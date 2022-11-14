 بعد انتقادات شولتس.. إيران تستدعي السفير الألماني مجددا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد انتقادات شولتس.. إيران تستدعي السفير الألماني مجددا

بعد انتقادات شديدة وجهها المستشار شولتس للقيادة الإيرانية وإثر فرض عقوبات أوروبية جديدة عليها، استدعت إيران مجددا السفير الألماني لديها. طهران قالت إنها أبلغت السفير "احتجاجها الشديد" على "التصريحات غير المسؤولة" لشولتس.

المستشار الألماني شولتس في رسالة عبر تقنية الفيديو (22/10/2022)

المستشار الألماني شولتس انتقد بشدة سياسة القيادة الإيرانية المتعلقة بالقمع العنيف للاحتجاجات

 

استدعت إيران السفير الألماني هانز-أودو موتسل مجددا بسبب تصريحات للمستشار الألماني أولاف شولتس  انتقد فيها القيادة الإيرانية. جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية اليوم الاثنين (14نوفمبر/ تشرين الثاني 2022).

 وقد أكدت مصادر بالخارجية الألمانية ما ذكرته الوكالة في تقريرها حول استدعاء السفير مجددا.

وكان شولتس أدلى بتصريحات  أول أمس السبت انتقد فيها بشدة سياسة القيادة الإيرانية المتعلقة بالقمع العنيف للاحتجاجات، وقال في مقطع فيديو: "أي حكومة هذه التي تطلق النار على مواطنيها؟ من يتصرف بهذا الشكل يجب أن يعمل حسابا لاعتراضنا".

كما حمل شولتس السلطات الإيرانية المسؤولية عن "انفجار العنف" في البلاد.

وأشارت "إرنا" إلى أن الخارجية الإيرانية أبلغت السفير الألماني "احتجاجها الشديد" على "التصريحات غير المسؤولة" لشولتس، و"المقاربات المدمّرة لألمانيا حيال التطورات الداخلية" في الجمهورية الإسلامية.

مختارات

وحمّلت طهران برلين المسؤولية عن "تبعات مواصلة تصريحات مماثلة وخطوات غير بنّاءة على مستقبل العلاقات بين البلدين"، محذّرة من أنها ستتخذ "ردا متناسقا" على المواقف الصادرة بحقها. وسبق للخارجية أن انتقدت موقف شولتس، معتبرة أنه "تدخلي واستفزازي".

كما  انتقدت إيران ألمانيا  بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على طهران.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قوله الاثنين: "على السلطات الألمانية أن تنظر في تاريخ بلادها وتاريخ حقوق الإنسان في سياق تسليح نظام عدواني ضد إيران. ألمانيا ليست في وضع يمكنها من توبيخ إيران". ولم يذكر كنعاني اسم النظام الذي يقصده.

وتعتبر طهران إسرائيل والولايات المتحدة عدوين رئيسيين، والمملكة العربية السعودية هي أيضا خصم إقليمي. وقال المتحدث إن العقوبات لن تؤثر على إيران.

والشهر الماضي تبادلت برلين وطهران استدعاء سفيريهما على إثر تصاعد حدة التوتر بينهما، كما وكانت  الخارجية الألمانية قد طلبت رعاياها بمغادرة إيران  محذرة من مخاطر "الاعتقال التعسفي".

وكان الاتحاد الأوروبي فرض اليوم  عقوبات جديدة على إيران  بسبب تعامل السلطات الإيرانية العنيف مع الاحتجاجات المناوئة للنظام التي خرجت في أعقاب وفاة الشابة الإيرانية الكردية جينا مهسا أميني منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

وتشمل الإجراءات العقابية على وجه التحديد 31 شخصا ومؤسسة، من بينهم على سبيل المثال أعضاء دائرة نفوذ داخلية في  الحرس الثوري . وتشمل الإجراءات العقابية فرض حظر على دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الثروات الموجودة في الاتحاد.

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في مكسيكو سيتي

    تضامنا مع النساء في ايران واستذكارا لوفاة مهسا أميني، تكتب امرأة رسائل ضد "النظام الذكوري" في ايران على جدار السفارة الايرانية في مكسيكو سيتي.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في فرانكفورت

    شرطة الآداب اعتقلت مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بسبب "لباسها غير الإسلامي". ودخلت في غيبوبة وتوفيت في الـ 16 أيلول/ سبتمبر في المستشفى. وتنفي الشرطة استخدامها للعنف، ولا أحد يثق في ذلك. فالكثير من النساء عايشن تصرفات شرطة الأداب العنيفة.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    سيمبسون متضامن في ميلانو

    في ايران تلجأ النساء للاحتجاج إلى قص الشعر أمام الكاميرا. وعلى جدار منزل في ميلانو مباشرة أمام القنصلية الإيرانية رسمت صورة للشخصية الكارتونية مارج سيمبسون، رسمها فنان الغرافيك اليكساندرو بالومبو.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في باريس

    في باريس لا تذكر صور الجدران فقط بمهسا أميني والاحتجاجات في ايران، بل إن المدينة تعتزم إعلان أميني "مواطنة شرفية". ومن المتوقع أن يحمل موقع في باريس اسم أميني "لكي لا ينسى أحد اسمها"، كما أعلنت عمدة المدينة آن هيدالغو الأسبوع المنصرم " باريس ستقف دوما إلى جانب أولئك الذين يكافحون من أجل حقوقهم وحريتهم".

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    النساء، الحياة، الحرية

    فنانون من "تجمع بدون اسم" رسموا صورة لمهسا أميني على بناية مهجورة بفرانكفورت. وإلى جنبها كُتبت كلمات: النساء الحياة الحرية. الشعار المعلن من قبل المتظاهرين ضد نظام الملالي في طهران.

  • Modisch manikürte und beringte Frauenhände halten ein Protestplakat Stand with the Women of Iran

    احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    في كراكاو

    انتفاضة النساء ضد المضطهدين في ايران تستحق التضامن، كما يعلن الكثير من النساء حول العالم. حتى في مدينة كراكاو في بولندا خرجت تظاهرات لدعم النساء في إيران. في كثير من مناطق العالم تتعرض نساء بسبب جنسهن للإهانة أو حتى التمييز. وفكرة ثورة نسائية في إيران تلهم الكثير منهن.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    احتجاج طلبة الفنون بطهران

    طلبة الفنون في جامعة أزاد بطهران احتجوا يوم الاثنين أمام مبنى الجامعة. اللون الأحمر على أكفهم يرمز إلى القمع الدموي للاحتجاجات من قبل قوات الأمن.

  • احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

    نظرية الدومينو المرغوب فيها

    الاحتجاجات عقب وفاة مهسا أميني ليست موجهة فقط ضد قواعد اللباس المتشددة للفتيات والنساء. فالمتظاهرون يحتجون ضد النظام ويهتفون: "الملالي ارحلوا" أو "الموت للدكتاتور". والمعني هنا هو الزعيم الروحي والسياسي علي خامنئي. إعداد: شابنام فون هاين/ م.ام.