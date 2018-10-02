بعد برشلونة.. ما هي وجهة ليونيل ميسي المحتملة؟

لطالما أبدى النجم الأرجنتيني سعادته الغامرة باللعب برفقة برشلونة، وجدد في أكثر من المرة الولاء للنادي الكتالوني، الذي هيأ له كل الظروف من أجل تفجير موهبته الكروية، وتسجيل اسمه كواحد من أحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة على مر التاريخ.

ويواصل ليونيل ميسي منذ عدة سنوات، نشر سحره الكروي مع "البلوغرانا" وقيادته إلى اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية، بيد أن صاحب القدم اليسرى الساحرة لا زال يسعى إلى تحقيق رغبة فوق المستطيل الأخضر ومع فريق آخر غير النادي الكتالوني.

فقد كشف خوتا خوردي عن تفاصيل جديدة، بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووجهته القادمة، وأكد الصحفي المقرب من برشلونة في البرنامج الإسباني الشهير "التشرينجويتو" إنه تحدث مع أخ أحسن لاعب في العالم خمس مرات.

وقال "تناقشت مؤخراً مع شقيق ميسي بخصوص مستقبل النجم الأرجنتيني، وأكد لي أن النادي الوحيد الذي يمكن لميسي أن يلعب فيه بعد برشلونة هو فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني".

وفي نفس السياق، صرح ليونيل ميسي قبل أشهر قائلاً "دائما ما قلت إنني أريد في يوم من الأيام اللعب في الدوري الأرجنتيني. لا أعرف إذا ما سيكون ذلك مُمكناً، لكن هذه الفكرة في رأسي"، وأضاف :"في الأرجنتيني لن ألعب سوى لفريق نيولز أولد بويز".

يُشار إلى´أن ليونيل ميسي (31 عاماً)، بدأ تعلم أبجديات كرة القدم في فريق نيولز أولد بويز قبل أن ينتقل بعدها إلى برشلونة في سن صغيرة، ويصبح واحداً من أحسن اللاعبين في تاريخ النادي الكتالوني.