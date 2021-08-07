بعد العثور على 29 جثة.. السودان يستدعي سفير إثيوبيا

قالت وزارة الخارجية السودانية إنها استدعت سفير إثيوبيا لدى الخرطوم لإبلاغه بأن 29 جثة تم العثور عليها على ضفاف نهر متاخم لإثيوبيا تعود إلى مواطنين إثيوبيين من جماعة تيغراي العرقية.

وذكرت الوزارة في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء (السابع من سبتمبر/ أيلول 2021) أنها استدعت السفير في 30 من أغسطس/ آب وتم إبلاغه بأنه قد تم العثور على الجثث في الفترة بين 26 يوليو/ تموز والثامن من أغسطس/ آب على الجانب السوداني من نهر ستيت، الذي يعرف في إثيوبيا باسم تيكيزي.

وأضافت أنه تم تحديد هوياتهم بواسطة بعض الأفراد الإثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحليو بشرق السودان. ولم يذكر البيان ملابسات الوفاة.

ويشكل النهر خط الحدود الفعلية بين الأراضي التي تسيطر عليها قوات إقليم تيغراي وتلك الخاضعة لسيطرة قوات إقليم أمهرة المتحالفة مع الحكومة الاتحادية الإثيوبية. ويفصل النهر في جزء آخر منه بين السودان وإثيوبيا أيضاً.

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ويتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا بسبب تداعيات الصراع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا وسد النهضة العملاق الذي تشيده أديس ابابا على النيل الأزرق.

وفر عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان، ووقعت مناوشات عسكرية في منطقة أراض زراعية متنازع عليها على الحدود بين البلدين.

وكانت السلطات السودانية قد قالت يوم الأحد الماضي إنها ضبطت شحنة أسلحة وصلت جوا من إثيوبيا وإن هناك "شكوكا تدور حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة".

لكن وزارة الداخلية السودانية قالت لاحقا إنه تبين أن الأسلحة جزء من شحنة قانونية استوردها تاجر أسلحة حاصل على رخصة.

ع.أ.ج/ ع غ (رويترز)