بعد اللقب العالمي..مهمة بايرن ميونيخ للتعاقد مع بافارد تزداد صعوبة!

كانت الأمور ستكون أحسن حالا بالنسبة لبايرن ميونيخ الألماني لو كان قد تعاقد مع الدولي الفرنسي بينيامين بافارد قبل أن يتوجه إلى روسيا. لكن الآن وبعد أن توج "الديوك" أبطالا للعالم في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في روسيا إلى غاية الأحد (15 يوليو/ تموز 2018)، زاد الاهتمام بلاعبي المنتخب الفرنسي بمن فيهم مدافع شتوتغارت البالغ من العمر 22 عاما.

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وإلى جانب بايرن ميونيخ الذي كان يريد التعاقد مع بافارد، دخل توتنهام هوتسبير على خط المنافسة وفق ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية مشيرة إلى أن بافارد سيخلف توبي أدلرفايريلد في حال رحَل البلجيكي عن النادي اللندني. ويبدو أن الأخير وبعد أن فاز مع منتخب "الشياطين الحمر" بالمركز الثالث في المونديال بات على أهبة الرحيل إلى مانشستر يونايتد الانجليزي.

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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ تشكيلة المنتخب الفرنسي: هوغو لوريس- بنجامان بافار، رافايل فاران، صامويل أومتيتي، لوكاس هرنانديز- نغولو كانتي، بول بوغبا- بليز ماتويدي، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي- أوليفييه جيرو (المدرب: ديدييه ديشان)

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ تشكيلة منتخب كرواتيا: دانيال سوباشيتش- شيمي فرساليكو، ديان لوفرن، دوماغوي فيدا، ايفان سترينيتش- ايفان راكيتيتش، لوكا مودريتش- أنتي ريبيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ايفان بيريشيتش- ماريو ماندزوكيتش (المدرب: زلاتكو داليتش).

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نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ أقيم الحفل الختامي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، بملعب لوجنيكي، قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا وكرواتيا. وتجمع كل من الممثل الأمريكي ومغني الراب ويل سميث والمغني الأمريكي نيكي جام والمغنية الألبانية إيرا إستريفي لينشدوا الأغنية الرسمية للبطولة "ليف ايت اب".

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وفي شتوتغارت يلعب بافارد في قلب الدفاع كظهير أيمن أو في متوسط الميدان الدفاعي، في حين أن المدرب الفرنسي ديديي ديشامب اعتمد عليه في بطولة روسيا كظهير أيمن.

ويرتبط بافارد بعقد مع شتوتغارت إلى غاية 2021، ومن المستبعد جدا أن يبقى بطل العالم محتفظا بقميص الفريق الألماني بعد المستوى الرائع الذي بلغه في الموسم الأخير والذي بلغ ذروته مع منتخب بلاده في روسيا.

و.ب