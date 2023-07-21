 بعد الفيتو الروسي- كيف تصل المساعدات للملايين في سوريا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 21.07.2023

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سياسة واقتصاد

بعد الفيتو الروسي- كيف تصل المساعدات للملايين في سوريا؟

بعد فشل مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا، بات مستقبل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا من تركيا مقلقا بشكل كبير، لكن هل يوجد بدائل أخرى أمام المنظمات المعنية؟

عمال إغاثة في شمال سوريا يحتجون ضد المخاوف سيطرة الحكومة على شحنات المساعدات الإنسانية- يوليو/ تموز 2023

عمال إغاثة في شمال غرب سوريا يحتجون على احتمال تحكم الحكومة السورية بدخول شحنات المساعدات الإنسانية

بعد فشل مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات إلى شمال غرب   سوريا، صب النازح عبد السلام اليوسفي، الذي يعيش مع أطفاله الخمسة في مخيم باتنته للنازحين في شمال غرب سوريا، جام غضبه على الأمم المتحدة. وفي مقابلة مع DW، قال "لا تعاملنا الأمم المتحدة معاملة حسنة. لا أستطيع أن أتخيل لماذا ستسمح لمن تسبب في نزوح الملايين بأن يشرف على تقديم المساعدات الإنسانية إليهم في الوقت الراهن. آمل حقا ألا يحدث ذلك".

مختارات

ويعد اليوسفي احد ملايين السوريين الذين فروا من ديارهم عقب اندلاع الانتفاضة في عام 2011 وباتوا يعتمدون على  المساعدات الإنسانية  الحيوية التي تصل إلى الملايين القاطنين في مناطق الشمال الغربي الواقعة خارج عن سيطرة النظام.

وكان اليوسفي، البالغ من العمر 45 عاما، يشير بذلك في حديثه إلى انتهاء التفويض الذي ترسل بموجبه الأمم المتحدة مساعدات إغاثية لشمال غرب سوريا الاثنين (12 يوليو / تموز) بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي قدمته كل من البرازيل وسويسرا بهدف تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا من تركيا لتسعة أشهر. وعقب ذلك، وصفت الأمم المتحدة "الشروط" التي وضعتها دمشق لاستخدام معبر باب الهوى الحدودي لإيصال مساعدات إنسانية إلى شمال غرب سوريا، بأنها "غير مقبولة''، وفقا لما أشارت إليه وكالة الصحافة الفرنسية.

أحد مخيمات اللجوء السوري قرب الحدود التركية - أكتوبر/ تشرين الأول 2020

يعتمد حوالي 2.7 مليون سوري في إدلب على المساعدات الإنسانية، ما مصير المساعدات بعد فشل مجلس الأمن بتمديد آليتها؟

وتُطالب الرسالة التي بعثتها دمشق بأن يكون هناك إشراف من  اللجنة الدولية للصليب  الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع المساعدات. وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن هذا الطلب "لا يتوافق مع استقلالية الأمم المتحدة، كما أنه ليس عمليا، لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري غير متواجدين في شمال غرب سوريا.

من جانبه، يرفض أنس خزندار  وهو عامل إغاثة ومؤسس جمعية "البنيان المرصوص" التي تقوم بتوزيع الغذاء والماء والإمدادات الأخرى على 10 مخيمات حول إدلب، تسييس قضية المساعدات. وفي مقابلة مع DW، أضاف "يمثل الأمر إهانة لكرامة المدنيين. كمنظمات إنسانية، لا نثق في أي منظومة يديرها  النظام السوري  لأنه تعمد استهداف الفرق العاملة على الأرض".

كرة في ملعب المساومات الدولية!

ومنذ سنوات، ظلت المساعدات التي تصل إلى الشمال السوري عبر الحدود قضية سياسية، فيما تشير تقديرات مختلفة إلى أن عدد سكان إدلب يبلغ قرابة أربعة ملايين شخص، بينهم أكثر من 1.7 مليون شخص يعيشون في مخيمات النازحين، فيما يعتمد معظم السكان على المساعدات الإنسانية التي يأتي جُلها عبر معبر "باب الهوى".

