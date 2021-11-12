بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية...ما هو القادم؟

مخالفاً تعهده.. عبد الحميد الدبيبة يترشح للانتخابات الرئاسية

كما كان متوقعا، قدم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ترشيحه للانتخابات الرئاسية، رغم تعهده بعدم فعل ذلك كشرط لتوليه منصبه الحالي. مراقبون يعتقدون أن قواعد الانتخابات التي اشتدت المنافسة عليها قد تستبعده.