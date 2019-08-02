 بعد انضمام زياش لتشيلسي.. نظرة على اللاعبين العرب بالدوري الإنجليزي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.02.2020

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رياضة

بعد انضمام زياش لتشيلسي.. نظرة على اللاعبين العرب بالدوري الإنجليزي

يستعد النجم الدولي المغربي حكيم زياش لخوض تجربة جديدة في مسيرته الرياضية، حينما يرتدي قميص تشيلسي الإنجليزي بدءا من الموسم المقبل، لينضم إلى قائمة اللاعبين العرب الذي يتنافسون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام

المغربي حكيم زياش أثار الإعجاب بقميص أياكس أمستردام ويقف الآن على عتبة تحد كبير عندما يظهر الموسم المقبل بقميص تشيلسي

بعد أربعة مواسم قضاها في صفوف أياكس أمستردام الهولندي، توج معه خلالها بالعديد من الألقاب وقاده للصعود للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أعلن النادي الهولندي توصله لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي لانضمام الدولي المغربي حكيم زياش لصفوف الفريق اللندني في الموسم القادم مقابل 40 مليون يورو، قابلة للزيادة إلى44 مليون يورو.

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وأصبح زياش الصفقة الأولى التي يبرمها تشيلسي بعد حرمانه من التعاقدات لفترتي انتقالات، بسبب انتهاكه قواعد التعاقد مع اللاعبين القُصر، قبل أن يتقرر تقليص العقوبة لفترة واحدة فقط، ويصبح بمقدوره إضافة لاعبين لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وبات النجم الدولي المغربي أول صفقة يعقدها تشيلسي في عهد مدربه الحالي فرانك لامبارد، الذي تولى المهمة بداية الموسم الجاري، خلفا للإيطالي ماوريتسيو ساري الذي درب الفريق لموسم واحد قبل أن يرحل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وبانضمام زياش، ارتفع عدد اللاعبين المغاربة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 16 لاعبا في تاريخ المسابقة منذ بدء نظامه الحديث موسم 1992/ 1993، حيث سبقه إلى ذلك أسماء عديدة مثل النجم المعتزل مصطفي حجي الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 1998، الذي لعب لفريقي كوفنتري سيتي وأستون فيلا، ونور الدين نايبت قائد المنتخب المغربي السابق، الذي لعب لتوتنهام هوتسبير، بالإضافة لمروان الشماخ الذي لعب في أرسنال في الفترة ما بين عامي 2010 و2013.

وانضم زياش لقائمة من اللاعبين العرب المتواجدين حاليا بالدوري الإنجليزي، يتقدمهم النجم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والذي فاز بلقب هداف الدوري في آخر موسمين، حيث سجل في الموسم الأول 32 هدفا، قبل أن يسجل 22 هدفا في الموسم الماضي.

وواصل صلاح تألقه في الموسم الجاري، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة حاليا، برصيد 14 هدفا، خلف جيمي فاردي نجم ليستر (المتصدر) برصيد 17 هدفا، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو هداف مانشستر سيتي برصيد 16 هدفا.

وفي مانشستر سيتي، يتألق الجزائري رياض محرز مع ناديه رفقة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، حيث فاز بلقب الدوري الموسم الماضي، بعد منافسة دامت حتى اللحظات الأخيرة مع ليفربول.

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ولم يكن فوز محرز بلقب الدوري هو الأول في مسيرته، بل سبق وأن حققه مع ليستر سيتي في معجزة كروية في موسم 2015 - 2016، حيث كان النجم الجزائري واحد من أهم اسباب تتويج فريقه باللقب.

وإلى جانب صلاح ومحرز، يتواجد خمسة لاعبون عرب آخرون في أندية الدوري الإنجليزي، أي أن الموسم الحالي يشهد وجود سبعة لاعبين عرب، ربما يرتفع عددهم إلى ثمانية مع انضمام زياش الموسم المقبل، وبقاء كل هؤلاء اللاعبين.

ويتواجد الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد المحمدي في صفوف أستون فيلا، الذي عاد للدوري الإنجليزي بداية الموسم الجاري، بعد ثلاثة مواسم قضاها بين أندية الدرجة الأولى.

