بعد غارات إسرائيل- شولتس يدعو إيران لضبط النفس من أجل السلام

حذرت ألمانيا طهران من أي تصعيد بعد الغارات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وقالت بريطانيا إن على إيران عدم الرد، وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فيما دعت روسيا الطرفين لضبط النفس.

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إيران اليوم السبت 26 أكتوبر / تشرين الأول 2024 إلى إنهاء دوامة التصعيد، في أعقاب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، قائلا إن ضبط النفس يمكن أن يمهد الطريق للسلام في الشرق الأوسط. وقالت إسرائيل إنها ردت على الضربات التي شنتها طهران على إسرائيل هذا الشهر، وذلك في أحدث هجوم في الصراع الآخذ في التصاعد بين الخصمين شديدي التسلح. حيث أعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت أنّه شنّ ضربات "دقيقة وموجهة" على مواقع تصنيع صواريخ وقدرات جوية أخرى في إيران.

وكتب شولتس في منشور على منصة إكس: "رسالتي لإيران واضحة.. لا يمكننا الاستمرار في ردود فعل تصعيدية هائلة، هذا يجب أن يتوقف الآن. سيوفر ذلك فرصة نحو السلام في الشرق الأوسط".

من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن إيران يجب ألا ترد على الضربات الإسرائيلية، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس. وقال خلال مؤتمر صحفي في ساموا حيث كان يحضر اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث: "أنا واضح في أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني. وأنا واضح بنفس القدر في أننا بحاجة إلى تجنب المزيد من التصعيد بالمنطقة وحث جميع الأطراف على ضبط النفس. يجب على إيران عدم الرد".

وحذرت وزارة الخارجية الروسية من "تصعيد متفجر" بعد الضربات التي نفذتها إسرائيل على الأراضي الإيرانية، داعية الطرفين إلى "ضبط النفس". وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان "إننا قلقون للغاية حيال التصعيد المتفجر الجاري بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية والذي يطرح مخاطر حقيقية على الاستقرار والأمن في المنطقة". وأضافت "نطلب من جميع الأطراف المعنيين ضبط النفس وإنهاء العنف وتجنب سيناريو كارثي". وتابعت زاخاروفا: "يجب التوقف عن استفزاز إيران للقيام بأعمال انتقامية والخروج من دوامة التصعيد الخارج عن السيطرة".

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من جانبه طمأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران اليوم السبت بشأن الدعم الأمريكي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وتحدث أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، للحصول على أحدث المستجدات بشأن الغارات الإسرائيلية في إيران. وقال أوستن إن أمريكا ملتزمة بالدفاع عن الأفراد الأمريكيين وإسرائيل والشركاء "بمختلف أنحاء المنطقة ضد إيران والجماعات الإرهابية التي تدعمها طهران". وأضاف أوستن أن أمريكا مصرة على "منع أي طرف من استغلال التوترات أو توسيع الصراع في المنطقة".

كما أدانت تركيا ودول عربية الضربات الإسرائيلية ودعت إلى ضبط النفس محذرة من التصعيد. فهل تستعد إيران للرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها اليوم السبت، مع استمرار دائرة العنف في الشرق الأوسط؟

ع.م / ع.ج (رويترز ، أ ف ب ، د ب أ)