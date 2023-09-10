بعد الهزيمة أمام اليابان مدرب منتخب ألمانيا في امتحان صعب

جاءت هزيمة منتخب ألمانيا على أرضه وديّاً أمام اليابان بأربعة أهداف مقابل هدف يتيم، مساء السبت (التاسع من سبتمبر/ أيلول 2023)، لتصعق الجميع في البلد الفائز بلقب كأس العالم أربع مرات من قبل. وهي الخسارة الرابعة لألمانيا في مبارياتها الخمس الأخيرة.

ويكتفي منتخب ألمانيا بخوض المباريات الودية في الوقت الراهن باعتباره البلد المنظم ليورو 2024، وسيواجه نظيره الفرنسي وصيف بطل كأس العالم يوم الثلاثاء المقبل، لكنّ خطر التعرض لمسيرة كارثية في النسخة المقبلة لكأس أمم أوروبا في ألمانيا، أمر أصبح واردا جدا في ظل الأداء الحالي.

إقالة فليك؟

وأمام التراجع الكارثي في أداء المنتخب الألماني وما نجم عن ذلك من إقصاء من الدور الأول في مونديال قطر 2022، بات المدرب هانزي فليك مهدداً أكثر من أي وقت مضى بالإقالة. فيما صنّفت صحيفة "بيلد" مدرب بايرن ميونيخ سابقاً بأنه "جاهل".

من جانبه شكك الأسطورة لوتار ماتيوس في إمكانية استمرار اتحاد الكرة الألماني في دعم المدرب فليك. وتابع "علينا جميعًا أن نقوم ببعض البحث عن النفس ونفكر في الأمر. ماذا سيحدث بعد ذلك، سنرى".

اقصاء المنتخب الألماني لكرة القدم من الدور الأول في مونديال قطر.

رودي فولر مدير المنتخب الألماني، وفي تصريحات لمحطة "ار تي ال" بعد المباراة، رفض من جهته الخوض في موضوع فليك وأكد أن الاتحاد "سيتجنب اتخاذ أي قرارات متهورة بشأنه"، مكتفيا بالتعبير عن "صدمته" من حقيقة أن المنتخب الألماني "لم يعد ينتمي إلى الطبقة العليا بعد الآن".

تصريح مماثل أدلى به للصحافة المحلية اللاعب يوشوا كيميش المعروف عنه صراحة القول، وقال فيه إنه "عندما لا تقدم الجودة المطلوبة داخل الملعب طوال هذه الفترة الطويلة، علينا أيضا أن نسأل أنفسنا إذا ما كنا نتمتع بالفعل بالجودة العالية على كافة الأصعدة".

"أنا المدرب المناسب!"

ومع تزايد حدّة الانتقادات، دافع فليك في تصريح لقناة "آر تي إل" الألمانية عقب المباراة الودية أمام اليابان عن نفسه، مشددا أنه "المدرب المناسب" لقيادة المانشافت، "حتى لو كان من الصعب رؤية ذلك".

وأضاف فليك الذي تولى تدريب المنتخب في صيف 2021 خلفاً ليواكيم لوف الذي تولى المهمة طيلة 15 عاما أحرز خلالها مع منتخب بلاده لقب مونديال 2014: "قبل كل شيء، نشعر بخيبة أمل كبيرة. لا نملك حاليا الوسائل اللازمة للتفوق على خط دفاع متماسك جدا". وتابع "لقد تلقينا ضربة موجعة اليوم. علينا أن ننهض ونحاول إظهار وجه مختلف على أرض الملعب ضد فرنسا" في اشارة الى المباراة الدولية الودية المقررة بينهما الثلاثاء في دورتموند.

"ليس المدرب فقط!"

صوت آخر من داخل التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني رفضت اختزال الوضع في شخص المدرب. ويتعلق الأمر بقائد المنتخب

ولاعب وسط برشلونة الإسباني إلكاي غودوغان حين سُئل عمّا إذا كان لا يزال يثق في مدربه، فأجاب بنعم، موضحا أنه "في مرحلة ما، لا يتعلق الأمر بالمدرب فحسب، بل أيضًا بالفريق".

وشاطره حارس مرمى النادي الكاتالوني مارك-أندريه تير شتيغن الرأي بقوله إنه يثق في فليك، معتقدًا أنه من السهل بعض الشيء إلقاء اللوم على المدرب في كل شيء.

و.ب/ع.غ (أ ف ب، د ب أ)