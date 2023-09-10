 بعد الهزيمة أمام اليابان مدرب منتخب ألمانيا في امتحان صعب | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بعد الهزيمة أمام اليابان مدرب منتخب ألمانيا في امتحان صعب

وضعت الهزيمة الثالثة على التوالي للمنتخب الألماني، المدرب هانزي فليك في موقف لا يحسد عليه لكنه الأخير أكد من جهته أنه "المدرب المناسب" للمانشافت "حتى لو كان من الصعب رؤية ذلك".

WM-Qualifikationsspiel | Liechtenstein - Deutschland | Hansi Flick

مستقبل هانزي فليك مع الاتحاد الألماني لكرة القدم على المحك.

جاءت هزيمة  منتخب ألمانيا على أرضه وديّاً أمام اليابان بأربعة أهداف مقابل هدف يتيم، مساء السبت (التاسع من سبتمبر/ أيلول 2023)، لتصعق الجميع في البلد الفائز بلقب كأس العالم أربع مرات من قبل. وهي الخسارة الرابعة لألمانيا في مبارياتها الخمس الأخيرة.

ويكتفي منتخب ألمانيا بخوض المباريات الودية في الوقت الراهن باعتباره  البلد المنظم ليورو 2024، وسيواجه نظيره الفرنسي وصيف بطل كأس العالم يوم الثلاثاء المقبل، لكنّ خطر التعرض لمسيرة كارثية في النسخة المقبلة لكأس أمم أوروبا في ألمانيا، أمر أصبح واردا جدا في ظل الأداء الحالي.

إقالة فليك؟

وأمام التراجع الكارثي في أداء المنتخب الألماني وما نجم عن ذلك من  إقصاء من الدور الأول في مونديال قطر 2022، بات المدرب هانزي فليك مهدداً أكثر من أي وقت مضى بالإقالة. فيما صنّفت صحيفة "بيلد" مدرب بايرن ميونيخ سابقاً بأنه "جاهل".

من جانبه شكك الأسطورة لوتار ماتيوس في إمكانية استمرار اتحاد الكرة الألماني في دعم المدرب فليك. وتابع "علينا جميعًا أن نقوم ببعض البحث عن النفس ونفكر في الأمر. ماذا سيحدث بعد ذلك، سنرى". 

Fußball: Länderspiele I Deutschland - Israel

اقصاء المنتخب الألماني لكرة القدم من الدور الأول في مونديال قطر.

رودي فولر مدير المنتخب الألماني، وفي تصريحات لمحطة "ار تي ال" بعد المباراة، رفض من جهته الخوض في موضوع فليك وأكد أن الاتحاد "سيتجنب اتخاذ أي قرارات متهورة بشأنه"، مكتفيا بالتعبير عن "صدمته" من حقيقة أن المنتخب الألماني "لم يعد ينتمي إلى الطبقة العليا بعد الآن".

تصريح مماثل أدلى به للصحافة المحلية اللاعب يوشوا كيميش المعروف عنه صراحة القول، وقال فيه إنه "عندما لا تقدم الجودة المطلوبة داخل الملعب طوال هذه الفترة الطويلة، علينا أيضا أن نسأل أنفسنا إذا ما كنا نتمتع بالفعل بالجودة العالية على كافة الأصعدة".

"أنا المدرب المناسب!"

ومع تزايد حدّة الانتقادات، دافع فليك في تصريح لقناة "آر تي إل" الألمانية عقب المباراة الودية أمام اليابان عن نفسه، مشددا أنه "المدرب المناسب" لقيادة المانشافت، "حتى لو كان من الصعب رؤية ذلك".

وأضاف فليك الذي تولى تدريب المنتخب في صيف 2021 خلفاً ليواكيم لوف الذي تولى المهمة طيلة 15 عاما أحرز خلالها مع منتخب بلاده لقب مونديال 2014: "قبل كل شيء، نشعر بخيبة أمل كبيرة. لا نملك حاليا الوسائل اللازمة للتفوق على خط دفاع متماسك جدا". وتابع "لقد تلقينا ضربة موجعة اليوم. علينا أن ننهض ونحاول إظهار وجه مختلف على أرض الملعب ضد فرنسا" في اشارة الى المباراة الدولية الودية المقررة بينهما الثلاثاء في دورتموند.

"ليس المدرب فقط!"

صوت آخر من داخل التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني رفضت اختزال الوضع في شخص المدرب. ويتعلق الأمر بقائد المنتخب

ولاعب وسط برشلونة الإسباني إلكاي غودوغان حين سُئل عمّا إذا كان لا يزال يثق في مدربه، فأجاب بنعم، موضحا أنه "في مرحلة ما، لا يتعلق الأمر بالمدرب فحسب، بل أيضًا بالفريق".

