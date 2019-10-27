 بعد تأكيد ترامب.. ردود فعل دولية مرحبة بمقتل البغدادي | أخبار | DW | 27.10.2019

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أخبار

بعد تأكيد ترامب.. ردود فعل دولية مرحبة بمقتل البغدادي

ربما باستثناء الشك الروسي، جاءت ردود الفعل على تأكيد الرئيس ترامب مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي مرحبة. وفيما اعتبره الرئيس الفرنسي ماكرون "ضربة قوية ضد داعش"، رأى الرئيس التركي في مقتل البغدادي "نقطة تحول".

Trump verkündet Tod von IS-Anführer Al-Bagdadi (picture-alliance/dpa/A. Harnik)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد (27 تشرين الأولف/ اكتوبر 2019) مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "داعش" أبو بكر البغدادي في غارة قادتها القوات الأمريكية في سوريا. وقال في خطاب متلفز إن البغدادي قتل نفسه وثلاثة من أطفاله بتفجير سترة ناسفة بعد أن فر من القوات الأمريكية إلى نفق مسدود.

ووصف الغارة الأمريكية قائلا: "الليلة الماضية اقتصت الولايات المتحدة من زعيم الإرهاب الأول في العالم". ويمثل مقتل البغدادي مكسبا مهما لترامب بعد أسابيع من قراره المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا الأمر الذي أثار انتقادات حادة، بعضها من زملائه في الحزب الجمهوري، ومخاوف من أن يؤدي القرار إلى عودة التنظيم المتشدد.

ترحيب فرنسي

وفي ردود الفعل الدولية رحبت فرنسا بمقتل البغدادي. وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر اليوم الأحد أن مقتل البغدادي " ضربة قوية ضد داعش لكنه مجرد خطوة".

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي هنأت الولايات المتحدة بمناسبة العملية التي نفذتها قوات أمريكية خاصة وأسفرت عن مقتل البغدادي. يشار إلى أن فرنسا تتعرض منذ سنوات لهجمات من قبل متطرفين إسلاميين أودت بحياة أكثر من 250 شخصا.

بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تويتر "مقتل البغدادي لحظة مهمة في حربنا ضد الإرهاب لكن المعركة ضد شرور داعش لم تنته بعد. سنعمل مع شركائنا في التحالف لوضع نهاية للقتلة والأعمال الهمجية لداعش نهائيا".

في المقابل هنأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان الرئيس ترامب "على الإنجاز الكبير الذي أدى إلى قتل البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية. هذا يعكس تصميمنا المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول الحرة لقتال المنظمات الإرهابية والدول الإرهابية. هذا الإنجاز حجر زاوية مهم لكن الحملة ما زالت مستمرة أمامنا"، حسب نص البيان.

أردوغان: مقتل البغدادي "نقطة تحول"

بدوره أشاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بمقتل البغدادي ووصفه بأنه "نقطة تحول" في الحرب على الإرهاب. وكتب اردوغان على تويتر "مقتل زعيم داعش يعتبر نقطة تحول في حربنا المشتركة على الإرهاب".

   

وأضاف أردوغان أن بلاده ستواصل دعم الحرب على الإرهاب لافتا إلى أن تركيا دفعت " الثمن الأغلى" في الحرب على المنظمات الإرهابية مثل داعش وحزب العمال الكردستاني (PKK) ووحدات حماية الشعب الكردية (YPG)"، حسب تعبيره متابعا أن بلاده ترحب بهذا التطور لهذا السبب.

وزارة الدفاع الروسية تعبر عن شكوكها

مختارات

روسيا وحدها غردت خارج السرب معلنة عدم امتلاكها "معلومات موثوقة" حول إعلان "مقتل" البغدادي "لمرات لا تحصى"، مشيرة إلى "تفاصيل متناقضة" تثير "شكوكاً (...) حول حقيقة العملية الأميركية ونجاحها".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشنكوف في بيان، أنّ "وزارة الدفاع الروسية لا تمتلك معلومات موثوقة حول أنشطة الجيش الأميركي في منطقة خفض التصعيد في إدلب". ولفت إلى أنّه "في الايام الأخيرة، لم تسجل ضربة جوية في منطقة خفض التصعيد في إدلب (نفذتها) طائرات أميركية أو ما يسمى بالتحالف الدولي". وأشار المتحدث إلى "تفاصيل متناقضة تماماً" من قبل "المشاركين المباشرين والدول التي يزعم مشاركتها في العملية"، مضيفاً أنّ ذلك "يثير أسئلة مشروعة وشكوكاً بشأن حقيقة العملية الأميركية ونجاحها".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد مقتل البغدادي في عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا. وسبق أن أعلِن مراراً في السنوات الأخيرة مقتل المطلوب الأول في العالم الذي يعتبر مسؤولا عن العديد من الفظاعات والجرائم المرتكبة في العراق وسوريا والاعتداءات الدامية في دول عدة.

