بعد ترحيله ـ لاجئ أفغاني في طريقه إلى ألمانيا

نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصادر في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء (08 آب/ أغسطس) أن طالب اللجوء الأفغاني الذي تم ترحيله من ألمانيا بشكل غير قانوني، قد سافر اليوم من العاصمة الأفغانية كابول إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ومن المنتظر أن يصل يوم الجمعة المقبل إلى ألمانيا. يذكر أن الحكومة الألمانية قررت من قبل السماح للاجئ الأفغاني بالعودة إلى ألمانيا بعدما قضت محكمة ألمانية بوقوع خطأ في إجراءات ترحيله.

وتجدر الإشارة إلى أن السفارة الألمانية في كابول لم تستطع تقديم المساعدة للاجئ بسبب وقوع أضرار بالغة بمبنى السفارة في الهجوم الذي وقع في 31 أيار/ مايو عام 2017، والذي أدى إلى إغلاق جزء كبير من السفارة. واضطر اللاجئ لذلك إلى إتمام إجراءات عودته إلى ألمانيا عبر السفارة الألمانية في باكستان.

وكانت المحكمة الإدارية في مدينة "زيغمارينغن" الألمانية قضت من قبل بإعادة اللاجئ بعدما أغفلت الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين دعوى عاجلة سارية ضد قرار ترحيله.

وكان الرجل وصل إلى مدينة توبينغن جنوب غرب ألمانيا عبر بلغاريا، وقدم طلبا للجوء في الثامن من حزيران/ يونيو عام 2017، لكن الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين (بامف) رأت أن بلغاريا وليست ألمانيا هي المختصة بنظر طلب اللجوء، وعلى ذلك تم ترحيل الرجل إلى بلاده في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ع.ج/د.ص (د ب أ)