بعد الهجوم الأوكراني المضاد. لمن الغلبة على أرض المعركة؟

العدل الأوروبية تفتح مركزاً لمحاكمة المتورطين في العدوان على أوكرانيا

مكتب دولي مكلّف بالتحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا في لاهاي، يُنظر إليه على أنه خطوة أولى نحو إنشاء محكمة لمحاكمة القادة الروس، وكييف تقرّ لأول مرة منذ انطلاق "الهجوم المضاد" بـ"صعوبات" في أربع جبهات.