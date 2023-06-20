 بعد الهجوم الأوكراني المضاد. لمن الغلبة على أرض المعركة؟ | مسائية DW | DW | 04.07.2023

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مسائية DW

بعد الهجوم الأوكراني المضاد. لمن الغلبة على أرض المعركة؟

في إطار هجومها المضاد، أوكرانيا تعلن عن استعادة أراض في جبهات شرق البلاد وجنوبها، وفي جبهات أخرى تحولت روسيا من الدفاع إلى الهجوم.. فكيف يسير الهجوم الأوكراني المضاد؟ ولمن الغلبة على أرض المعركة؟

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