بعد النفي الأوكراني، من يقف وراء الهجوم على موسكو؟

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موسكو تتعرض لهجوم بالمسيرات بعد يوم من هجوم روسي مكثف على كييف، فمن يقف وراء الهجوم في ظل إنكار الجيش الإوكراني؟ وماهي السيناريوهات المتاحة أمام روسيا؟
أعلنت موسكو أن دفاعاتها الجوي دمر طائرات مسيرة بعد اقترابها من العاصمة الروسية وأن بعضها الآخر أصاب عدداً من المباني. في حين قالت أوكرانيا إن روسيا هاجمت بالمسيرات كييف، وهو الهجوم الرابع خلال يومين متتاليين.
أكّدت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن أدلّة جديدة في التحقيق حول عمليات تخريب استهدفت خطَي أنابيب الغاز "نورد ستريم" تشير إلى تورط أوكرانيا. فيما استدعت موسكو سفراء دول غربية لديها على خلفية القضية.
في تصريحات جديدة قال الجنرال مارك ميلي، أرفع مسؤول عسكري في البنتاغون، إن "روسيا لن تكسب عسكريا هذه الحرب". وفيما تشير توقعات ميلي إلى أنّ الحرب ستطول، أعلن مستشار زيلينسكي أن الهجوم الأوكراني المضاد "متواصل منذ أيام".
أبدت روسيا استعدادها للحوار بشأن أوكرانيا، وأيضا لمحادثة هاتفية جديدة بين رئيسها بوتين والمستشار الألماني شولتس. فيما أدانت برلين بقوة إعلان حاكم بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه تم نقل أسلحة نووية روسية لبلاده.
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