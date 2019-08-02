بعد انضمام زياش لتشيلسي.. نظرة على اللاعبين العرب بالدوري الإنجليزي

بعد أربعة مواسم قضاها في صفوف أياكس أمستردام الهولندي، توج معه خلالها بالعديد من الألقاب وقاده للصعود للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أعلن النادي الهولندي توصله لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي لانضمام الدولي المغربي حكيم زياش لصفوف الفريق اللندني في الموسم القادم مقابل 40 مليون يورو، قابلة للزيادة إلى44 مليون يورو.

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وأصبح زياش الصفقة الأولى التي يبرمها تشيلسي بعد حرمانه من التعاقدات لفترتي انتقالات، بسبب انتهاكه قواعد التعاقد مع اللاعبين القُصر، قبل أن يتقرر تقليص العقوبة لفترة واحدة فقط، ويصبح بمقدوره إضافة لاعبين لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وبات النجم الدولي المغربي أول صفقة يعقدها تشيلسي في عهد مدربه الحالي فرانك لامبارد، الذي تولى المهمة بداية الموسم الجاري، خلفا للإيطالي ماوريتسيو ساري الذي درب الفريق لموسم واحد قبل أن يرحل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وبانضمام زياش، ارتفع عدد اللاعبين المغاربة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 16 لاعبا في تاريخ المسابقة منذ بدء نظامه الحديث موسم 1992/ 1993، حيث سبقه إلى ذلك أسماء عديدة مثل النجم المعتزل مصطفي حجي الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 1998، الذي لعب لفريقي كوفنتري سيتي وأستون فيلا، ونور الدين نايبت قائد المنتخب المغربي السابق، الذي لعب لتوتنهام هوتسبير، بالإضافة لمروان الشماخ الذي لعب في أرسنال في الفترة ما بين عامي 2010 و2013.

وانضم زياش لقائمة من اللاعبين العرب المتواجدين حاليا بالدوري الإنجليزي، يتقدمهم النجم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والذي فاز بلقب هداف الدوري في آخر موسمين، حيث سجل في الموسم الأول 32 هدفا، قبل أن يسجل 22 هدفا في الموسم الماضي.

وواصل صلاح تألقه في الموسم الجاري، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة حاليا، برصيد 14 هدفا، خلف جيمي فاردي نجم ليستر (المتصدر) برصيد 17 هدفا، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو هداف مانشستر سيتي برصيد 16 هدفا.

وفي مانشستر سيتي، يتألق الجزائري رياض محرز مع ناديه رفقة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، حيث فاز بلقب الدوري الموسم الماضي، بعد منافسة دامت حتى اللحظات الأخيرة مع ليفربول.

مشاهدة الفيديو 08:42 شارك كيك أوف لايف: لاعب آينتراخت فرانكفورت طالب طواطحة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/2qT4N كيك أوف لايف: لاعب آينتراخت فرانكفورت طالب طواطحة

ولم يكن فوز محرز بلقب الدوري هو الأول في مسيرته، بل سبق وأن حققه مع ليستر سيتي في معجزة كروية في موسم 2015 - 2016، حيث كان النجم الجزائري واحد من أهم اسباب تتويج فريقه باللقب.

وإلى جانب صلاح ومحرز، يتواجد خمسة لاعبون عرب آخرون في أندية الدوري الإنجليزي، أي أن الموسم الحالي يشهد وجود سبعة لاعبين عرب، ربما يرتفع عددهم إلى ثمانية مع انضمام زياش الموسم المقبل، وبقاء كل هؤلاء اللاعبين.

ويتواجد الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد المحمدي في صفوف أستون فيلا، الذي عاد للدوري الإنجليزي بداية الموسم الجاري، بعد ثلاثة مواسم قضاها بين أندية الدرجة الأولى.

وظهر التفاهم الكبير بين المحمدي وتريزيغيه، بعد الهدف الذي سجله الأخير في شباك ليستر سيتي في قبل نهائي كأس الرابطة المحترفة، ليقود فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

ورغم ذلك فان أستون فيلا يحتل المركز السابع عشر (الرابع من القاع) في ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الأولى.

وعاد المغربي سفيان بوفال إلى ناديه ساوثهامبتون مطلع الموسم الجاري، بعد أن قضى الموسم الماضي معارا لنادي سيلتا فيغو الإسباني. وكان بوفال انضم لساوثهامبتون في صيف 2016، قادما من ليل الفرنسي، ورغم أدائه الجيد في أول موسمين له مع الفريق، فقد جرت إعارته إلى سيلتا فيغو الموسم الماضي.

وفي الموسم الجاري، سجل بوفال / 26 عاما/ هدفا واحدا فقط في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في شباك توتنهام. وفي وولفرهامبتون، يبرز اسم المغربي رومان سايس كممثل للاعبين العرب في فريق المدرب البرتغالي نونو سبيرتو سانتو، حيث دخل موسمه الرابع مع الفريق.

ويحتل وولفرهامبتون، أحد المفاجأت السارة في الكرة الإنجليزية في الموسمين الأخيرين، المركز التاسع حاليا بترتيب الدوري برصيد 35 نقطة. وشهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية، عودة النجم الجزائري نبيل بن طالب لأجواء الدوري الإنجليزي، بعد انضمامه لنيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة من شالكه الألماني.

وسبق لبن طالب أن لعب في الدوري الإنجليزي في فريق توتنهام، في الفترة ما بين عامي 2013 و2017، قبل أن ينضم لشالكه في صفقة إعارة عام 2016، والتي تحولت إلى انتقال دائم مع حلول عام 2017.

و.ب (رويترز)