ويصر  النظام السوري  على وجوب مرور المساعدات الإنسانية عبر دمشق، رغم الاتهامات بأن الحكومة تتعمد تجويع البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة لدفعها للاستسلام أو أنها ترغب الاستفادة من آلية إيصال المساعدات. ولتجنب ذلك، انخرط مجلس الأمن الدولي فيما اُطلق عليه  "المساعدات الحدودية" أي الآلية التي تتيح نقل الطعام والأدوية من تركيا إلى شمال غرب سوريا دون تصريح من دمشق، فيما كان يتم تجديد التفويض الأممي كل ستة أشهر. وفي سياق متصل، اشار الخبراء إلى أنه في حين أن حكومة الأسد قد تكون مسؤولة عن الحدود السورية- التركية على الورق، إلا أنها لا تسيطر عليها بشكل فعلي إذ في الوقت الذي تدير أنقرة الجانب التركي من الحدود، فإن الجانب السوري تديره جماعات حاربت نظام الأسد.  

احتجاجات في ادلب على إغلاق معبر باب الهوي بعد الفيتو الروسي- يوليو/ تموز 2023

بعد استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أممي لتمديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لتسعة أشهر، كيف ستدخل المساعدات بعد ذلك؟

       

وفي ذلك، كتب أنسجار مونيشسدورفر، الباحث في مشروع "قانون الصراع الممتد" التابع لجامعة برلين الحرة، إن هناك "صورة شائعة مضللة تصف المعابر الحدودية في   شمال غرب سوريا  على أنها إما مفتوحة أو مغلقة. حديث الأسد عن الموافقة لن تغير الوضع على الأرض بأي شكل من الأشكال، حيث أنه لا يسيطر على المراكز الحدودية على جانبي الحدود."

ما مصير الناس المعتمدين على المساعدة؟

بيد أن السؤال الهام الذي يدور في أذهان سكان الشمال السوري يتمحور حول كيف سيحصلون على المساعدات التي تعينهم على تحمل وطأة النزوح في الوقت الحالي؟  بدروه، يرى المحامي جاك سبرسون، عضو في   مجموعة المحامين البريطانيين المدافعين عن حقوق الإنسان  التي يطلق عليها اسم "غيرنيكا 37"، أنه من المرجح عدم إعادة إحياء تفويض مجلس الأمن بشأن آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وأضاف في مقابلة مع DW "لم نشهد أبدا عودة أي آلية خاصة بالمساعدات الحدودية ولا أعتقد أن مجلس الأمن سوف يُقدم على إعادة تبني هذه الآلية".

وقال إن منح الحكومة السورية الإذن بالمساعدات عبر الحدود ليست في الواقع "سوى محاولة للخروج من موقف محرج لمجلس الأمن. لقد تحولت المفاوضات بشأن تجديد الألية إلى ما يشبه السيرك السياسي كل ستة أشهر". وحتى قبل انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، أثير الكثير من الجدل حول تقييمات الأمم المتحدة القانونية للمساعدات الحدودية إلى  سوريا. وتقول الأمم المتحدة إنها بحاجة إلى إذن من حكومة ذات سيادة لإرسال مساعدات عبر الحدود، ولهذا كان يتعين على مجلس الأمن أن يتدخل للخروج بتفويض خاص.

بيد أن خبراء قانونيين شددوا على إنه لا حاجة إلى هذا الإذن، لأنه في الحالات الحرجة، يمكن تسليم المساعدات التي ترسلها منظمات إنسانية عبر الحدود دون انتظار إذن الحكومة، لكن يجب ألا تكون المساعدات مرسلة من قبل حكومات أو الأمم المتحدة لأن ذلك يحتاج إلى  إذن حكومي. ويقول خبراء إنه تم تقديم مساعدات عبر المنظمات الإنسانية خلال ثمانينيات القرن الماضي  إلى إثيوبيا وأيضا خلال الحرب الأهلية في نيجيريا التي دارت رحاها بين عامي 1967 و 1970.

