بعد انهيار بنك سيليكون فالي.. ماذا ينتظر أسواق المال؟

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بعد انهيار بنك سيليكون فالي.. الرئيسُ الأمريكي يتعهد بوضع ِقواعدَ مصرفية ٍجديدة والقيام ِ بكل ما هو ضروري للحفاظ على النظام المصرفي في بلاده.. فما فرص النجاح؟ وكيف هي الأصداء في أسواق المال العالمية؟
تدرس السلطات الاتحادية الأمريكية بجدية حماية جميع الودائع غير المؤمن عليها في بنك "سيليكون فالي" الذي تعرض للانهيار، ويتزايد القلق من أن يكون لانهيار البنك تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة.
طلب الرئيس بايدن من مواطنيه أن "يثقوا" في النظام المصرفي، مؤكدا فعل "كل ما هو ضروري" للحفاظ عليه بعد انهيار بنك سيليكون فالي، متعهدا بفرض قواعد أكثر صرامة، ومعلنا طرد مديري البنك. التداعيات وصلت لأوروبا ومنطقة الخليج.
أزمات متتالية يمر بها لبنان لعل أسوأها انهيار العملة الوطنية وفقداتها لأكثر من 85 بالمائة من قيمتها، ما ينذر بانهيار شامل قد ينتج عنه مالا تحمد عقباه. فما هي أسباب هذه الأزمة؟ وما هي مفاتيح الحل؟
حذّر وزير المال البريطاني الجديد جيريمي هانت من زيادة مقبلة للضرائب مقراً بارتكاب سلفه أخطاء في موازنة " كارثية" كشف عنها الشهر الماضي وما زالت تهدد بالإطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس. فيما يحاول نواب حجب الثقة عنها.
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