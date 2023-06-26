بعد اللاعبين النجوم.. مدربون كبار على رادار الأندية السعودية

لا تهتم السعودية فقط باللاعبين النجوم، خصوصا منهم من وصلوا أو تجاوزوا ثلاثين عاما، بل كذلك بالمدربين النجوم، إذ تشير عدة تقارير إلى وجود مدربين معروفين على رادار الأندية السعودية.

وذكر موقع 90min أن مدرب يوفنتوس، الإيطالي ماسيميلانو أليغري قد يتلقى عرضاً لتدريب إما النصر او الهلال. وخرج فريق يوفنتوس هذا العام خالي الوفاض، إذ أقصي من دور المجموعات في دوري الأبطال، ثم خرج في نصف نهائي يوروبا ليغ على يد إشبيلية المتوج لاحقا باللقب، فضلا عن صفر لقب على المستوى الإيطالي المحلي.

وذكرت لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن أليغري تلقى عرضا بتدريب الهلال أو أهلي جدى، وأن الراتب سيصل إلى 30 مليون يورو لكل موسم من المواسم الثلاث في العقد، بينما لا يتجاوز راتبه في يوفنتوس مع الإضافات 9 ملايين يورو، ولم يعط المدرب لحد الآن أيّ إشارات مؤكدة لقبول العرض.

كما يذكر المصدر ذاته أن عرضا من الهلال قد يوجه إلى الإسباني غولين لوبيتيغي، مدرب نادي وولفرهابتون الإنجليزي. وعاش هذا المدرب موسماً سيئاً للغاية مع النادي، إذ لم يفصله عن منطقة الهبوط سوى سبع نقاط.

ويذكر الموقع أن المشاكل المادية للنادي قد تدفع بالمدرب إلى البحث عن تجربة أخرى تتيح له أرباحاً مادية أكثر.ودرب لوبتيغي سابقاً ناديي ريال مدريد وإشبيلية وكذلك االمنتخب الإسباني.

وهناك اسم آخر على رادار الهلال، هو البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب نادي فولهام الإنجليزي. ولم يبق لهذا المدرب سوى عام في عقده كما لا يوجد اتفاق مع الإدارة لتجديده.

وقدم فولهام هذا العام موسماً جيدا في الدوري الإنجليزي، بعد عودته له من دوري الدرجة الأولى، وحقق المركز العاشر، وكان قريبا جدا من التأهل للمسابقات الأوروبية.

غير أن صحيفة "ذا صن" البريطانية، أشارت إلى أنه من المحتمل أن يبقى ماركو سيلفا مع النادي الإنجليزي وأن هذا الأخير سيقدم عرضا لإبقائه، خصوصا أنه ملتزم برؤية لتطوير النادي أكثر في المواسم المقبلة. كما نقلت الغارديان الأسبوع الماضي أن لوبيتيغي ملتزم بالاستمرار مع فريق وولفرهابتون، ما يجعل مهمة السعوديين صعبة لإقناع هاذين الاسمين.

إ.ع