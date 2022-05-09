بعد بايرن ميونيخ.. ماني على رادار برشلونة فهل يغادر ليفربول قريباً؟

مع تصاعد رغبة برشلونة في التعاقد مع مهاجم من النخبة هذا الصيف، بدأت الأنظار تتجه بقوة نحو ساديو ماني لاعب ليفربول .
كان هدف برشلونة الأول هو الفوز بخدمات اللاعب إرلينغ هالاند، ولكن مع اقتراب انتقال مهاجم بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي هذا الأسبوع، كان على برشلونة البحث في مكان آخر.
وكشفت شبكة ESPN الرياضية في وقت سابق أن روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ كان أحد الأسماء المرشحة لبدء المفاوضات معها للانتقال الى النادي الكتالوني، إذ من المقرر أن ينتهي عقد المهاجم البولندي الدولي في 2023 لكن الصفقة لا تزال صعبة على المستوى المالي للنادي الاسباني الذي يعاني من ضائقة مالية.
ومع ذلك، فإن المخاوف المالية لم تمنع النادي من البحث عن اسم لامع لضمه للفريق. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن ماني الذي تبقى له عام واحد في عقده مع ليفربول يمثل احتمالاً ضعيفاً لأن يكون "صفقة الصيف" لبرشلونة.
وبحسب مصادر صحفية فإن ماني البالغ من العمر 30 عاماً حريص على اللعب في إسبانيا ويعتقد أن حصوله على دور محوري في فريق برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز قد يدفعه إلى المنافسة على جائزة الكرة الذهبية الموسم المقبل.
ويركز السنغالي الدولي حاليًا على إنهاء الموسم بشكل جيد مع ليفربول، الذي ينافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي ويقترب من نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. ولكن عندما تنتهي كل تلك المنافسات قد تستأنف المحادثات بشأن مستقبل نجم السنغال مع ليفربول خاصة وأن مديري أعماله قد أصبحوا "على دراية بما يريده اللاعب وبرشلونة"، وفق ما أوردت صحيفة موندو ديبورتيفو.
تأتي الأنباء عن سعي برشلونة لضم ماني بعد يوم واحد فقط من تقارير إعلامية أفادت أن بايرن ميونيخ قد وضع اللاعب بالفعل على خريطته وأنه مهتم للغاية بالاستفادة من خدماته، وذلك على الرغم من تجاهل الكثير من وسائل الإعلام الألمانية لتلك التقارير باعتبارها "غير صحيحة".
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يتم الانتهاء من صفقة انتقال النرويجي إيرلينغ هالاند لمانشستر سيتي هذا الأسبوع، ما يعني أن بوروسيا دورتموند سيكون لديه حوالي 75 مليون يورو تحت تصرفه دفعة واحدة وأنه يمكنه البدء باستثمار هذا المبلغ الضخم على الفور، بحسب ما نقل موقع فوكوس الألماني.
ويقول باتريك بيرغر، الصحفي بموقع "Sport1" الألماني إن تحويل هذا المبلغ دفعة واحدة هو امر غير معتاد إذ عادة ما يتم دفع مبالغ من هذا الحجم على أقساط على مدى عدة سنوات.
أيضا وبحسب موقع "Sport1" فإنه من المنتظر أن يوقع هذا الأسبوع كريم أديمي رأس حربة نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي لدورتموند مقابل نحو 35 مليون يورو لتعويض رحيل هالاند.
عماد حسن
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