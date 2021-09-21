بعد الموافقة عليه.. نوفافاكس خامس لقاح مضاد لكورونا في أوروبا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم (20 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي منحت اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة "نوفافاكس" الأمريكية تصريحا مشروطا بدخول السوق.

وقالت المسؤولة الأوروبية البارزة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن اللقاح الجديد يوفر للاتحاد الأوروبي المزيد من ترسانة الأسلحة ضد الفيروس الفتاك. وأضافت فون دير لاين، إن "التطعيم، والجرعات التعزيزية، هي أفضل حماية لدينا ضد كوفيد19-".

وبعد موافقة المفوضية الأوروبية عليه، أصبح نوفافاكس خامس لقاح مضاد لكورونا متداول في الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون ىند جونسون.

وجاء كلام فون ديرلاين بعد أن مهدت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) الطريق للموافقة على لقاح كورونا من تطوير شركة "نوفافاكس" لتداوله في الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلنت الوكالة اليوم في أمستردام.

وفي وقت سابق اليوم أصدرت لجنة الخبراء المختصة التوصية عقب عقد اجتماع طارئ. وكان الخبراء قد قيموا بالفعل الدراسات التي أجريت لفترة طويلة حول الآثار والمخاطر التي قد تنجم عن اللقاح.

وذكرت الوكالة الأوروبية أنه بعد تقييم مفصل توصلت اللجنة المسؤولة إلى استنتاج مفاده أن "معايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفعالية والسلامة والجودة قد تم استيفاؤها".

ويرتكز لقاح نوفافاكس على تقنية تقليدية أكثر من تلك التي تستخدمها اللقاحات المصرح بها حاليا، وهو ما يسمح، وفقا للشركة الأميركية المصنعة، بأن تقلل الشكوك لدى الأشخاص غير الملقحين.

وتعتمد هذه التقنية، على غرار لقاحات الأطفال المستخدمة على نطاق واسع، على بروتينات تثير استجابة مناعية وخالية من الفيروس، ويُطلق عليه اسم لقاح الوحدات الفرعية.

ويشار إلى أن اللقاح معد ليتم أخذه على جرعتين، بفارق ثلاثة أسابيع بينهما، وأظهر فعالية ضد كوفيد19- بنسبة نحو 90 %.

ومن غير الواضح مدة فعالية اللقاح ضد متحور أوميكرون المنتشر حاليا حول العالم.

بيد أنّ الشركة الأميركية المنتجة قالت إنها "تقيّم فعالية لقاحها ضد المتحورة أوميكرون" وأنها تعمل على إصدار نسخة محددة لمكافحة هذه المتحورة المعدية جدا.

ويشار إلى أنّ المفوضية الأوروبية وقعت عقدا مع شركة نوفافاكس لشراء 200 مليون جرعة مسبقة من لقاحها بمجرد التصريح به من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)