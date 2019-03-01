 بعد العرض الأمريكي.. السعودية تجرد نجل بن لادن من الجنسية | أخبار | DW | 01.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

بعد العرض الأمريكي.. السعودية تجرد نجل بن لادن من الجنسية

يُلقب حمزة نجل أسامة بن لادن أحياناً بـ "وليّ عهد الجهاد"، فقد كان الابن المفضّل لوالده الذي قتلته أمريكا قبل سنوات في باكستان. وبعدما عرضت أمريكا مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عنه أصبح حمزة مجردا من جنسيته الأصلية.

CIA veröffentlicht Bin Laden Archiv Hamza bin Laden Hochzeit (picture-alliance/CIA via dpa)

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته صحيفة أم القرى الرسمية إن السلطات جردت حمزة نجل أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، من الجنسية. ونشرت صحيفة أم القرى على موقعها في الانترنت: "تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بأنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم (15690) وتاريخ 21/ 3/ 1440هـ ، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن (حمزة أسامة محمد بن لادن) من السجلات الرسمية، وللإحاطة بذلك جرى نشره".

مختارات

إنها المرة الأولى التي تتحدث فيها والدة أسامة بن لادن عن ابنها، وذلك في مقابلة أجرتها مع صحيفة الغارديان البريطانية. والدة بن لادن كشفت عن جوانب من شخصية واحد من أشهر الإرهابيين في العالم. (04.08.2018)

رغم سخونة الحملة الانتخابية الأمريكية فإن عملية مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن تسرق الأضواء منها. وزارة الدفاع الأمريكية هددت بملاحقة عسكري شارك في هذه العملية لانتهاكه وعده بالتزام السرية عبر قيامه بنشر كتاب عنها. (31.08.2012)

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت أمس الخميس (28 شباط/ فبراير) مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى "تحديد هوية أو مكان" حمزة  في أي بلد، واصفة إياه بأنه قيادي رئيسي في تنظيم القاعدة. وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن حمزة بن لادن أطلق العديد من الرسائل عبر الإنترنت منذ آب/ أغسطس 2015 يدعو فيها إلى شن هجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها. ووفقا للبيان، تهدف التهديدات إلى الانتقام لمقتل الأب أسامة بن لادن.

وقد تم وضع حمزة لادن على القائمة الأمريكية للإرهابيين أوائل عام 2017. ومنذ ذلك الحين، تم تجميد أي أصول محتملة له داخل البلاد. ويحظر على الشركات والأفراد في الولايات المتحدة التعامل معه.

يذكر أن جنوداً أمريكيين قاموا خلال عملية كوماندوز بقتل أسامة بن لادن في 2 آيار/ مايو 2011 داخل مجمع سكني كان اختبأ داخله زعيم تنظيم القاعدة لسنوات، في مدينة أبوت أباد شمالي باكستان.

ص.ش/ع.ج (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • Imam Anwar al-Awlaki

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    30 أيلول/ سبتمبر 2011

    مقتل الأمريكي-اليمني أنور العولقي، ملهم تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، خلال غارة شنتها في اليمن طائرات أمريكية بلا طيار، ودمرت أيضاً قيادة تنظيم القاعدة الذي انكفأ إلى باكستان. التنظيم يواجه ضائقة مالية، لكن فروعه تنشط في إفريقيا (منطقة الساحل والصومال...) وفي دول شرق أوسطية.

  • Libyen Angriff auf das US Konsulat in Bengasi

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    11 أيلول/ سبتمبر 2012

    في يوم ذكرى اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر الدموية، هاجمت مجموعات مسلحة يرتبط البعض منها بالقاعدة، القنصلية الأمريكية في بنغازي شرق ليبيا، ما أسفر عن مقتل السفير وثلاثة موظفين في القنصلية.

  • US-Botschaft in Tunis

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    14 أيلول/ سبتمبر 2012

    فيما ألهبت احتجاجات على فيلم أُنجز في الولايات المتحدة منطقة الشرق الأوسط، استهدف هجوم السفارة الأمريكية في تونس (مقتل 4 متظاهرين)، وأُلقيت المسؤولية على أنصار مسؤول سابق في القاعدة، هو التونسي سيف الله بن حسين.

  • Internetvideo Al-Kaida Ayman al-Zawahiri 2013 ARCHIVBILD

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    15 أيلول/ سبتمبر 2012

    بعد أقل من يوم على الهجوم دعا تنظيم القاعدة إلى مواصلة الهجمات على المصالح الأمريكية.

