بعد الهجوم الأوكراني المضاد. لمن الغلبة على أرض المعركة؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في إطار هجومها المضاد، أوكرانيا تعلن عن استعادة أراض في جبهات شرق البلاد وجنوبها، وفي جبهات أخرى تحولت روسيا من الدفاع إلى الهجوم.. فكيف يسير الهجوم الأوكراني المضاد؟ ولمن الغلبة على أرض المعركة؟
أكد وزير الدفاع الألماني أن تحقيق أوكرانيا اختراقا ميدانيا في المعركة ضد الغزو الروسي، سيكون حاسما، مشددا على أهمية الشهور القادمة. وأشار الوزير إلى أن بلاده تعد حاليا ثاني أقوى داعم لأوكرانيا.
قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن روسيا صدت هجوما بخمس طائرات مسيرة أوكرانية على العاصمة موسكو والمنطقة المحيطة بها. وأضافت في بيان أن الدفاعات الجوية دمرت أربع طائرات مسيرة فيما اعترضت الخامسة قبل أن تسقط.
تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن "عمليات هجومية مضادة" جارية الآن رافضاً القول ما إذا كان يقصد بها الهجوم الكبير الذي يُعد له. وانخفض منسوب المياه في خزان سد كاخوفكا وتحذيرات من تدفق سام منه إلى البحر الأسود.
مكتب دولي مكلّف بالتحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا في لاهاي، يُنظر إليه على أنه خطوة أولى نحو إنشاء محكمة لمحاكمة القادة الروس، وكييف تقرّ لأول مرة منذ انطلاق "الهجوم المضاد" بـ"صعوبات" في أربع جبهات.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول