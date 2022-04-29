بعد انحسار كورونا... مهرجان الجاز في بون يعود إليكم من جديد!

ينطلق اليوم الأحد (الأول من مايو/أيار 2022) موسم جديد لمهرجان موسيقى الجاز في مدينة بون، مرحبّا بزواره المتحمسين للحضور، بعد غياب المهرجان لعامين متتالين بسبب إجراءات مكافحة جائحة كورونا. ويتطلع مدير المهرجان، بيتر ماتيرنا، وفريقه للانطلاق مجددا. البرنامج موزع على 12 مساء ستتضمن 23 حفلة، والافتتاح سيكون بثلاث فرق.

من أهداف المهرجان في بون دعم الإبداع في الجاز المعاصر. وباستثناء العامين الماضيين والغياب بسبب الجائحة، حرص المهرجان، ومنذ أول نسخة في 2010، على تقديم نجوم عالميين في موسيقى الجاز وفنانين ألمان بارزين، جنبا إلى جنب مع موسيقيين صاعدين شباب وكذلك موسيقيين محليين غير مشهورين بعد.

لذلك سيشارك في هذا العام فنانان استثنائيان مشهوران جدا في عالم الجاز: هما المغنية ماريا جواو وعازفة البيانو اليابانية آكي تاكاسي، التي ستكون حفلتها الثانية بتاريخ الثامن من هذا الشهر، وسيعزف إلى جانبها عازف السكسفون دانييل ايردمان. حصل الثنائي في يونيو/حزيران 2021 على النسخة الأولى من الجائزة الألمانية لموسيقى الجاز.

وفي المساء التالي (9 مايو/أيار) ستقف النجمة البرتغالية ماريا جواو على خشبة المسرح لتغني من ألبومها الجديد "Orge"، الذي يتضمن مزيجا بين الجاز والموسيقى الإلكترونية. الطرف المقابل سيكون عازف البيانو تيغران هاماسيان، الذي يمزج الموسيقى التقليدية لوطنه الأصلي أرمينيا مع الجاز وموسيقى البوست-روك وصولا لموسيقى المعادن الثقيلة.

المغنية البرتغالية ماريا جواو

تنوع في الأنماط الموسيقية التي يقدمها، أكسبه متابعة جماهير متنوعة من حول العالم.

وتنتظر عشاق الموسيقى إبداعات متنوعة، وهي عبارة عن خليط متمرد من النغمات والانطباعات الموسيقية، كما يؤكد مدير المهرجان، بيتر ماتيرنا في تصريحه للموقع الإلكتروني للمهرجان: "دعوا هذه الموسيقى الرائعة الساحرة تخطفكم".

موسيقيون كثر من مختلف أرجاء العالم يقدمون في بون آخر إبداعاتهم في مهرجان الجاز الدولي، الذي يستمر حتى الـ28 من مايو/أيار، وتحتضنه عدة أماكن في مدينة بون. وتشارك مؤسسة DW كشريكة في تنظيم هذا المهرجان العالمي.

باولا روزل/ف.ي