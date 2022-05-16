بعد بلاغ من سيدة.. الشرطة تلقي القبض على عنكبوت ثم تطلق سراحه

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أُصيبت امرأة بالفزع عند رؤيتها عنكبوتا ضخما داخل سيارتها، وذلك خلال قيادتها على أحد الطرق السريعة في ألمانيا، ما دفعها للاستنجاد بالشرطة.

ورأت المرأة العنكبوت الذي يوازي حجم اليد تقريبا صباح اليوم الاثنين (16 مايو/أيار 2022) قبيل الوصول إلى وجهتها بولاية شليزفيغ-هولشتاين.

وقالت الشرطة إن المرأة توقفت بالسيارة على جانب الطريق واتصلت بالنجدة. و أمسك أفراد الشرطة العنكبوت المنزلي الضخم ولكن غير المؤذي، وأطلقوه في البرية.

وبحسب المعلومات، كان العنكبوت من فصيلة إراتيجينا دويليكا.

ع.ج.م//م.س (د ب أ)