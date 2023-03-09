 بعد انهيار بنك سيليكون فالي.. ماذا ينتظر أسواق المال؟ | مسائية DW | DW | 13.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

بعد انهيار بنك سيليكون فالي.. ماذا ينتظر أسواق المال؟

بعد انهيار بنك سيليكون فالي.. الرئيسُ الأمريكي يتعهد بوضع ِقواعدَ مصرفية ٍجديدة والقيام ِ بكل ما هو ضروري للحفاظ على النظام المصرفي في بلاده.. فما فرص النجاح؟ وكيف هي الأصداء في أسواق المال العالمية؟

المزيد من المركز الإعلامي

زيارة وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل.. ماذا حققت؟

زيارة وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل.. ماذا حققت؟ 09.03.2023

السعودية تعرض الوساطة في أوكرانيا.. ما فرص النجاح؟

السعودية تعرض الوساطة في أوكرانيا.. ما فرص النجاح؟ 09.03.2023

مسائية DW: اليوم العالمي للمرأة...الإيرانيات في مواجهة السلطة!

مسائية DW: اليوم العالمي للمرأة...الإيرانيات في مواجهة السلطة! 08.03.2023

مسائيةDW : خطة ثلاثية لدعم أوكرانيا بالسلاح...هل تغير مسار الحرب؟

مسائيةDW : خطة "ثلاثية" لدعم أوكرانيا بالسلاح...هل تغير مسار الحرب؟ 08.03.2023

المزيد مسائية DW

مسائيةDW : تضاعف واردات الأسلحة في أوروبا.. ماذا يعني؟

مسائيةDW : تضاعف واردات الأسلحة في أوروبا.. ماذا يعني؟ 13.03.2023

مسائية DW: السيسي يدعو لحل قانوني ملزم لأزمة سد النهضة.. ماذا بعد؟

مسائية DW: السيسي يدعو لحل قانوني ملزم لأزمة سد النهضة.. ماذا بعد؟ 13.03.2023

مسائيةDW : بعد الانسحاب من اتفاقية الحبوب، كيف ستؤمن مصر وارداتها؟

مسائيةDW : بعد الانسحاب من اتفاقية الحبوب، كيف ستؤمن مصر وارداتها؟ 11.03.2023

مسائية DW : التقارب السعودي الإيراني، هل يعيد خلط الأوراق في المنطقة؟

مسائية DW : التقارب السعودي الإيراني، هل يعيد خلط الأوراق في المنطقة؟ 11.03.2023

اقرأ أيضا

10.03.2023 *** SANTA CLARA, CALIFORNIA - MARCH 10: A worker (C) tells people that the Silicon Valley Bank (SVB) headquarters is closed on March 10, 2023 in Santa Clara, California. Silicon Valley Bank was shut down on Friday morning by California regulators and was put in control of the U.S. Federal Deposit Insurance Corporation. Prior to being shut down by regulators, shares of SVB were halted Friday morning after falling more than 60% in premarket trading following a 60% declined on Thursday when the bank sold off a portfolio of US Treasuries and $1.75 billion in shares to cover declining customer deposits. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

أمريكا ستتخذ إجراءات لتجنب تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي 12.03.2023

تدرس السلطات الاتحادية الأمريكية بجدية حماية جميع الودائع غير المؤمن عليها في بنك "سيليكون فالي" الذي تعرض للانهيار، ويتزايد القلق من أن يكون لانهيار البنك تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة.

13.03.2023 *** US President Joe Biden speaks about the US banking system on March 13, 2023 in the Roosevelt Room of the WHite House in Washington, DC. - Biden tried to reassure the world of the resilience of the US banking system as US and European authorities scrambled to prevent any contagion from the abrupt failure of Silicon Valley Bank (SVB). US federal authorities stepped in to ensure depositors still had access to their funds at SVB and regulators took over a second troubled lender. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

بايدن يتعهد بحماية النظام المصرفي عقب انهيار سيليكون فالي 13.03.2023

طلب الرئيس بايدن من مواطنيه أن "يثقوا" في النظام المصرفي، مؤكدا فعل "كل ما هو ضروري" للحفاظ عليه بعد انهيار بنك سيليكون فالي، متعهدا بفرض قواعد أكثر صرامة، ومعلنا طرد مديري البنك. التداعيات وصلت لأوروبا ومنطقة الخليج.

A demonstrator stands near a burning fire blocking a road, during a protest against the fall in Lebanese pound currency and mounting economic hardships, in Zouk, Lebanon March 8, 2021. REUTERS/Mohamed Azakir TPX IMAGES OF THE DAY

لبنان والأزمة الاقتصادية - هل من أمل لوقف الانهيار التام؟ 17.03.2021

أزمات متتالية يمر بها لبنان لعل أسوأها انهيار العملة الوطنية وفقداتها لأكثر من 85 بالمائة من قيمتها، ما ينذر بانهيار شامل قد ينتج عنه مالا تحمد عقباه. فما هي أسباب هذه الأزمة؟ وما هي مفاتيح الحل؟

Sunday with Laura Kuenssberg. Prime Minister Liz Truss in the studio appearing on the BBC1 current affairs programme, Sunday with Laura Kuenssberg, as the Conservative Party annual conference gets underway at the International Convention Centre in Birmingham. Picture date: Sunday October 2, 2022. See PA story POLITICS Tory. Photo credit should read: Stefan Rousseau/PA Wire URN:69094962

تراس تكافح من أجل البقاء وتحذيرات من زيادة الضرائب على البريطانيين 16.10.2022

حذّر وزير المال البريطاني الجديد جيريمي هانت من زيادة مقبلة للضرائب مقراً بارتكاب سلفه أخطاء في موازنة " كارثية" كشف عنها الشهر الماضي وما زالت تهدد بالإطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس. فيما يحاول نواب حجب الثقة عنها.