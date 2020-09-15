 بعد تحسن حالته.. خروج المعارض الروسي أليكسي نافالني من المستشفى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.09.2020

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بعد تحسن حالته.. خروج المعارض الروسي أليكسي نافالني من المستشفى

خرج المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي يُعتقد أنه سُمّم بغاز الأعصاب نوفيتشوك من مستشفى شاريتيه البرليني بعد علاج لأكثر من شهر. غير أن الإعلان لا يعني نهاية الآثار المحتملة للتسميم على المدى الطويل.

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خرج المعارض الروسي أليكسي نافالني من مستشفى شاريتيه الجامعي في برلين، حيث تلقى العلاج من تسمم حاد، حسبما أعلن المستشفى اليوم الأربعاء (23 سبتمبر/ أيلول 2020)، معلناً أن حالة نافالني الصحية تحسنت "لدرجة مكّنت من إنهاء العلاج الطبي الحاد". 

مختارات

أشار مستشفى "شاريتيه" الذي يتم فيه معالجة المعارض الروسي نافالني في برلين أن حالته تتحسن ولكنه لا يزال في الغيبوبة. فيما أشارت ميركل إلى إمكانية رد أوروبي مشترك على احتمال ضلوع موسكو في إصابة نافالني.

يرفض ميشائيل كريتشمررئيس حكومة ولاية ساكسونيا ما يراه نهجاً تصعيدياً من قبل الحكومة الألمانية الاتحادية تجاه روسيا بشأن قضية تسميم المعارض الروسي البارز نافالني. ويهاجم وزير الخارجية ماس ويطالبه بـ"التحكم في أعصابه".

أكد مختبران في فرنسا والسويد تعرض المعارض الروسي أليكسي نافالني للتسمم بغاز الأعصاب من مجموعة "نوفيتشوك"، حسب ما أعلنت الحكومة الألمانية، التي قالت أيضا إنها أشركت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيقات.

طالبت ألمانيا بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية للمعارض الروسي أليكسي نافالني الذي يرقد في غيبوبة وسط شكوك بتعرضه للتسمم، فيما يؤكد الكريملين أن عدم سماح الأطباء له بالحركة هو قرار طبي محض. والاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق.

وذكر المستشفى في بيان أن نافالني أمضى 24 يوماً في قسم العناية المركزة من إجمالي 32 يوماً قضاها في مستشفى شاريتيه، وأنه "بناء على تقدم المريض وحالته الحالية، يعتقد الأطباء الذين يعالجونه أن الشفاء التام ممكن. ومع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه تقييم الآثار المحتملة للتسمم الحاد على المدى الطويل". ولم تعلن شاريتيه أي معلومات عن مكان الإقامة الحالي لنافالني.

وانهار نافالني في 20 آب/ أغسطس الماضي خلال رحلة من مدينة تومسك السيبيرية إلى موسكو. وهبطت الطائرة على نحو طارئ في مدينة أومسك لتلقي العلاج في مستشفى هناك. 

وفي 22 آب/ أغسطس، تم نقل الرجل البالغ من العمر 44 عاماً إلى ألمانيا بإصرار من عائلته وضغط  ألماني. وأعلنت برلين لاحقاً أن نتائج الفحوصات أثبتت تعرض نافالني للتسميم بغاز أعصاب "نوفيتشوك" الذي تم تطويره في العهد السوفيتي.

وأعلنت الحكومة الألمانية مؤخراً أن  مختبرين متخصصين آخريين في فرنسا والسويد  أكدا تسمم نافالني بهذا الغاز، فيما ينفي الكرملين بشدة هذه الخلاصات، ويقول إن فحص نافالني في روسيا لم يخلص إلى وجود هذا التسمم، منتقداً ما أسماه عدم تعاون برلين مع موسكو في التحقيق.

وطلب الزعماء الأوروبيون من موسكو إعطاءهم تفسيرات وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن "روسيا وحدها هي التي يمكنها تقديم إجابات بشأن التسمم". ويقول حلفاء نافالني إنه ربما تسمم في مطار تومسك في سيبيريا حيث احتسى كوب شاي.

وكتب نافالني على مدوّنته الاثنين الماضي في أول منشور له بعد استعادته وعيه "قبل أن يُسمح لي بالمغادرة إلى ألمانيا، أزالوا كل ملابسي وأرسلوني عاريا بالكامل. ونظراً إلى أنه تمّ العثور على مادة نوفيتشوك على جسدي وأن طريقة تسميم عبر اللمس مرجحة جدا، فإن ملابسي هي دليل مادّي مهمّ جداً".

إ.ع/ع.غ ( د ب أ)

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