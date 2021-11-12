 بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية...ما هو القادم؟ | مسائية DW | DW | 24.12.2021

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مسائية DW

بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية...ما هو القادم؟

بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا، مطالبات دولية بموعد جديد. فهل تجري تلك الانتخابات قريبا؟ وكيف انعكس التأجيل على موازين القوى والتحالفات في شرق البلاد وغربها؟

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