معبر باب الهوى حيث تقف شاحنة مساعدات تابعة للأمم المتحدة- فبراير/ شباط 2023

في فبراير / شباط الماضي عقب الزلزال المدمر.. عبور مساعدات إنسانية إلى شمالي غربي سوريا عبر معبر باب الهوى

وتصاعد الجدل حول هذه القضية عقب  الزلزال المدمر  الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير / شباط الماضي حيث تعرضت الأمم المتحدة لانتقادات حادة بسبب انتظارها الحصول على إذن من دمشق لدخول شمال غرب سوريا ومساعدة الناجين من الزلزال. وقال نشطاء وسكان شمال سوريا إنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأمم المتحدة الحصول على إذن من دمشق، فقد مات العديد تحت الأنقاض. ويشير سبروسون إلى أنه بعد موافقة دمشق على آلية المساعدات الحدودية، فإن هناك نقاش قانوني خلف الكواليس، مضيفا "ستتاح لنظام [الأسد] فرصة لابتزاز الجميع كل ثلاثة أشهر ليقرر ما سيسمح به. أعتقد من الأهم في الوقت الراهن ضمان عدم التلاعب بالموافقة بشكل تعسفي أو تجميدها تدريجيا بمرور الوقت".

وفي ذلك، قالت إيمانويلا كيارا جيلارد، باحثة بارزة في معهد أكسفورد للأخلاقيات والقانون والصراع المسلح، إن انخراط مجلس الأمن الدولي في العمليات الإنسانية في سوريا يعد سابقة، مضيفة "ما يحدث الآن يعد انسجاما كبيرا مع الطريقة التي تعمل بها العمليات الإنسانية حيث يتعين على الجهات الإنسانية الفاعلة في كثير من الأحيان التفاوض مع حكومات غير متعاونة. التفاوض بهدف الدخول يعد بمثابة إجراء".

وأشارت إلى أن ما سيحدث لاحقا سوف يعتمد على الأرجح على مدى مهارة المنظمات الإنسانية في التفاوض، قائلة "إنهم بحاجة إلى اغتنام اللحظة وأن يتعاملوا مع شروط  الحكومة السورية  واقتراح بدائل عنها تسمح لهم بالعمل وفقا المبادئ الإنسانية  والقانون الإنساني الدولي".

من جانبه، يقول سبروسون إن الأمم المتحدة تمتلك في الوقت الحالي وجودا ماديا في سوريا، مضيفا "هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز موقف المنظمة الدولية في حدود القانون، إذ يمكنها أن تبلغ الحكومة السورية بأنه لن يسمح لها منعها من التفاوض مع مجموعة معينة. لا يمكن السماح للأمم المتحدة بأن تستسلم".

معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا - يناير/ كانون الثاني 2022

إغلاق معبر باب الهوى سيفاقم من معاناة النازحين في إدلب، لأن معظم المساعدات الإنسانية تمر عبره

وتتفق مع هذا الرأي ريبيكا باربر ، الباحثة في جامعة كوينزلاند الأسترالية ومركز آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمسؤولية عن الحماية. وقالت "هناك قانون دولي وهناك مجموعة كاملة من السياسات والأدلة والكتيبات التي تنظم العمليات الإنسانية الميدانية. وفي حالة النظر في كل ذلك، يمكن إدراك أنها جميعا مبنية على موافقة الحكومة المضيفة".

