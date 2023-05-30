بعد النفي الأوكراني، من يقف وراء الهجوم على موسكو؟

جنرال أمريكي بارز: روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا

في تصريحات جديدة قال الجنرال مارك ميلي، أرفع مسؤول عسكري في البنتاغون، إن "روسيا لن تكسب عسكريا هذه الحرب". وفيما تشير توقعات ميلي إلى أنّ الحرب ستطول، أعلن مستشار زيلينسكي أن الهجوم الأوكراني المضاد "متواصل منذ أيام".