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وظهر التفاهم الكبير بين المحمدي وتريزيغيه، بعد الهدف الذي سجله الأخير في شباك ليستر سيتي في قبل نهائي كأس الرابطة المحترفة، ليقود فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

ورغم ذلك فان أستون فيلا يحتل المركز السابع عشر (الرابع من القاع) في ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الأولى.

وعاد المغربي سفيان بوفال إلى ناديه ساوثهامبتون مطلع الموسم الجاري، بعد أن قضى الموسم الماضي معارا لنادي سيلتا فيغو الإسباني. وكان بوفال انضم لساوثهامبتون في صيف 2016، قادما من ليل الفرنسي، ورغم أدائه الجيد في أول موسمين له مع الفريق، فقد جرت إعارته إلى سيلتا فيغو الموسم الماضي.

وفي الموسم الجاري، سجل بوفال / 26 عاما/ هدفا واحدا فقط في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في شباك توتنهام. وفي وولفرهامبتون، يبرز اسم المغربي رومان سايس كممثل للاعبين العرب في فريق المدرب البرتغالي نونو سبيرتو سانتو، حيث دخل موسمه الرابع مع الفريق.

ويحتل وولفرهامبتون، أحد المفاجأت السارة في الكرة الإنجليزية في الموسمين الأخيرين، المركز التاسع حاليا بترتيب الدوري برصيد 35 نقطة. وشهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية، عودة النجم الجزائري نبيل بن طالب لأجواء الدوري الإنجليزي، بعد انضمامه لنيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة من شالكه الألماني.

وسبق لبن طالب أن لعب في الدوري الإنجليزي في فريق توتنهام، في الفترة ما بين عامي 2013 و2017، قبل أن ينضم لشالكه في صفقة إعارة عام 2016، والتي تحولت إلى انتقال دائم مع حلول عام 2017.

و.ب (رويترز)

  • Fußball Nationalspieler Mohamed Salah (picture-alliance/NurPhoto/A. Awaad)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    نجم النجوم

    المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هو أهم وأغلى لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي تحتضنها بلاده مصر. صلاح الفائز بلقب أحسن لاعب أفريقي الموسمين الماضيين بلغ قبل أيام عامه الـ27، وهو محط آمال مصر على تحقيق اللقب الغائب منذ بطولة الغابون 2010. لقد برهن صلاح أنه الأهم في مباراة غينينا الودية، فبعدما كانت مصر متعادلة مع الضيوف صنع هدفين بطريقة رائعة لتفوز مصر بنتيجة 3-1.

  • Fußball Nationalspieler Mahmoud Hassan Trezeguet (picture-alliance/empics/G. Barker)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    تريزيجيه المصري

    لا يمكن أن يذكر صلاح دون الحديث عن الجناح الأيسر محمود حسن، الملقب بـ"تريزيجيه" (24 عاما). نجم نادي قاسم باشا التركي يتميز بالمهارة التقنية والمجهود الكبير، والإصرار والعزيمة، وكان سببا في صعود مصر لمونديال روسيا بحصوله على ركلة جزاء سددها صلاح في مباراة الكونغو. لقد خسر الاثنان نهائي أمم أفريقيا 2017، وعليهما الآن التعويض، مثلما عوض صلاح هذا العام خسارته نهائي دوري الأبطال العام الماضي.

  • Fußball Nationalspieler Youssef Msakni (picture-alliance/abaca)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    عودة "النمس"

    بعد غياب طويل عاد النجم التونسي يوسف المساكني إلى تشكيلة المنتخب التونسي المشارك في أمم أفريقيا 2019. مهاجم الدحيل القطري تمت إعارته بداية العام الجاري لمدة 6 شهور ليخوض أولى تجاربه في الملاعب الأوروبية، مع فريق "أويبن" البلجيكي. المساكني (28 عاماً) من أفضل اللاعبين الذين يجيدون مراوغة الخصم، والتسديد ويطلق عليه لقب النمس. انضم لمنتخب تونس في سن 19 عاما وخاض معه ثلاث بطولات أفريقية.