وأضافت أنه إذا أرادت الأمم المتحدة تقديم مساعدات مباشرة إلى شمال غرب سوريا عقب كارثة الزلزال، ففي هذه الحالة كانت الهيئات التشغيلية التابعة لها سوف تصر على عدم إمكانية القيام بذلك من دون الحصول على موافقة الحكومة السورية. وأشارت إلى أن الأمر لا يتسم "بالسهولة، لكن من الناحية المثالية أعتقد أنه يجب إجراء مراجعة كبيرة لهذه المنظومة بالكامل. ما حدث بعد الزلزال يوضح أننا نستطيع المضي قدما في نفس الطريقة السابقة للتشغيل".

 

كاثرين شاير  وعمر البم (إدلب) / م .ع

  • الرئيس السوري السابق حافظ الأسد

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    تولي الحكم بعد انقلاب "الحركة التصحيحية"

    في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، نفّذ حافظ الأسد الذي كان يتولّى منصب وزير الدفاع انقلاباً عسكرياً عُرف بـ"الحركة التصحيحية" وأطاح برئيس الجمهورية حينها نور الدين الأتاسي. في 12 آذار/مارس 1971، انتخب الأسد الذي كان يترأس حزب البعث العربي الاشتراكي، رئيساً للجمهورية ضمن انتخابات لم ينافسه فيها أي مرشح آخر. وكان أول رئيس للبلاد من الطائفة العلوية التي تشكل عشرة في المئة من تعداد السكان.

  • مواجهات بين القوات الإسرائيلية والسورية على مرتفعات الجولان في حرب تشرين 1973

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    "حرب تشرين"

    في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1973، شنّت مصر وسوريا هجوماً مفاجئاً على إسرائيل من جهة قناة السويس غرباً، ومرتفعات الجولان شرقاً، في محاولة لاستعادة ما خسره العرب من أراض خلال حزيران/يونيو 1967، لكن تمّ صدهما. في أيار/مايو 1974، انتهت الحرب رسمياً بتوقيع اتفاقية فضّ الاشتباك في مرتفعات الجولان.

  • الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها هنري كيسينجر

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    علاقات دبلوماسية بين واشنطن ودمشق!

    في حزيران/يونيو 1974، زار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون دمشق، معلناً إعادة إرساء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعدما كانت مجمّدة منذ العام 1967. في الصورة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها هنري كيسينجر.

  • انسحاب القوات السورية من لبنان

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    هيمنة على لبنان

    في 1976 تدخّلت القوات السورية في الحرب الأهلية اللبنانية بموافقة أمريكية، وبناء على طلب من قوى مسيحية لبنانية. وفي 1977، بدأت المواجهات بين القوات السورية، التي انتشرت في معظم أجزاء البلاد ما عدا المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وقوات مسيحية احتجت على الوجود السوري. وطيلة ثلاثة عقود، بقيت سوريا قوة مهيمنة على المستوى العسكري في لبنان وتحكمت بكل مفاصل الحياة السياسية حتى انسحابها في العام 2005.

  • الرئيس السوري السابق حافظ الأسد والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    قطيعة بين دمشق وبغداد!

    في العام 1979، تدهورت العلاقات بين سوريا والعراق، اللذين حكمهما فرعان متنافسان من حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد اتهام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين الوافد حديثاً إلى السلطة، دمشق بالتآمر. وقطعت بغداد علاقتها الدبلوماسية مع دمشق في تشرين الأول/أكتوبر 1980، بعدما دعمت الأخيرة طهران في حربها مع العراق. في الصورة يظهر الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين (يسار) مع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد (وسط).

  • مدينة حماه السورية

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    "مجزرة حماه"

    في شباط/فبراير 1982، تصدّى النظام السوري لانتفاضة مسلّحة قادها الإخوان المسلمون في مدينة حماه (وسط)، وذهب ضحية ما يعرف بـ"مجزرة حماه" بين عشرة آلاف وأربعين ألف شخص. وجاء ذلك بعد قرابة ثلاث سنوات من هجوم بالرصاص والقنابل اليدوية على الكلية الحربية في مدينة حلب، أسفر عن مقتل ثمانين جندياً سورياً من الطائفة العلوية. وتوجّهت حينها أصابع الاتهام إلى الإخوان المسلمين بالوقوف خلف الهجوم.

