بايرن يستعيد خدمات نوير وساني قبل لقاء أرسنال بدوري الأبطال

قبل مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يبدو بايرن ميونيخ في وضعية صعبة على صعيد التشكيلة، رغم استعادة نجميه المصابين نوير وساني، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية كومان. إضافة إلى تغييرات متوقعة في خط الدفاع.

لو نظرنا إلى الإحصائيات، فيمكن القول إن بايرن ميونخ سيواجه، مساء الثلاثاء (التاسع من أبريل/نيسان)، منافسه المفضل في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب أرسنال.

فقد فاز ميونيخ في المواجهات الثلاث الأخيرة ضد الغانرز، ولم ينهزموا في جميع مباريات خروج المغلوب الثلاث على ملعب الإمارات.

كما فاز بايرن في آخر ثلاث مباريات له في لندن ضد أرسنال وتوتنهام وتشيلسي بإجمالي 15: 3 هدفا.

ويمتلك بايرن في صفوفه الهداف هاري كين، وهو متخصص حقيقي في التألق ضد أرسنال. انطلاقته كانت من أكاديمية أرسنال، حيث لعب له موسما واحدا عندما كان يبلغ من العمر ثماني سنوات.

وخلال مسيرته في البطولة الإنجليزية مع توتنهام هوتسبر، أحرز 14 هدفا في شباك أرسنال.

ولكن أرسنال يعيش حاليا فترة تألق سواء في بطولة الدوري، أو حتى على صعيد دوري أبطال أوروبا: حيث فاز رفاق كاي هافرتز بجميع مبارياتهم على أرضهم في هذا الموسم، ودون أن تهتز شباكهم بأي هدف: فوز برباعية نظيفة ضد أيندهوفن، و2- 0 ضد إشبيلية، و بستة مقابل لا شيء ضد لينس، وبهدف نظيف ضد بورتو.

هل ستكون عودة قائد بايرن ميونيخ وحامي عرينه مانويل نوير مفتاحا لتحقيق نتيجة جيدة في مواجهة أرسنال صورة من: Wolfgang Schneble/SvenSimon/picture alliance

البايرن يلملم الجراح ويستعيد بعض نجومه

بعد غياب عدد من أساسيه خلال مواجهته الأخيرة والخسارة أمام هايدنهايم في الدوري الألماني، كالحارس الدولي مانويل نوير، وليروي ساني، وكينغسلي كومان. ها هو الفريق البافاري يستعيد قائده نوير ليكون جاهزا للمباراة ضد أرسنال، وكذلك الجناح ساني. ولكن لا تزال هناك علامة استفهام حول لياقة كومان ولم يحسم القرار بعد حول جاهزيته، بحسب موقع كيكر الرياضي الألماني.

وإذا تعافى الدولي الفرنسي في الوقت المناسب فقد يصبح جاهزا لموقعة الذهاب في لندن، وهذا ما سيكون له تأثير على التشكيلة الأساسية. حينها من المحتمل أن يبقى توماس مولر على دكة البدلاء.

وبعد الهزيمة من هايدنهايم، من المحتمل أن يكون هناك المزيد من التغييرات في خط الدفاع، فالفرنسي دايوت أوباميكانو والكوري الجنوبي مين جاي كيم، اللذان منحهما المدرب توماس توخيل الفرصة لإثبات قدرتهما أمام هايدنهايم، لم يتمكنا من استغلالها. بل على العكس من ذلك، حيث ارتكبا الكثير من الأخطاء. ومن المحتمل أن يتم إعطاء الأفضلية للإنجليزي إريك داير والهولندي ماتياس دي ليخت، ليكونا قلب الدفاعي، بعد أن حصلا على راحة لأسبوع.

ومن المرجح أيضا أن يعود نصير مزراوي إلى الفريق، فيما سيبقى ألكسندر بافلوفيتش احتياطيا على الأغلب.

ف.ي