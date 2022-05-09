 بعد تحريرها من القوات الروسية، سكان بوتشا يعودون إليها ويبدون تفاؤلا بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي | DW الأخبار | DW | 10.05.2022

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DW الأخبار

بعد تحريرها من القوات الروسية، سكان بوتشا يعودون إليها ويبدون تفاؤلا بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي

بعد انسحاب القوات الروسية من بوتشا الأوكرانية، عاد كثيرمن الأهالي إلى البلدة مبدين تفاؤلا كبيرا بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي رغم ما يواجهونه من صعاب في تأمين مسلتزمات الحياة الأساسية.

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