  • حافظ ورفعت الأسد

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    محاولة انقلاب فاشلة

    في تشرين الثاني/نوفمبر 1983، أصيب الأسد بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد مشافي دمشق. ودخل في غيبوبة لساعات عدّة، حاول خلالها شقيقه الأصغر رفعت الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب فاشل، قبل أن يستعيد الأسد عافيته. وبعد عام، أُجبر رفعت على مغادرة سوريا. الصورة لحافظ الأسد (يمين) مع أخيه رفعت.

  • بشار الأسد زار باريس عدة مرات

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    تقارب مع الغرب!

    بدأ الجليد الذي شاب علاقات سوريا مع أمريكا والغرب بالذوبان، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي. انضمت سوريا إلى القوات متعددة الجنسيات في التحالف الذي قادته أمريكا ضد صدام حسين بعد غزو العراق للكويت. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1994، زار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الأسد في دمشق. بعد أربع سنوات، زار الأسد فرنسا في أول زيارة له إلى بلد غربي منذ 22 عاماً، واستقبل بحفاوة من نظيره الفرنسي جاك شيراك.

  • بشار الأسد في جنازة أبيه عام 2000

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    الابن يخلف أباه في الرئاسة!

    توفي الأسد في 10 حزيران/يونيو 2000، عن عمر ناهز 69 عاماً، وكان شيراك الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر جنازته. وبعد شهر، تولّى نجله بشار السلطة، بعد تعديل دستوري سمح له بالترشّح. وحاز في استفتاء لم يضم أي مرشح آخر سواه على 97 في المئة من الأصوات.

  • صورة لبشار الأسد في دمشق

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    انفتاح نسبي ولكن..!

    بين أيلول/سبتمبر 2000 وشباط/فبراير 2001، شهدت سوريا فترة انفتاح وسمحت السلطات نسبياً بحرية التعبير. في 26 أيلول/سبتمبر 2000، دعا نحو مئة مثقّف وفنان سوري مقيمين في سوريا السلطات إلى "العفو" عن سجناء سياسيين وإلغاء حالة الطوارئ السارية منذ العام 1963. لكنّ هذه الفسحة الصغيرة من الحرية سرعان ما أقفلت بعدما عمدت السلطات إلى اعتقال مفكرين ومثقفين مشاركين في ما عُرف وقتها بـ"ربيع دمشق".

  • سوريون يحملون علم المعارضة السورية

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    احتجاجات تحولت إلى نزاع دامٍ!

    في العام 2011، لحقت سوريا بركب الثورات في دول عربية عدة، أبرزها مصر وتونس، في ما عُرف بـ"الربيع العربي". ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه، قمع الأسد المتظاهرين السلميين بالقوة، وتحولت الاحتجاجات نزاعاً دامياً، سرعان ما تعددت جبهاته والضالعين فيه. وأودى النزاع المستمر بأكثر من 388 ألف شخص وهجّر وشرّد الملايين داخل البلاد وخارجها، وسوّى مناطق كاملة بالأرض.

  • صورة الأسد مع صورة بوتين في الغوطة الشرقية بدمشق

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    بقاء على رأس السلطة بدعم روسي

    في سنوات النزاع الأولى، فقدت قوات الحكومة السورية سيطرتها على مساحات واسعة من سوريا بينها مدن رئيسية. لكن وبدعم عسكري من حلفائها، إيران ثم روسيا، استعادت القوات الحكومية تدريجيًا نحو ثلثي مساحة البلاد، إثر سياسة حصار خانقة وعمليات عسكرية واسعة ضد الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية. ولعب التدخل الجوي الروسي منذ خريف 2015 دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى لصالح دمشق. م.ع.ح/ع.ج.م


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