وشاطره حارس مرمى النادي الكاتالوني مارك-أندريه تير شتيغن الرأي بقوله إنه يثق في فليك، معتقدًا أنه من السهل بعض الشيء إلقاء اللوم على المدرب في كل شيء.

و.ب/ع.غ (أ ف ب، د ب أ)      

  • Fußball Nationalmannnschaft Sport SPO (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    خطوط أفقية!

    من المعروف أن الخطوط الأفقية في اللباس تجعل المرء يبدو سميناً، ولكن بالنسبة لأعضاء المانشافت الرشيقين لا يشكل ذلك مشكلة. تيمو فيرنر، وسيرجي جنابري، ونيكو شولز وغيرهم ممن سيقع عليهم اختيار المدرب يواخيم لوف سيرتدون هذه البدلة البيضاء المخططة في بطولة أمم أوروبا لعام 2020.

  • WM-Trikot für 2018 (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    ألوان باهتة

    هذا الزي الأبيض الباهت ارتداه لاعبو المنتخب الألماني في كأس العالم في روسيا عام 2018. خيب المانشافت آمال الألمان في تلك البطولة. يظهر في الصورة توني كروس وماتز هوملز ومسعود أوزيل. الأخير اعتزل اللعب في منتخب الماكينات بعد تلك المشاركة.

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    الفائزون بكأس العالم

    استُلهم زي الفريق الألماني في كأس العالم 2014 من نظيره في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا. تدرجات اللون الأحمر الثلاث ترمز لألوان العلم الألماني، وتم استبدال السروال الأسود بآخرٍ أبيض. يظهر في الصورة ماريو غوتزه أثناء هدف الفوز في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، ليحمل معه قيمة مميزة في قلوب المعجبين.

  • Flash-Galerie Fußball WM 2010 Südafrika Spiel um Platz 3 Deutschland Uruguay

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    رجال بالأسود

    قبل الحرب العالمية الثانية، ارتدى الفريق الألماني الزي الأسود. في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا عاد الأسود ليكون زي فريق الماكينات الألمانية. حصدت ألمانيا آنذاك المركز الثالث، ويعود الفضل في ذلك إلى هدف سامي خضيرة (يمين) ضد الأوروغواي.

  • FIFA WM 2006 Michael Ballack Gennaro Gattuso

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    قصة صيفية خيالية

    تحضر نهائيات كأس العالم في ألمانيا 2006 في الذاكرة كـ "قصة صيفية خيالية"، ففي ذلك العام أثبتت إيطاليا أنها ند لألمانيا، بعد تحقيقها هدفين في الوقت الإضافي من الدور قبل النهائي في مرمى المانشافت. أما بالنسبة للقمصان، فقد "تجمّل" الأبيض بالقليل من اللونين الذهبي والأحمر إلى جانب مسحة خفيفة من اللون الأسود.

  • Jürgen Klinsmann Fußballweltmeisterschaft WM 1998

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    فرنسا 1998

    في هذا العام احتفظ الزي بلونه الأبيض التقليدي مع إضافة الأشرطة السوداء والحمراء والذهبية في إشارة إلى العلم الألماني، فيما تم إدراج ثلاثة نجوم فوق النسر، للدلالة على ألقاب كأس العالم الثلاث التي حصدتها ألمانيا. كل ذلك لم يسعف ألمانيا؛ إذ خسرت أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي.

  • Oliver Bierhoff Fußballeuropameisterschaft WM 1996

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أمم أوروبا 1996

    هدف أوليفر بيرهوف الذهبي في مرمى التشيك حقق للفريق الألماني لقب كأس الأمم الأوروبية 1969. وتميز الزي آنذاك بنسر أبيض على خلفية سوداء.

  • Lothar Matthäus Berti Vogts Fußballeuropameisterschaft WM 1994

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    "بالمقلوب" في أمريكا

    خيب المنتخب الألماني في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 آمال مشجعيه، وذلك بعد خسارة ألمانيا أمام بلغاريا في دور الثمانية، ومن الواضح أن لوثر ماتيوس ومدربه بيرتي فوغتس لم يمضوا وقتاً ممتعاً أيضاً، أما بالنسبة للقميص... لا يسع المرء سوى التساؤل حول من خطر له أن يرسم العلم الألماني بالمقلوب!

  • Weltmeisterschaft 1990 Pokal

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    إيطاليا 1990

    بدأت ألمانيا الغربية بارتداء هذا الزي في عام 1988 خلال بطولة أمم أوروبا، وبعد عامين فقط اتحد لاعبو ألمانيا الغربية والشرقية معاً ليشكلوا المانشافت، ويظفروا بكأس العالم عام 1990 في إيطاليا.

