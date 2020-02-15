بعد ترحيبها بقرار اليويفا.. غوارديولا يرد على برشلونة

انتقد بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ناديه السابق برشلونة بسبب موقفه من عقوبة حرمانه في المسابقات الأوروبية خلال العامين القادين، والتي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بدعوى مخالفة النادي الإنجليزي لقواعد اللعب المالي النظيف.

وكان رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوموي قد أشاد بقرار اليويفا العقابي في حق مانشستر سيتي، منتقدا في نفس الوقت التدبير المالي لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز. وهو الأمر الذي لم يرق لمدرب فريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا الذي طالب رئيس ناديه السابق بـ"عدم التسرع".

وقال غوارديولا متحدثاً عن مسؤولي برشلونة "لا أعرف إن كانوا يتجسسون علي، لكنهم يعرفوننني، إذن فلا حاجة للتجسس علي". وتابع غوارديولا بالقول: "إذا كانوا سعداء بإبعادنا من بطولة دوري الأبطال، فإني أقول لرئيس برشلونة بأن عليه انتظار الطعن الذي تقدمنا به".

وتابع غوارديولا موجها كلامه لبارتوموي "لا تتحدث بصوت عالٍ. هذه نصيحتي لك. فكل واحد متورط في موقف من المواقف". واختتم المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالقول. "سنتقدم بطعن في القرار وأتمنى أن نلعب ضد برشلونة مستقبلاً".

وكان الإسباني بيب غوارديولا قد شدد على بقائه مع الفريق الإنجليزي بصرف النظر عن مصيره من المشاركة الأوروبية في الموسمين المقبلين. وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأسبوع الماضي حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في أي بطولة أوروبية خاصة بالأندية خلال الموسمين المقبلين مع تغريمه 30 مليون يورو.