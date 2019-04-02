 بعد بيان لقائد الجيش ـ الرئيس بوتفليقة يقدم استقالته | أخبار | DW | 02.04.2019

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أخبار

بعد بيان لقائد الجيش ـ الرئيس بوتفليقة يقدم استقالته

قدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته رسميا للمجلس الدستوري قبل انتهاء ولايته نهاية الشهر الجاري. استقالة الرئيس جاءت بعد بيان شديد اللهجة لقائد الجيش الفريق قايد صالح طالب فيه بإنهاء رئاسة بوتفليقة فوراً.

Abdelaziz Bouteflika (picture-alliance/dpa/S. Djarboub)

تقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باستقالته رسمياً من منصبه اليوم الثلاثاء (الثاني من نيسان/ أبريل 2019)، قبل انتهاء ولايته في 28  نيسان/ أبريل الحالي . وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن بوتفليقة أبلغ رسميا رئيس المجلس الدستوري بقرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، جدد اليوم الثلاثاء، في بيان  تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش دون تأخير، المتعلق برحيل رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، فوراً، وإرجاع السلطة للشعب مثلما تقتضيه المواد 7، و8 و102 من الدستور. 

وقال صالح في كلمة له خلال اجتماع ضم كبار ضباط المؤسسة العسكرية بمقر قيادة الأركان "نحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية". وأضاف "وعليه فقرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة.."

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كان بالأمس من أبرز الوجوه التي ناضلت لإنهاء الاستعمار الفرنسي في الجزائر. أما اليوم فيرى فيه العديد من الجزائريين خاصة الشباب، أحد وجوه الأزمة التي تمر منها البلاد. (02.04.2019)

لم تتوقف الاحتجاجات في الجزائر رغم محاولات الطبقة الحاكمة احتواءها. فبعد يوم من تعيينه لحكومة جديدة لتصريف الأعمال، تعهد الرئيس بوتفليقة بالاستقالة قبل انتهاء ولايته نهاية الشهر الجاري. فكيف ينظر النشطاء لهذه التطورات؟ (01.04.2019)

واتهم صالح أشخاصا لم يسمهم، " بالتماطل والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهـــمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة.."

 وبخصوص البيان الصادر عن الرئاسة، والذي تضمن تعهدا بعدم استكمال بوتفليقة لولايته التي تنتهي رسميا يوم 28 نيسان/ أبريل الجاري قال رئيس الأركان "في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أفريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة".

وقالت قناة النهار التلفزيونية الخاصة إن رئيس أركان الجيش الجزائري طالب اليوم الثلاثاء بإعلان عدم أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم. وأضافت أن الفريق أحمد قايد صالح قال إنه لا مجال لمزيد من إضاعة الوقت وإنه يقف في صف الشعب، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بتنحي بوتفليقة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat General Ahmed Gaid Salah (picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    الجنرال أحمد قايد صالح

    رجل الجزائر الأقوى بعد بوتفليقة كما يراه كثيرون هو الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي منذ 2004، ونائب وزير الدفاع الوطني منذ عام 2013. شارك صالح في معارك التحرير وهو في السابعة عشر. تولى مناصب قيادية في جبهة التحرير منذ عام 1957. ويمثل امتداداً لنفس الخط السياسي الذي حكم الجزائر في الجمهورية الأولى عام 1962. ينافسه على النفوذ الجنرال بشير طرطاق، والجنرال محمد مدين.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abderrazak Makri (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    عبدالرزاق مقري

    رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها للتنافس على انتخابات الرئاسة عبد الرزاق مقري. يعرض مبدأ الإطار التوافقي الوطني لحشد الجزائريين حول قوة تخرج ببلدهم من خانق الأزمة. من أشد رافضي الولاية الخامسة لبوتفليقة. حركة مجتمع السلم ليست جزءاً من خارطة السلطة الحاكمة وتعلن أنّ الشعب هو مصدر السلطة.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Ali Benflis 2014 (Imago/Chahine Sebiaa)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    علي بن فليس

    هو جزء من النخبة السياسية الحاكمة، وكان رئيسا للحكومة فترتين بين عامي 1999 و2003، ثم تحول الى صف المعارضة بعد فضيحة تزوير الأصوات في انتخابات عام 2004. يترأس حزب طلائع الحريات وهو مرشحه الآن. أعلن بوضوح عن احتمالين في الانتخابات "الأول أن تكون فرصة عظيمة للذهاب إلى نظام ديمقراطي"، أما الاحتمال الثاني فهو "الغموض التام والذهاب نحو المجهول".

