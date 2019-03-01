بعد العرض الأمريكي.. السعودية تجرد نجل بن لادن من الجنسية

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته صحيفة أم القرى الرسمية إن السلطات جردت حمزة نجل أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، من الجنسية. ونشرت صحيفة أم القرى على موقعها في الانترنت: "تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بأنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم (15690) وتاريخ 21/ 3/ 1440هـ ، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن (حمزة أسامة محمد بن لادن) من السجلات الرسمية، وللإحاطة بذلك جرى نشره".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت أمس الخميس (28 شباط/ فبراير) مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى "تحديد هوية أو مكان" حمزة في أي بلد، واصفة إياه بأنه قيادي رئيسي في تنظيم القاعدة. وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن حمزة بن لادن أطلق العديد من الرسائل عبر الإنترنت منذ آب/ أغسطس 2015 يدعو فيها إلى شن هجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها. ووفقا للبيان، تهدف التهديدات إلى الانتقام لمقتل الأب أسامة بن لادن.

وقد تم وضع حمزة لادن على القائمة الأمريكية للإرهابيين أوائل عام 2017. ومنذ ذلك الحين، تم تجميد أي أصول محتملة له داخل البلاد. ويحظر على الشركات والأفراد في الولايات المتحدة التعامل معه.

يذكر أن جنوداً أمريكيين قاموا خلال عملية كوماندوز بقتل أسامة بن لادن في 2 آيار/ مايو 2011 داخل مجمع سكني كان اختبأ داخله زعيم تنظيم القاعدة لسنوات، في مدينة أبوت أباد شمالي باكستان.

ص.ش/ع.ج (رويترز، د ب أ، أ ف ب)