 بعد انتهاء مهمة حفظ السلام في دارفور.. مخاوف من تجدد العنف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.12.2020

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بعد انتهاء مهمة حفظ السلام في دارفور.. مخاوف من تجدد العنف

بعد 13 عاماً من العمل، قررت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور إنهاء عملها في الإقليم، الأمر الذي أثار مخاوف البعض عقب نشوب أحداث عنف مؤخرا في دارفور.

قوات عسكرية مشتركة من يوناميد في إقليم دارفور

استمر عمل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور لثلاثة عشر عاما

تنهي البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد) الخميس (31 كانون الأول/ديسمبر 2020) مهمتها التي امتدت لثلاثة عشر عاما، ما يثير بعض المخاوف لدى السودانيين خصوصا بعد نشوب أحداث عنف مؤخرا في دارفور.

مختارات

أفاد مكتب الأمم المتحدة بأن أكثر من 60 شخصا قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين في هجوم مسلح في إقليم دارفور السوداني في أحدث هجوم في سلسلة من الحوادث الأمنية خلال الأسبوع الأخير، بينما "لا تزال التوترات مرتفعة" في المنطقة.

بعد أكثر من سنة في وجودها في السلطة أفلحت الحكومة الانتقالية السودانية في التوصل لسلام مع أربع حركات متمردة. نظرة سريعة على تاريخ تلك الحركات وقادتها وتوجهاتها. ولكن أي الأطراف المتمردة بقيت خارج الاتفاق؟ ولماذا؟

وقالت البعثة في بيان لها الأربعاء "البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور السوداني تنهي رسميا عملياتها الخميس، بينما تتولى الحكومة السودانية مسؤولية حماية المدنيين في المنطقة".

رفض شعبي للقرار

ونظم عدد من المواطنين الذين شردتهم الحرب من منازلهم، احتجاجات للمطالبة ببقاء بعثة يوناميد. وأكدت البعثة أن الانسحاب التدريجي الذي سيبدأ في كانون الثاني/ يناير سوف يكتمل خلال ستة أشهر.

ويعتصم المئات خارج مقر بعثة اليوناميد في مخيم كلمه، أكبر مخيمات النازحين في الاقليم الواقع غربي البلاد وقرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وتظاهر سكان المخيم وهم يحملون لافتات كتب عليها "نثق في حماية الأمم المتحدة للنازحين، ونرفض خروج يوناميد".   

ومن المقرر أن تحل محل يوناميد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة الانتقالية السودانية (يونيتامس). وتتألف مهامها من مساعدة الحكومة الانتقالية وبناء السلام وتعبئة الجهود لايصال وتوفير المساعدات الانسانية إلى من يحتاجها.

وعلى إثر الاشتباكات القبلية التي وقعت الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات السودانية أنه سيتم نشر قوات من أجل السيطرة على أعمال العنف، لكن كثيرين يشككون في الأمر.

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هل نقل المجلس العسكري في السودان الجنجويد من دارفور الى قلب الخرطوم؟

تاريخ دامٍ للنزاع

واندلع نزاع دارفور عام 2003  وخلف بحسب احصاءات الأمم المتحدة 300 ألف قتيل وأدى إلى انتشار النزاعات القبلية والتي كان أحدثها الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن خمسة عشر قتيلا. كما تسبب النزاع في تشريد 2,5 مليون شخص من قراهم، وفقا للمنظمة.

وبدأ النزاع عندما حملت مجموعة تنتمي إلي أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

وأطلقت حكومة البشير ميليشيات مسلحة أغلب أفرادها من العرب عرفت باسم (الجنجويد) وقد اتهمتها منظمات حقوقية عديدة بارتكاب "حملة تطهير عرقي" وبعمليات اغتصاب. وألحقت السلطات السودانية المئات من اعضاء الميليشيات بقوات الدعم السريع شبه العسكرية. 

وأطاح الجيش بالبشير في نيسان/أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات ضده، وفي آب/أغسطس تم توقيع اتفاق سياسي لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، وتشكلت حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر وقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام تاريخيا مع مجموعات متمردة بينها حركات كانت تقاتل في دارفور. لكن حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور والتي تحظى بدعم كبير في أوساط سكان المخيمات لم توقع على هذا الاتفاق حتى الآن.

ولا يزال الإقليم يشهد اشتباكات بسبب التناحر على موارد المياه والأرض بين الرعاة البدو العرب والمزارعين المنتمين للمجموعات المهمشة.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب)

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اتفاق سلام "تاريخي" بين الحكومة والمتمردين في السودان

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