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Geschäftsmann Rachid Nekkaz (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    رشيد نكاز

    رشيد نكاز هو مرشح مستقل، ويعد مرشح الشباب والتغيير ويرفض الانتساب لأي حزب. مثير للجدل وقد جرى ابعاده عن انتخابات عام 2014. كبر وتعلم في فرنسا، وقد فاجأ الجميع بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2011، ثم تخلى عن جنسيته الفرنسية وبات يروج من خلال صفحته على فيبسوك لبرنامجه الانتخابي في الجزائر الساعي إلى الحد من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا. الصورة له وهو يتوسط الحراك الجزائري الجاري.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abdelmadjid Tebboune (Imago/PanoramiC)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    عبد المجيد تبون

    جزء من النخبة السياسية الحاكمة، ويعد مرشحا توافقياً، وكان رئيس الحكومة قبل تولي أحمد أويحيى المنصب. خلال رئاسته للوزراء مطلع عام 2017، أعلن عن اصلاحات وصفها أنها تريد الفصل بين السياسة والمال، في محاولة معلنة لمحاربة الفساد المستشري في البلد. لا يملك برنامجا انتخابياً واضحاً، لكنه متحالف بقوة مع الجنرال أحمد قايد صالح.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Chakib Khelil (Imago/Imagespic Agency)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    شكيب خليل

    شكيب خليل من رجال النخبة السياسية المحيطة بالرئيس بوتفليقة، تولى منصب وزير الطاقة ويشير البعض إلى صلته بمرحلة الرفاه الاقتصادي. من أبرز وجوه فضيحة سوناطراك، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية عام 2013، لكنّ علاقته الشخصية بالرئيس بوتفليقة انقذته. لا يملك أي برنامج انتخابي أو سياسي.

  • Wahlen Algerien 2014 Louisa Hanoune gibt ihre Stimme ab (Reuters)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    لويزه حنون

    لويزة حنون هي المرأة الوحيدة التي رشحت للمشاركة في السباق على كرسي الرئاسة في الجمهورية "الثانية" المنتظرة بالجزائر. ترشحت عن حزب العمال المعارض، ثم انسحبت بعد اعلان حزب العمال يوم (الثاني من آذار/ مارس 2019) مقاطعته لانتخابات الرئاسة لعام 2019. وتصنف حنون بأنها يسارية وتستهدفها حملات الإسلاميين بشدة بسبب نشاطها المتفرد.

  • Algerien Spezialeinsatzkommando im Training ARCHIVBILD (Reuters)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    الجنرال المتقاعد علي غديري

    ابن الجيش الجنرال المتقاعد علي غديري، طرده المتظاهرون بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وظلوا يهتفون ضده بالفرنسية "ديغاج ديغاج" بمعنى "غادر". شغل منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع لمدة 15 سنة، يعلن أنّ برنامجه الانتخابي هو"القطيعة مع ممارسات الماضي وإعلان جمهورية ثانية". ومن آرائه أنّ مشاكل الجزائر ليست اقتصادية وإنما سياسية بالأساس وسببها الفساد السياسي. (صورة من الأرشيف لوحدة من الجيش الجزائري)

  • Algerien Demonstration (Getty Images/R. Kramdi)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    شعب الجزائر قد يدفع بمرشح غير معلن

    يبدو أن صوت الشعب الجزائري هو الأعلى في الميادين والشوارع، فهو ما برح يعلن اعتراضه واحتجاجه عبر مظاهرات كل جمعة، والسؤال هنا هو: من يقود قوة الشعب ومن سيحرز ثقته؟ الشعب يرفض الولاية الخامسة، ويهتف "سلمية، سلمية"، وقد يقرر شكل الحكم المقبل من خلال انتخاب شخص لم تسلط عليها الأضواء .

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

المنافسون المحتملون للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هم وجوه من المشهد السياسي في هذا البلد، وأغلبهم تولوا مناصب رفيعة خلال العقدين الماضيين تحت قيادته. جولة مصورة مع أبرز الشخصيات في ظل الرفض الشعبي لبوتفليقة. (09.03.2019)  

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