 بعد ترحيبها بقرار اليويفا.. غوارديولا يرد على برشلونة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.02.2020

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رياضة

بعد ترحيبها بقرار اليويفا.. غوارديولا يرد على برشلونة

وجه مدرب فريق مانشستر سيتي رسالة واضحة لرئيس ناديه السابق برشلونة الذي أشاد بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حرمان النادي الإنجليزي من المسابقات الأوروبية خلال الموسمين القادمين. فما هو فحوى هذه الرسالة؟

بيب غوارديولا

بيب غوارديولا

انتقد بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ناديه السابق برشلونة بسبب موقفه من عقوبة حرمانه في المسابقات الأوروبية خلال العامين القادين، والتي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بدعوى مخالفة النادي الإنجليزي لقواعد اللعب المالي النظيف.

مختارات

بعد الخسارة المريرة أمام توتنهام، "سجن" بيب غوارديولا نجومه في كابينه اللاعبين لمدة خمسين دقيقة. بعد ذلك خرج للإعلام كاشفا عما جرى بينه وبين اللاعبين، مقرا بوضوح أن لقب الدوري سيذهب إلى يورغن كلوب. (03.02.2020)

بعد فوز فريقه المستحق على كولونيا ضمن مباريات المرحلة الـ22 للدوري الألماني، صرح حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير أن زملاءه لعبوا بطريقة مدربهم الأسبق بيب غوارديولا. فهل يلعب مدرب بايرن هانزي فليك فعلا بنفس الطريقة؟ (19.02.2020)

وكان رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوموي قد أشاد بقرار اليويفا العقابي في حق مانشستر سيتي، منتقدا في نفس الوقت التدبير المالي لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز. وهو الأمر الذي لم يرق لمدرب فريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا الذي طالب رئيس ناديه السابق بـ"عدم التسرع".

وقال غوارديولا متحدثاً عن مسؤولي برشلونة "لا أعرف إن كانوا يتجسسون علي، لكنهم يعرفوننني، إذن فلا حاجة للتجسس علي". وتابع غوارديولا بالقول: "إذا كانوا  سعداء بإبعادنا من بطولة دوري الأبطال، فإني أقول لرئيس برشلونة بأن عليه انتظار الطعن الذي تقدمنا به".

وتابع غوارديولا موجها كلامه لبارتوموي "لا تتحدث بصوت عالٍ. هذه نصيحتي لك. فكل واحد متورط في موقف من المواقف". واختتم المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالقول. "سنتقدم بطعن في القرار وأتمنى أن نلعب ضد برشلونة مستقبلاً".

وكان الإسباني بيب غوارديولا قد شدد على بقائه مع الفريق الإنجليزي بصرف النظر عن مصيره من المشاركة الأوروبية في الموسمين المقبلين. وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأسبوع الماضي حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في أي بطولة أوروبية خاصة بالأندية خلال الموسمين المقبلين مع تغريمه 30 مليون يورو.

 

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