  • Fußball Nationalspieler Farouk Ben Mustapha (picture-alliance/dpa/M. Tereshchenko)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    حارس الدوري السعودي

    سيعتمد المنتخب التونسي أيضا على حارس نادي الشباب السعودي فاروق بن مصطفى (29 عاماً)، أحسن حارس مرمى بالدوري السعودي الموسم المنتهي. انضم لمنتخب تونس في أمم أفريقيا 2010، كما خاض معه منافسات كأس العالم بروسيا 2018. وإضافة إلى المساكني وبن مصطفى هناك نجوم عديدة في منتخب تونس مثل فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك المصري والمهاجم وهبي الخزري نجم سانت اتيان الفرنسي.

  • Fußball Qualilfikation African Cup of Nation 2017 Äthiopien - Algerien (Getty Images/AFP/F. Batiche)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل البرمييرليغ

    النجم الجزائري رياض محرز (28 عاما)، هو الوحيد بين نجوم العرب بأمم أفريقيا 2019، الذي فاز بالدوري الإنجليزي. فقد فاز مع فريقه الحالي مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما سبق له تحقيق اللقب مع ليستر سيتي. محرز الذي يتميز بالرشاقة وبرود الأعصاب أمام المرمى مطالب الآن بتحقيق لقب للمنتخب الجزائري، الذي لم يفز سوى بأمم أفريقيا عام 1990، التي أقيمت آنذاك بالجزائر.

  • FIFA Fußball WM 2014 Algerien Belgien (picture-alliance/AP)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل الدوري التركي

    إذا كان محرز بطل الدوري الإنجليزي فإن سفيان فغولي (29 عاما) هو بطل الدوري التركي، فقد فاز مع فريقه غلاطا سراي باللقب هذا الموسم. شارك فغولي في نسختين سابقتين بكأس أمم أفريقيا ويقول عن نسخة 2019 "لا أفكر سوى في العودة بالكأس". ولدى منتخب الجزائر أيضا المهاجم بغداد بونجاح الفائز مع فريق السد بلقب الدوري القطري في الموسم المنقضي ويوسف بلايلي الفائز مع الترجي بلقب الدوري التونسي.

  • Russland WM 2018 l Spanien vs Marokko (Reuters/M. Bazo)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل الدوري الهولندي

    النجم المغربي حكيم زياش (26 عاما) واصل تألقه مع ناديه أياكس أمستردام وفاز معه بالدوري الهولندي وساهم هذا الموسم في بلوغه دور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى ريال مدريد ويوفنتوس قبل الخروج بشق الأنفس أمام توتنهام. إنه هداف خطير وصاحب مجهود ولذلك فهو هدف لكبار القارة الأوروبية مثل ريال مدريد وأرسنال وبايرن ميونيخ وغيرها، حسب وسائل إعلام.

  • Africa Cup Angola Marokko (AP)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    المرابط.. نور الدين أمرابط

    الجناح المهاجم نور الدين أمرابط (32 عاماً) من أهم من يعول عليهم أسود أطلس للفوز باللقب. أصوله من الريف بشمال المغرب، لكنه ولد وترعرع في هولندا وتنقل بين عدة دوريات أوربية قبل أن يحط الرحال في النصر السعودي. أثار أمرابط إعجاب المغاربة بروحه القتالية العالية خلال مشاركة الفريق في مونديال روسيا 2018.

  • Fußball Nationalspieler Mannschaft Mauretanien (picture-alliance/empics/S. Shivambu)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    الظهور الأول للمرابطين

    منتخبات العرب في أمم أفريقيا 2019 مرشحة جميعها للذهاب بعيدا بل والفوز بالبطولة فيما عدا منتخب موريتانيا، الذي حقق انجازا تاريخيا بصعوده إلى البطولة لأول مرة في تاريخها. فريق "المرابطين" بقيادة النجم سماعين دياكيتي يتواجد في مجموعة صعبة بها تونس ومالي وأنغولا. وإذا نجح في تحقيق أي فوز على هذه الفرق فسيكون ذلك بمثابة انجاز آخر.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

صلاح، المساكني، زياش، محرز ودياكيتي وغيرهم. إنهم نجوم تتعلق بهم آمال عشاق المنتخبات العربية الخمسة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019. جولة مصورة من أبرز اللاعبين العرب في البطولة التي تحتضنها مصر. (18.06.2019)  

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