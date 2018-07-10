 بعد اللقب العالمي..مهمة بايرن ميونيخ للتعاقد مع بافارد تزداد صعوبة! | عالم الرياضة | DW | 16.07.2018

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عالم الرياضة

بعد اللقب العالمي..مهمة بايرن ميونيخ للتعاقد مع بافارد تزداد صعوبة!

بعد أداءه الرائع مع فريق بلاده المتوج لتوه بطلا للعالم في مونديال روسيا، باتت قائمة المهتمين بلاعب شتوتغارت الفرنسي بينيامين بافارد تتسع وتطول، ما يزيد مساعي الفريق البافاري صعوبة.

WM2018 Argentinien Frankreich (Getty Images/C.Ivill)

كانت الأمور ستكون أحسن حالا بالنسبة لبايرن ميونيخ الألماني لو كان قد تعاقد مع الدولي الفرنسي بينيامين بافارد قبل أن يتوجه إلى روسيا. لكن الآن وبعد أن توج "الديوك" أبطالا للعالم في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في روسيا إلى غاية الأحد (15 يوليو/ تموز 2018)، زاد الاهتمام بلاعبي المنتخب الفرنسي بمن فيهم مدافع شتوتغارت البالغ من العمر 22 عاما.

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فرح في فرنسا ودموع في زغرب بعد نهائي مونديال روسيا

وإلى جانب بايرن ميونيخ الذي كان يريد التعاقد مع بافارد، دخل توتنهام هوتسبير على خط المنافسة وفق ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية مشيرة إلى أن بافارد سيخلف توبي أدلرفايريلد في حال رحَل البلجيكي عن النادي اللندني.  ويبدو أن الأخير وبعد أن فاز مع منتخب "الشياطين الحمر" بالمركز الثالث في المونديال بات على أهبة الرحيل إلى مانشستر يونايتد الانجليزي.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D.Martinez)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أصبح منتخب فرنسا أول فريق يسجل أربعة أهداف خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم منذ 48 عاما.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Dalder)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    احتضن ملعب لوجنيكي في موسكو نهائي مونديال روسيا 2018 بين فرنسا وكرواتيا

  • FIFA Russland WM 2018 Frankreich - Kroatien (picture-alliance/Kyodo/Maxapp)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    تشكيلة المنتخب الفرنسي: هوغو لوريس- بنجامان بافار، رافايل فاران، صامويل أومتيتي، لوكاس هرنانديز- نغولو كانتي، بول بوغبا- بليز ماتويدي، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي- أوليفييه جيرو (المدرب: ديدييه ديشان)

  • FIFA Russland WM 2018 Frankreich - Kroatien (picture-alliance/Kyodo/Maxapp)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    تشكيلة منتخب كرواتيا: دانيال سوباشيتش- شيمي فرساليكو، ديان لوفرن، دوماغوي فيدا، ايفان سترينيتش- ايفان راكيتيتش، لوكا مودريتش- أنتي ريبيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ايفان بيريشيتش- ماريو ماندزوكيتش (المدرب: زلاتكو داليتش).

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    إيفان بيريسيتش لدى تسجيله الهدف الأول لكرواتيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/C. Recine)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الكرواتي إيفان بيريسيتش يحتفل بتسجيل هدفه الأول مع أنتي ريبيتش

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    احتساب الحكم ركلة الجزاء لصالح فرنسا التي أحرز منها النجم أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    بوجبا بعد تسجيله الهدف الثالث لفرنسا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Staples)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    مبابي يضيف الهدف الرابع لفرنسا في مرمى كرواتيا بنهائي كأس العالم

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien | Nestor Pitana (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا قاد المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    توج كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب أفضل لاعب صاعد في بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018 .

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    توج الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في كأس العالم بروسيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/C. Hartmann)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أقيم الحفل الختامي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، بملعب لوجنيكي، قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا وكرواتيا. وتجمع كل من الممثل الأمريكي ومغني الراب ويل سميث والمغني الأمريكي نيكي جام والمغنية الألبانية إيرا إستريفي لينشدوا الأغنية الرسمية للبطولة "ليف ايت اب".

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أدى الممثل والمطرب الأمريكي، ويل سميث، الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم "Live it Up"، أو "عيش اللحظة"، في الحفل الختامي للبطولة في موسكو

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الساحر البرازيلي رونالدينيو يظهر في الحفل النهائي وهو يشارك في أداء الأغنية الرسمية الخاصة بمونديال روسيا.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش على مدرجات ملعب لوجنيكي

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    قائد المنتخب الألماني السابق فيليب لام يقدم كأس العالم أثناء حفل الختام بملعب لوجنيكي في موسكو، باعتباره قائد فريق بطل العالم السابق


وفي شتوتغارت يلعب بافارد في قلب الدفاع كظهير أيمن أو في متوسط الميدان الدفاعي، في حين أن المدرب الفرنسي ديديي ديشامب اعتمد عليه في بطولة روسيا كظهير أيمن.

ويرتبط بافارد بعقد مع شتوتغارت إلى غاية 2021،  ومن المستبعد جدا أن يبقى بطل العالم محتفظا بقميص الفريق الألماني بعد المستوى الرائع الذي بلغه في الموسم الأخير والذي بلغ ذروته مع منتخب بلاده في روسيا. 

و.ب

 

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