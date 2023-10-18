بعد انتقادات.. صلاح يخرج عن صمته ويعلن موقفه من الوضع في غزة

دعا محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم وقائد المنتخب المصري، كل قادة العالم للتكاتف لمنع وقوع ضحايا أبرياء آخرين في غزة.

وقال صلاح بالانحليزية في فيديو نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول) إنه "ليس من السهل دائماً الحديث في وقت مماثل".

وأضاف "لقد شهدنا عنفاً شديداً ووحشية مفجعة، التصعيد في الأسابيع الماضية تصعب مشاهدته". وتابع المهاجم المصري بالقول إن "جميع الأرواح مقدسة وحمايتها واجبة. يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها".

ودعا صلاح في الفيديو إلى "السماح بتقديم المساعدة الإنسانية لغزة فوراً. يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. مشاهد المستشفى بالأمس كانت مروّعة ".

وختم بالقول "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فوراً. أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معاً لمنع وقوع مزيد من مذابح الأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".

وكانت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، قد نشرت صورة لصلاح ورسالة شكر له بعد تبرعه للجمعية لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وكان صلاح معروفاً على غرار لاعبين عرب عديدين بالتزام الحذر الشديد في المحافل الدولية، خلال مواجهات يتواجد فيها لاعبون إسرائيليون، إذ إن أي امتناع أو رفض لمواجهة أو حتى مصافحة لاعب إسرائيلي، تؤدي بهم حتماً إلى عقوبات.

وفي الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2014، رفض صلاح مصافحة لاعبي فريق مكابي تل أبيب حين كان لاعباً في فريق بازل السويسري، وتعلّل وقتها بتغيير حذائه. وفي نهاية المباراة أسرع صلاح إلى غرفة تبديل الملابس دون أن يصافح أو يبدّل قميصه مع أي من اللاعبين.

وفي مباراة العودة في تل أبيب، رفض أيضاً مصافحة لاعبي مكابي بشكل تقليدي وقام بمصافحتهم بقبضة يده، ما عرّضه لانتقادات في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ع.ج.م/أ.ح/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)