية لهم. كما أنها مزودة بمدفع من عيار 25 مم ورشاش آلي، وعدة قذائف موجهة مضادة للدروع.

وتستطيع الغوص وعبور حواجز مائية حتى عمق 1,20 متر، وتصل سرعتها إلى 65 كم/سا وتقطع مسافة 400 كيلومتر. ويمكن نقلها جوا أيضا بواسطة طائرات الشحن الكبيرة.

وقد تم تصميم هذه الناقلة المدرعة لاستخدامها مع دبابات آبرامز M1 الأمريكية، ضد قوات مشاة ودبابات العدو. ولكن يمكن استخدام برادلي M2 بمفردها أيضا بمعزل عن دبابة آبرامز.

ومنذ دخولها الخدمة عام 1981 وتصنيع أكثر من 6 آلاف قطعة منها، تعتبر واحدة من أكثر ناقلات الجند المدرعة انتشارا في العالم. وقد استخدمتها الولايات المتحدة في كل عملياتها العسكرية الكبيرة سواء في حرب الخليج الثانية عام 1991 أو غزو العراق عام 2003 كما في أفغانستان.

ناقلة الجند المدرعة برادلي استخدمها الجيش الأمريكي في حرب الخليج الثانية وفي العراق وأفغانستان

دبابة الاستطلاع الفرنسية AMX-10 RC

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، AMX-10 RC كدبابة قتالية "خفيفة"، لكن هذا ليس دقيقا ومبالغ فيه، فهي ليست دبابة قتال حقيقية، وإنما مدرعة استطلاع ذات دفع رباعي، مزودة بمدفع كبير نسبيا من عيار 105 مم، ويتم انتاجها منذ عام 1976.

وبما أنها غالبا ما تستخدم لاستطلاع أرض المعركة، فإن دبابة الاستطلاع يجب أن تكون رشيقة وهادئة. ومن خلال الدفع بالعجلات ووزنها الخفيف تصل سرعتها إلى 85 كم/سا وتستطيع قطع مسافة 800 كيلومتر، في حين أن المدرعات المجنزرة تقطع نصف هذه المسافة.

ورغم مدفعها الكبير نسبيا، فإنها لا تستطيع الصمود أمام دبابة قتالية. وقد تم استخدامها في العمليات القتالية في كوسوفو وتشاد والعراق وأفغانستان ومالي.

دبابة الاستطلاع الفرنسية AMX-10 RC هذه ليست دبابة قتالية حقيقية وهي خفيفة وسريعة لكنها ذات مدفع كبير نسبيا

أوكرانيا لن تحصل على دبابات ليوبارد 2

تنتج ألمانيا دبابات ليوبارد 2 القتالية منذ عام 1978 وقد تم إدخال تحسينات كثيرة عليها على مر السنين، ويعتزم الجيش الألماني تنسيقها وإخراجها من الخدمة عام 2030. وبما أنها مرغوبة جدا ويتم تصديرها بكميات كبيرة نسبيا، تنتج شركة "كراوس- مافاي فيغمان/ Krauss-Maffei Wegmann" طرازات عديدة مختلفة منها، تناسب حاجة كل زبون.

كما تم منح ترخيص تصنيعها خارج ألمانيا أيضا. والطراز الأقدم منها ليوبارد 1، تم انتاج وبيع عدد كبير جدا منها ولا تزال عدة جيوش في مختلف أنحاء العالم تستخدمها بفعالية. والغرض من استخدام دبابات ليوبارد القتالية، هو الدفاع ضد تشكيلات العدو المدرعة.

وبالنسبة للمواصفات القتالية، فإن ليوبارد 2 مزودة بمدفع عيار 120 مم، تستطيع الرمي أثناء الحركة والوقوف على أهداف ثابتة ومتحركة. وبتسليحها بمعدات إضافية يمكنها الغوص وعبود حواجز مائية حتى عمق 4 أمتار. ويمكن أن تؤمن الحماية من الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية حتى 48 ساعة.

وهي مزودة بمحرك قوته 1500 حصان وتصل سرعتها إلى 48 كم/سا. لكن وزنها الثقيل الذي يصل إلى 60 طنا يعتبر مشكلة بالنسبة للجسور. وقد أثبتت دبابة ليوبارد فعاليتها في أفغانستان كما أفاد جنود كنديون ودنماركيون أيضا، وخاصة تأمين حماية جيدة ضد الهجمات التي تعرضوا لها.

كريستوف هاسلباخ/ عارف جابو