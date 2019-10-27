بعد تأكيد ترامب.. ردود فعل دولية مرحبة بمقتل البغدادي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد (27 تشرين الأولف/ اكتوبر 2019) مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "داعش" أبو بكر البغدادي في غارة قادتها القوات الأمريكية في سوريا. وقال في خطاب متلفز إن البغدادي قتل نفسه وثلاثة من أطفاله بتفجير سترة ناسفة بعد أن فر من القوات الأمريكية إلى نفق مسدود.

ووصف الغارة الأمريكية قائلا: "الليلة الماضية اقتصت الولايات المتحدة من زعيم الإرهاب الأول في العالم". ويمثل مقتل البغدادي مكسبا مهما لترامب بعد أسابيع من قراره المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا الأمر الذي أثار انتقادات حادة، بعضها من زملائه في الحزب الجمهوري، ومخاوف من أن يؤدي القرار إلى عودة التنظيم المتشدد.

ترحيب فرنسي

وفي ردود الفعل الدولية رحبت فرنسا بمقتل البغدادي. وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر اليوم الأحد أن مقتل البغدادي " ضربة قوية ضد داعش لكنه مجرد خطوة".

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي هنأت الولايات المتحدة بمناسبة العملية التي نفذتها قوات أمريكية خاصة وأسفرت عن مقتل البغدادي. يشار إلى أن فرنسا تتعرض منذ سنوات لهجمات من قبل متطرفين إسلاميين أودت بحياة أكثر من 250 شخصا.

بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تويتر "مقتل البغدادي لحظة مهمة في حربنا ضد الإرهاب لكن المعركة ضد شرور داعش لم تنته بعد. سنعمل مع شركائنا في التحالف لوضع نهاية للقتلة والأعمال الهمجية لداعش نهائيا".

في المقابل هنأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان الرئيس ترامب "على الإنجاز الكبير الذي أدى إلى قتل البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية. هذا يعكس تصميمنا المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول الحرة لقتال المنظمات الإرهابية والدول الإرهابية. هذا الإنجاز حجر زاوية مهم لكن الحملة ما زالت مستمرة أمامنا"، حسب نص البيان.

أردوغان: مقتل البغدادي "نقطة تحول"

بدوره أشاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بمقتل البغدادي ووصفه بأنه "نقطة تحول" في الحرب على الإرهاب. وكتب اردوغان على تويتر "مقتل زعيم داعش يعتبر نقطة تحول في حربنا المشتركة على الإرهاب".

وأضاف أردوغان أن بلاده ستواصل دعم الحرب على الإرهاب لافتا إلى أن تركيا دفعت " الثمن الأغلى" في الحرب على المنظمات الإرهابية مثل داعش وحزب العمال الكردستاني (PKK) ووحدات حماية الشعب الكردية (YPG)"، حسب تعبيره متابعا أن بلاده ترحب بهذا التطور لهذا السبب.

وزارة الدفاع الروسية تعبر عن شكوكها

روسيا وحدها غردت خارج السرب معلنة عدم امتلاكها "معلومات موثوقة" حول إعلان "مقتل" البغدادي "لمرات لا تحصى"، مشيرة إلى "تفاصيل متناقضة" تثير "شكوكاً (...) حول حقيقة العملية الأميركية ونجاحها".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشنكوف في بيان، أنّ "وزارة الدفاع الروسية لا تمتلك معلومات موثوقة حول أنشطة الجيش الأميركي في منطقة خفض التصعيد في إدلب". ولفت إلى أنّه "في الايام الأخيرة، لم تسجل ضربة جوية في منطقة خفض التصعيد في إدلب (نفذتها) طائرات أميركية أو ما يسمى بالتحالف الدولي". وأشار المتحدث إلى "تفاصيل متناقضة تماماً" من قبل "المشاركين المباشرين والدول التي يزعم مشاركتها في العملية"، مضيفاً أنّ ذلك "يثير أسئلة مشروعة وشكوكاً بشأن حقيقة العملية الأميركية ونجاحها".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد مقتل البغدادي في عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا. وسبق أن أعلِن مراراً في السنوات الأخيرة مقتل المطلوب الأول في العالم الذي يعتبر مسؤولا عن العديد من الفظاعات والجرائم المرتكبة في العراق وسوريا والاعتداءات الدامية في دول عدة.

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)