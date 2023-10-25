 بعد انقسامات.. انتخاب حليف لترامب رئيسا لمجلس النواب الأميركي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد انقسامات.. انتخاب حليف لترامب رئيسا لمجلس النواب الأميركي

وضع النواب الجمهوريون حدا لخلافاتهم والفوضى التي عمت صفوفهم منذ عُزل كيفن مكارثي عن رئاسة مجلس النواب في إجراء غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة. الجمهوريون انتخبوا مايك جونسون حليف ترامب رئيسا لمجلس النواب.

(25.10.2023) انتخاب مايك جونسون (وسط الصورة) حليف الرئيس السابق ترامب رئيسا لمجلس النواب.

النواب الجمهوريون تغلبوا على خلافاتهم وانتخبوا مايك جونسون (وسط الصورة) حليف الرئيس السابق ترامب رئيسا لمجلس النواب.

بعد فترة من الفوضى، انتخب الجمهوريون مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأميركي الأربعاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) خلفا للمقال كيفن مكارثي.

مختارات

وبذلك وضع النواب الجمهوريون حدا لخلافات في صفوف الحزب استمرت أسابيع وأحدثت شللا في الكونغرس في ظل فترة تشهد أزمات دولية وداخلية.

ونال جونسون النائب عن لويزيانا الذي يعد حليفا للرئيس السابق دونالد ترامب وقاد الجهود القانونية الرامية لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020، إجماع حزبه عليه كرئيس مجلس النواب الـ56.

وكان النواب الجمهوريون اختاروا ثاني مرشّح لهم خلال ساعات والرابع خلال أسبوعين لتولّي رئاسة هذه الهيئة المشلولة منذ عُزل رئيسها كيفن مكارثي بعدما انقلب عليه أعضاء مؤيّدون للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأعلن الحزب الجمهوري أنّ نوّابه عقدوا أمس الثلاثاء جلسة تصويت ثانية قرّروا بنتيجتها ترشيح النائب جونسون لرئاسة مجلس النواب.

وقالت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك التي ترأست جلسة التصويت إنّ النائب عن لويزيانا مايك جونسون فاز بالاقتراع الداخلي الذي جرى بعد ساعات من إعلان سلفه توم إيمر سحب ترشيحه لهذا المنصب.

وكان إيمر، ثالث أكبر قيادي جمهوري في مجلس النواب، فاز بالترشيح خلال جلسة تصويت أولى جرت قبل ساعات من ذلك، لكنّه ما لبث أن أعلن سحب ترشيحه بسبب المعارضة الشرسة التي واجهها من نواب مؤيّدين لترامب. وتسلّط هذه الفوضى الضوء على الانقسامات التي تعاني منها الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب بعدما فشلت في الاتفاق على خلَف لمكارثي.

وتعليقاً على هذا الواقع قال آندي بار النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي لشبكة "سي إن إن" إنّ "الخلل الوظيفي الذي يعاني منه الآن الحزب الجمهوري يبدو وكأنّه يقول إنّنا نريد أن نخسر". وأضاف "هذا جنوني بالنسبة لي. لقد تمّ انتخابنا كأغلبية لكي نحكم، ونحن لا نفعل ذلك الآن".

ومنذ عُزل مكارثي في إجراء غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، لا تنفك الأزمة تتفاقم في مجلس النواب.

وبسبب شغور هذا المنصب وجد الكونغرس نفسه عاجزاً عن معالجة ملفّات تتعلّق بأزمات هامّة للغاية في مقدّمتها الحرب في كلّ من أوكرانيا وإسرائيل، فضلاً عن التهديد الوشيك بإغلاق مؤسّسات حكومية في الولايات المتّحدة بسبب أزمة سقف الدين العام.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)

  • US Wahl 2020 Sarah McBride (Jason Minto/AP Photo/picture alliance)

    الكونغرس: زيادة في التنوع وتعزيز لحضور الأقليات

    أول شخص متحول جنسيا

    فازت سارة مكبرايد (الصورة) بعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، لتصبح أول شخص متحول جنسيا يفوز بمقعد في المجلس. وستنضم ماكبرايد، وهي ديمقراطية، إلى مجلس الولاية المؤلف من 21 مقعدا. وقد حصلت على أكثر من 90 % من الأصوات. كما شهدت ولاية فيرمونت انتخاب تايلور سمول لعضوية مجلس النواب، وهي متحولة جنسية أيضا.

  • USA New York | US-Abgeordneter | Ritchie Torres (Adam Hunger/AP Photo/picture alliance)

    الكونغرس: زيادة في التنوع وتعزيز لحضور الأقليات

    أول مثليين من السود في مجلس النواب

    صنع رجلان التاريخ في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الجارية حاليا بأن أصبحا أول رجلين من السود، ممن يعلنون عن توجههم مثلي الجنس بشكل علني، يتم التصويت لصالح دخولهما الكونغرس. وهما ريتشي توريس (32 عاما) من نيويورك (الصورة)، وموندير جونز (33 عاما) من نيويورك أيضا. وسلط كلا الرجلين الضوء على أصولهما المتواضعة، خلال حملتهما الانتخابية، حيث ترعرعا في عائلات فقيرة لا يعولها سوى عائل واحد.

