بعد المونديال - ميسي ينافس مبابي وبنزيمة على جائزة الأفضل لعام 2022

انحصرت القائمة النهائية للمتنافسين على جائزة "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بين الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسيين كيليان مبابي وكريم بنزيمة، حسب ما أفاد الاتحاد الدولي للعبة.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة (10 فبراير/شباط 2023) الأسماء الثلاثة المرشحة لنيل جائزة أفضل لاعب، حيث انحصرت المنافسة بين الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد الإسباني الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، والفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وصيف بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، الفائز بكأس العالم 2022 مع منتخب بلاده، وذلك لخلافة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتوج عامي 2020 و2021.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب ثلاثة مدربين هم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا، وجوسب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، وليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، الذي فاز بمونديال قطر.

فيما يتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى الثلاثي المغربي ياسين بونو، حارس أشبيلية، والبلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، والأرجنتيني إميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا الإنجليزي.

ويتنافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف البولندي مارسين أوليكسي والفرنسي ديميتري باييه والبرازيلي ريتشارليسون. فيما يتنافس على جائزة أفضل لاعبة الإنجليزية بيث ميد، لاعبة أرسنال، والأمريكية أليكس مورجان، والإسبانية أليكسيا بوتياس، لاعبة برشلونة.

ويتنافس على جائزة أفضل مدربه كل من سونيا بومباستور، مدربة ليون، وبيا سوندهاج مدربة المنتخب البرازيلي، وسارينا ويجمان مدربة المنتخب الإنجليزي.

ويتنافس على جائزة أفضل حارسة مرمى الألمانية آن كاترين بيرغر، حارسة تشيلسي، والإنجليزي ماري إيربس، حارسة مانشستر يونايتد، والتشيلية كريستيان إندلر، حارسة ليون.

وسيتم تتويج الفائزين في حفل خاص لجوائز الأفضل لعام 2022 يُقام في باريس يوم الاثنين 27 شباط/فبراير الجاري.

ويتم اختيار الفائزين والفائزات من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من المدربين الحاليين لجميع المنتخبات الوطنية للسيدات والرجال وقادة هذه المنتخبات وصحافي متخصص من كل دولة يمثلها منتخب وطني.

ع.ح./ص.ش. (د ب أ ، أ ف ب)