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Abu Bakr al-Baghdadi Bildnis in Flammen (picture-alliance/AP Photo/M. Swarup)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية البغدادي

    وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" قائلا: "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء". في قرية نائية بشمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، هاجمت وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في ليل السبت/الأحد 27 أكتوبر تشرين أول 2019، البغدادي في مخبئه وطاردته حتى فجر نفسه في نفق.

  • Abu Bakr al-Bagdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية "الخليفة" في نفق

    في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أعلن الرئيس الأمريكي عن مقتل البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية في محافظة إدلب السورية. وقال الرئيس اترامب إن البغدادي فجر السترة الناسفة التي كان يرتديها بعد أن حُشر في نفق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    من هو زعيم "داعش"؟

    ولد أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم البدري في مدينة سامراء العراقية في السابع من يناير/كانون الثاني عام 1971. وهو ثالث ابن في عائلته المكونة من أربعة أولاد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    وثائق البغدادي

    صحفيون ألمان يعملون لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"والقناة التلفزيونية الألمانية الأولى "إيه آر دي" ، نجحوا في الحصول وثائق وصور لم تنشر من قبل عن حياة البغدادي.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    شهادة الجنسية

    وتظهر شهادة الجنسية للبغدادي، والتي تحمل الرقم 918861، إلى أن إبراهيم عواد البدري يحمل الجنسية العراقية، وقد ولد في سامراء.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    أقدم وثيقة

    أما بطاقة الهوية الشخصية فقد صدرت في سنة 1980، أي عندما كان البغدادي في التاسعة من عمره، وهي أقدم وثيقة له تم العثور عليها من قبل الصحافيين الألمان.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "ضعف في النظر"

    وأشارت وثائق طبية إلى أن البغدادي لم يُقبَل في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لكونه يعاني من "ضعف في النظر".

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "لم يكن متفوقاً"

    وتظهر شهادة التخرج من الثانوية العامة في الفرع الأدبي إلى أن إبراهيم عواد لم يكن متفوقاً في الدراسة، الأمر الذي لم يمكنه من الالتحاق بأقسام القانون أو اللغات أو التربية، فالتحق في نهاية المطاف بكلية الشريعة الإسلامية في بغداد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "دراسات قرآنية"

    أكمل البغدادي شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية في سنة 1999. وفي 2007 قدّم أطروحة الدكتوراه. ولم يعثر الصحافيون الألمان على أية نسخة من أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ويعتقد أن جميع النسخ قد سرقت.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "اختفاء عن الأنظار"

    اختفى البغدادي عن الأنظار عام 2007، ويعتقد أنه انضم لبقايا تنظيم جماعة "التوحيد والجهاد"، وذلك بعد مقتل مؤسسه أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    مكافأة

    في تشرين الأول/أكتوبر 2005، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها قتلت "أبو دعاء"، وهو اسم حركي كان يعتقد أن البغدادي يستخدمه. لكن تبين أن هذا الأمر لم يكن صحيحاً. وفي 2013 وضعت الولايات المتحدة مكافأة للقبض على "أبو دعاء" واسمه الحركي "أبو بكر البغدادي". وهذه كانت أول صورة رسمية لخليفة "داعش" قبل تأسيس دولته المزعومة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "الدولة الإسلامية"

    في أبريل/ نيسان 2013 أعلن البغدادي عما أسماها "الدولة الإسلامية" أولا في العراق، ثم في العراق والشام، ونصب نفسه خليفة فيها. وفي تموز/يوليو 2014 ظهر البغدادي في أول فيديو له، وذلك أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة. لكن هذه الخلافة انتهت قبل أشهر من موت "الخليفة" نفسه.

  • Irak Abu Bakr al-Baghdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    الظهور الأخير

    آخر ظهور للبغدادي كان في شريط فيديو نشر في نهاية نيسان/أبريل 2019، في أول ظهور له بعد ظهوره العلني في تموز/يوليو 2014، أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

بعد رحلة مطاردة استغرقت سنوات، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي. هنا لمحة عن مسيرة من الرعب والموت انتهت في نفق. (27.10.2019)  

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