  • Bildergalerie US Wahlen Sieger und Verlierer Deb Haaland (Reuters/B. Snyder)

    الكونغرس: زيادة في التنوع وتعزيز لحضور الأقليات

    النساء يحقّقن اختراقات في عدة ولايات

    حققت عدة نساء اختراقات جديدة في ولايات عدة، على غرار نيو مكسيكو، التي اُنتخبت فيها ثلاث نساء متحدرات من أقليات لشغل مقاعد في مجلس النواب، ومنهن: ديب هالاند (الصورة)، الديموقراطية التي صارت عام 2018 إحدى أول امرأتين من السكان الأصليين للبلاد تشغلان مقعداً في الكونغرس، والجمهورية إيفيت هاريل التي تتحدّر أيضاً من السكان الأصليين، والديموقراطية تيريزا ليجر فرنانديز التي تتحدّر من أصول أميركية لاتينية.

  • USA PK der Demokratinen Ocasio-Cortez, Omar, Pressley und Tlaib (picture-alliance/AP Photo/A. S. Applewhite)

    الكونغرس: زيادة في التنوع وتعزيز لحضور الأقليات

    طليب وعمر على رأس "الفرقة" الرباعية

    نجحت ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز وآيانا بريسلي وإلهان عمر ورشيدة طليب في الحفاظ على مواقعهن في مجلس النواب. النائبات الأربع اللاتي عرفن باسم "اسكواد" (أي الفرقة)، ينتمنين إلى الحزب الديمقراطي وهن جميعا من الأقليات. إلهان ورشيدة أعيد انتخابهما هذه المرة، وكانتا أول امرأتين مسلمتين في الكونغرس الأمريكي، الأولى من أصل صومالي والثانية من أصول فلسطينية، وكانت إلهان أول امرأة ترتدي الحجاب في الكونغرس.

  • USA Charlotte | Madison Cawthorn, Republikaner (Photo Courtesy of the Committee on Arrangements for the 2020 Republican National)

    الكونغرس: زيادة في التنوع وتعزيز لحضور الأقليات

    أصغر عضو في الكونغرس حاليا

    غدا الجمهوري، ماديسون كوثورن، البالغ من العمر 25 عاما، أحد أصغر الأعضاء سنا في تاريخ الكونغرس الأميركي. حيث نال كوثورن ثقة الناخبين في ولاية نورث كارولاينا متفوقا على الديمقراطي مو ديفيس، البالغ من العمر 62 عاما. كوثورن يسير على كرسي متحرك، بعد أن أصيب بالشلل إثر حادث تعرض له قبل سبع سنوات.

  • NASA Astronaut - Mark E. Kelly (picture-alliance/Consolidated News Photos/NASA)

    الكونغرس: زيادة في التنوع وتعزيز لحضور الأقليات

    رائد فضاء سابق

    تمكن رائد الفضاء السابق في وكالة ناسا، مارك كيلي من دخول مجلس الشيوخ، عن الحزب الديمقراطي، بانتصاره على المرشحة من الحزب الجمهوري مارثا ماكسالي. الأخيرة تتبوأ مقعدها منذ 2018، خلفا للنائب الراحل جون ماكين. النائب كيلي (56 عاما)، ومنذ وفاة زوجته بهجوم مسلح في 2011، حينها نجا هو بأعجوبة، يناضل من أجل تقييد استخدام السلاح. إعداد: ف.ي


مواضيع ذات صلة

House Republican Leader Kevin McCarthy (R-CA) sits at the center of the House floor as a 9th round of voting begins in the election of a new Speaker of the House on the third day of the 118th Congress at the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 5, 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein

مكانك راوح.. مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس له 05.01.2023

لليوم الثالث وخلال عشر جولات انتخابية فشل مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس له في سابقة لم تحدث إلا قبل قرن. مجموعة صغيرة من النواب المحافظين المتشددين تعارض انتخاب مرشح حزبهم كيفن مكارثي ما يحول دون فوزه.

10.06.2023 Former US President and 2024 Presidential hopeful Donald Trump speaks at the North Carolina Republican Party Convention in Greensboro, North Carolina, on June 10, 2023. (Photo by ALLISON JOYCE / AFP) (Photo by ALLISON JOYCE/AFP via Getty Images)

ترامب يرد على لائحة الاتهام بمهاجمة وزارة العدل وباقي المؤسسات 11.06.2023

بعد توجيه لائحة بأكثر من 30 اتهام، ترامب يهاجم وزارة العدل ويتهمها ضمنياً بخدمة مصالح الرئيس الحالي، عبر محاولة إبعاده هو من السباق الرئيسي، مشددا مرة أخرى أن "ملاحقته القضائية" هي بـ "دوافع سياسية".

U.S. Representative Chip Roy (R-TX) nominates Rep. Jim Jordan (R-OH) for Speaker of the House to challenge House Republican Leader Kevin McCarthy (R-CA) as McCarthy listens, before a third round of voting for a new Speaker, on the first day of the 118th Congress at the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 3, 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein

مجلس النواب الأمريكي يخفق في انتخاب رئيس له في ست جولات 04.01.2023

أخفق مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس له خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي في الجولة السادسة أيضا. وفشل المرشح الجمهوري كيفن مكارثي في الحصول على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا للمجلس رغم أنّ حزبه يملك أغلبية ضئيلة.