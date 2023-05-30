 بعد النفي الأوكراني، من يقف وراء الهجوم على موسكو؟ | مسائية DW | DW | 30.05.2023

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مسائية DW

بعد النفي الأوكراني، من يقف وراء الهجوم على موسكو؟

موسكو تتعرض لهجوم بالمسيرات بعد يوم من هجوم روسي مكثف على كييف، فمن يقف وراء الهجوم في ظل إنكار الجيش الإوكراني؟ وماهي السيناريوهات المتاحة أمام روسيا؟

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May 30, 2023**A specialist inspects the damaged facade of a multi-storey apartment building after a reported drone attack in Moscow on May 30, 2023. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

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منذ بداية غزوها لأوكرانيا تنشر روسيا أخبارا مضللة ودعاية لإضعاف الأصوات المعارضة لها ولكسب الدعم للحرب.

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An apartment building burns after being damaged during a massive Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine May 30, 2023. Press service of the Kyiv City Military Administration/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات باستهداف عاصمتيهما بالمسيرات 30.05.2023

أعلنت موسكو أن دفاعاتها الجوي دمر طائرات مسيرة بعد اقترابها من العاصمة الروسية وأن بعضها الآخر أصاب عدداً من المباني. في حين قالت أوكرانيا إن روسيا هاجمت بالمسيرات كييف، وهو الهجوم الرابع خلال يومين متتاليين.

Das vom dänischen Verteidigungskommando zur Verfügung gestellte Foto zeigt das Nord Stream 2-Gasleck in der Nähe von Bornholm aus der Luft. Im Fall der Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 Ende September 2022 gibt es laut Medienberichten neue Spekulationen über die Täter. Laut Recherchen von ARD, SWR und der «Zeit» führen die Spuren offenbar in Richtung Ukraine. (zu dpa «Berichte: Spekulationen über Täter der Nord-Stream-Explosion») +++ dpa-Bildfunk +++

دير شبيغل: مؤشرات متزايدة على ضلوع أوكرانيين في تفجير نورد ستريم 26.05.2023

أكّدت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن أدلّة جديدة في التحقيق حول عمليات تخريب استهدفت خطَي أنابيب الغاز "نورد ستريم" تشير إلى تورط أوكرانيا. فيما استدعت موسكو سفراء دول غربية لديها على خلفية القضية.

FILE - In this Sept. 1, 2021, file photo Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley speaks during a briefing with Secretary of Defense Lloyd Austin at the Pentagon in Washington. Fearful of former President Donald Trump’s actions in his final weeks in office, the United States’ top military officer twice assured his Chinese counterpart that the two nations would not go to war. According to a forthcoming book by Washington Post journalists Bob Woodward and Robert Costa, Milley told a Chinese general that the United States would not strike. (AP Photo/Susan Walsh, File)

جنرال أمريكي بارز: روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا 25.05.2023

في تصريحات جديدة قال الجنرال مارك ميلي، أرفع مسؤول عسكري في البنتاغون، إن "روسيا لن تكسب عسكريا هذه الحرب". وفيما تشير توقعات ميلي إلى أنّ الحرب ستطول، أعلن مستشار زيلينسكي أن الهجوم الأوكراني المضاد "متواصل منذ أيام".

Die Kombo zeigt Russlands Präsident Wladimir Putin (Foto von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik über AP) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Bundeskanzler Olaf Scholz und Russlands Präsident Wladimir Putin haben nach Angaben aus Moskau wieder miteinander telefoniert. +++ dpa-Bildfunk +++

موسكو تبدي انفتاحا على إجراء محادثة هاتفية بين شولتس وبوتين 26.05.2023

أبدت روسيا استعدادها للحوار بشأن أوكرانيا، وأيضا لمحادثة هاتفية جديدة بين رئيسها بوتين والمستشار الألماني شولتس. فيما أدانت برلين بقوة إعلان حاكم بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه تم نقل أسلحة نووية روسية لبلاده.