  • Deutschland Fußballspieler Karl-Heinz Rummenigge

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أخضر

    حتى بطولة أوروبا عام 2000 كان اللون الأخضر من بين ألوان الزي الرسمي في المباريات الخارجية للمانشافت. وفي عام 1986 استطاع الفريق بقيادة الكابتن كارل-هاينز رومنيغه الوصول إلى المباراة النهائية ضد الأرجنتين التي أقيمت بمدينة مكسيكو سيتي، ولكنه خسر أمام الأرجنتين بهدفين مقابل ثلاثة. قاد المنتخب الأرجنتيني النجم دييغو مارادونا، الذي كان في عز نجوميته آنذاك.

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball WM 1974 Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    كأس العالم 1974

    في سبعينيات القرن الماضي، سيطر اللون الأبيض على قمصان فريق ألمانيا الغربية، إذ اعتبر هذا اللون هو السمة البارزة إلى جانب النسر الكبير نسبياً. لقد تألق كل من جيرد مولر وفولفغانغ اوفرات بهذه البدلة بعد حصولهم على لقب كأس العالم 1974 في ميونخ.

  • Bildergalerie Wunder von Bern 1954 public viewing damals und heute

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    معجزة بيرن

    ارتدى فريق ألمانيا الغربية بقيادة الكابتن فريتز فالتر عام 1954 بدلة مشابهة لزي 1974. تمكنت ألمانيا الغربية آنذاك من الحصول على لقب بطل كأس العالم في مباراة جمعتها مع المجر بقيادة الأسطورة فيرينتس بوشكاش. هذا الفوز أطلق عليه "معجزة بيرن"، قد تم نيله على أرض غارقة بالمياه في العاصمة السويسرية، وهو أول لقب عالمي تحققه ألمانيا الغربية. تشاك بنفولد/م.س.


مواضيع ذات صلة

Jamal Musiala with Head coach Hansi Flick of Germany (L-R) GES/ Fussball/ Freundschaftsspiel: Polen - Deutschland, 16.06.2023 Football / Soccer: Friendly match: Poland vs. Germany, Warsaw, June 16, 2023

مدرب المنتخب الألماني: "افتقدنا للقليل من الحظ " أمام بولندا 17.06.2023

بعد هزيمة ألمانيا أمام بولندا أوضح مدرب المنتخب أسباب الهزيمة وغياب الانتصارات، لكنه أكد عدم وجود ما يدعو للقلق، فيما قال ليفاندوفسكي إن المانشافت لا يزال أمامه فرصة للنضج. وفولكروغ يطالب منتخب بلاده بالحفاظ على الهدوء.

Fußball: Bundesliga, Bayer Leverkusen - Hertha BSC, 28. Spieltag, BayArena. Rudi Völler, Geschäftsführer Sport bei Bayer Leverkusen, gibt vor der Partie ein TV-Interview. +++ dpa-Bildfunk +++

رودي فولر مديرا رياضيا للمنتخب الألماني خلفا لبيرهوف 19.01.2023

استقر الاتحاد الألماني لكرة القدم على تسمية نجم الكرة السابق رودي فولر مديرا رياضيا للمنتخب الأول، خلفا لأوليفر بيرهوف. وتقع على عاتق فولر مساعدة المدرب فليك في ترميم صفوف المنتخب استعدادا لنهائيات أمم أوروبا.

Germany's players Manuel Neuer (back, L-R), Toni Kroos, Per Mertesacker, Mats Hummels, Sami Khedira, Jerome Boateng and Philipp Lahm (front, L-R), Benedikt Hoewedes, Thomas Mueller, Mario Goetze and Mesut Oezil pose for a team photo prior to the FIFA World Cup 2014 group G preliminary round match between Germany and Ghana at the Estadio Castelao Stadium in Fortaleza, Brazil, 21 June 2014. Photo: Marcus Brandt/dpa (RESTRICTIONS APPLY: Editorial Use Only, not used in association with any commercial entity - Images must not be used in any form of alert service or push service of any kind including via mobile alert services, downloads to mobile devices or MMS messaging - Images must appear as still images and must not emulate match action video footage - No alteration is made to, and no text or image is superimposed over, any published image which: (a) intentionally obscures or removes a sponsor identification image; or (b) adds or overlays the commercial identification of any third party which is not officially associated with the FIFA World Cup) EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Bildfunk+++

زامر، لام، خضيرة .. مرشحون لخلافة بيرهوف في إدارة الكرة الألمانية 06.12.2022

بدأ التفكير داخل أروقة الاتحاد الألماني لكرة القدم، في البدائل المتاحة لخلافة نجم كرة القدم الألماني السابق أوليفر بيرهوف، الذي غادر منصبه في الاتحاد، وفي إدارة المنتخب الأول. فمكن سيكون البديل؟