  • Französischer Soldat in Mali Westafrika

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    11 كانون الثاني/ يناير 2013

    أدى تدخل فرنسا وحلفاؤها الأفارقة في مالي إلى إخراج القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من منطقة نفوذها في الشمال. وفي 16 كانون الثاني/ يناير، هاجمت مجموعة موالية منشأة للغاز في الجزائر، حيث قُتل نحو 40 شخصاً و29 مهاجما. وبعد تموز/ يوليو 2014، وسعت فرنسا عمليتها في الساحل فباتت تشمل موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.

  • Syrien IS Al-Nusra Front Kämpfer

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    10 نيسان/ أبريل 2013

    بايعت جبهة النصرة، وهي إحدى فصائل المعارضة في سوريا، تنظيم القاعدة، لتصبح بذلك قطباً كبيراً ويده الضاربة في الحرب الأهلية بسوريا.

  • Irak - IS Führer Abu Bakr al-Baghdadi

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    29 حزيران/ يونيو 2014

    أعلن تنظيم "داعش" المنبثق من القاعدة في العراق من جانب واحد إقامة الخلافة، ما زاد من حدة التنافس بين التنظيمين. وفي مطلع أيلول/ سبتمبر 2014 أعلن الظواهري فرعاً جديداً هو "القاعدة في شبه القارة الهندية" الذي يغطي أفغانستان وباكستان والهند وبنغلاديش وبورما.

  • Frankreich Paris Mann mit Bombenattrappe vor Polizeirevier erschossen

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    7 كانون الثاني/ يناير 2015

    أسفر اعتداء على مجلة شارلي ايبدو الأسبوعية الساخرة في باريس عن مقتل 12 شخصاً، وأعلن تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" مسؤوليته عنه.

  • Frankreich Terror Mohamed Merah Toulouse

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

    بعد الهجوم الدامي في باريس، دعا الظواهري إلى شن هجمات جديدة ضد البلدان الغربية والأفراد أيضا. محمد مراح، قتل في فرنسا في 2012 سبعة أشخاص، منهم ثلاثة أطفال ومعلم يهودي وثلاثة جنود. كما قام الأخوان تسارناييف في الولايات المتحدة الأمريكية بقتل ثلاثة أشخاص في بوسطن في 2013. سمي مراح وتسارناييف بأنهم "مقاتلين في القاعدة".

  • Jemen Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    2 نيسان/ أبريل 2015

    سيطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت اليمنية، ولم تتمكن القوات الحكومية المدعومة سعودياً من طرده إلا بعد سنة. وإثر تدخل تحالف سني في آذار/ مارس بقيادة السعودية ضد الحوثيين، استفاد التنظيم من أعمال العنف لتعزيز سيطرته في الجنوب والجنوب الشرقي. لكن غارة أمريكية أدت إلى مقتل 71 من عناصره هناك نهاية آذار/ مارس 2016.

  • Mullah Akhtar Mohammad Mansour

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    13 آب/ أغسطس 2015

    بايع الظواهري الزعيم الجديد لطالبان الملا اختر منصور بعد الإعلان عن وفاة الملا عمر. وتحرز طالبان الحليف التاريخي للقاعدة تقدماً في عدة مناطق من أفغانستان.

  • Syrien IS-Kämpfer in Raqqa

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    31 أيلول/ سبتمبر 2015

    دعا الظواهري إلى وحدة الجهاديين من تركيا حتى المغرب العربي، مكرراً في الوقت نفسه رفضه الخلافة التي أعلنها تنظيم "داعش".

  • Mali Angriff auf EU-Ausbildungslager in Bamako

    محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

    تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

    القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي شنت مجدداً هجوماً في مالي، أسفر عن مقتل 20 شخصاً في باماكو، ثم في كانون الثاني/ يناير وفي آذار/ مارس 2016 في بوركينا فاسو بغرب إفريقيا (30 قتيلاً في واغادوغو) وفي ساحل العاج (19 قتيلاً).

    الكاتب: ع.غ


مختارات

محطات في تاريخ القاعدة بعد مقتل بن لادن

ما زال تنظيم القاعدة يشكل خطرا رغم تصفية مؤسسه أسامة بن لادن على يد قوات خاصة أمريكية في باكستان في الثاني من أيار/مايو 2011. استعراض لبعض التواريخ الأساسية للتنظيم منذ تسلم المصري أيمن الظواهري زعامته خلفا لبن لادن. (02.05.2016)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  