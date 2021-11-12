بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية...ما هو القادم؟

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بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا، مطالبات دولية بموعد جديد. فهل تجري تلك الانتخابات قريبا؟ وكيف انعكس التأجيل على موازين القوى والتحالفات في شرق البلاد وغربها؟
أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مقترحة موعدا جديدا، وطالبت بإزالة "القوة القاهرة". جاء ذلك بعد ساعات من إعلان لجنة برلمانية "استحالة" إجراء الانتخابات في موعدها.
كما كان متوقعا، قدم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ترشيحه للانتخابات الرئاسية، رغم تعهده بعدم فعل ذلك كشرط لتوليه منصبه الحالي. مراقبون يعتقدون أن قواعد الانتخابات التي اشتدت المنافسة عليها قد تستبعده.
بعد سيف الإسلام القذافي، خليفة حفتر الرجل القوي في ليبيا يترشح رسميا إلى الانتخابات الرئاسية واعدا بـ "الدفاع عن وحدة ليبيا". ومفوضية الانتخابات الليبية تبدأ إحالة بيانات المرشحين إلى جهات الاختصاص.
قررت محكمة ليبية قبول استئناف رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة على قرار بإقصائه من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية بدعوى مخالفته للمادة 12 من قانون الانتخابات.
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