بعد العثور على جثته.. إسرائيل تندد بمقتل حاخام في الإمارات

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن السلطات الإماراتية عثرت على جثة حاخام يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والمولدافية فُقد أثره منذ الخميس وقالت إنه "عمل شنيع من الإرهاب المعادي للسامية".

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) إن إسرائيليا مفقودا في الإمارات عُثر عليه مقتولا ووصف مقتله بأنه "عمل إرهابي شنيع معاد للسامية". وكان تسيفي كوغان، وهو أحد ممثلي حركة حباد اليهودية في الإمارات، مفقودا منذ يوم الخميس الماضي. وكانت هناك شكوك في تعرضه للخطف.

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، كان كوغان (28 عاما) يقيم في الإمارات بشكل رسمي بصفته مساعدا للحاخام اليهودي الأكبر في أبو ظبي. ويأتي اختفاؤه في الوقت الذي هددت فيه إيران بالرد على إسرائيل، بعد أن تبادلت الدولتان إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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وقال البيان الصادر عن مكتب نتنياهو "دولة إسرائيل ستستخدم كل ما لديها من سبل ليمثل المجرمون المسؤولون عن مقتله أمام العدالة".

ولم تعلق وزارة الخارجية في الإمارات بعد على نبأ العثور على جثة كوغان الذي يحمل أيضا جنسية مولدوفا.

ولدى حركة حباد فروع في أرجاء العالم وتركز على إقامة علاقات مع اليهود غير المنتمين لها والعلمانيين أو طوائف يهودية أخرى. ويظهر الموقع الإلكتروني لفرع الحركة في الإمارات أنه يدعم آلاف الزوار والمقيمين اليهود هناك ويقدم خدمات دينية واجتماعية لليهود في أرجاء منطقة الخليج.

وأعادت السلطات الإسرائيلية إصدار توصية تنصح بعدم السفر إلى الإمارات لغير الضرورة، وقالت إن على الزوار المقيمين هناك حاليا الحد من تنقلاتهم والبقاء في مناطق آمنة وتجنب زيارة الشركات وأماكن التجمع وأماكن الترفيه المرتبطة بإسرائيل واليهود.



ظهور علني ومخاوف أمنية

وأصبح وجود الجالية الإسرائيلية واليهودية في الإمارات علنيا منذ عام 2020 عندما أصبحت الدولة الخليجية أبرز دولة عربية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل منذ 30 عاما بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في 2020، في إطار ما تسمى (اتفاقيات إبراهيم).

وحافظت الإمارات على هذه العلاقة خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. ومع ذلك، بدا أن الوجود العام للإسرائيليين واليهود في الإمارات تراجع منذ الهجوم الإرهابي الذي قادته حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والذي أشعل فتيل الحرب في غزة. واجتاحت احتجاجات أنحاء العالم في أعقاب اندلاع الحرب.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وقال أعضاء في الجالية اليهودية لرويترز إن معابد يهودية غير رسمية في دبي أغلقت بعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بسبب مخاوف أمنية، ويتجمع اليهود في مجموعات صغيرة في منازل بعضهم البعض لأداء الصلوات وطقوس يوم السبت.

واستمر المعبد اليهودي الوحيد المعتمد من الحكومة في الإمارات مفتوحا في أبوظبي، عاصمة الدولة. ولا توجد معابد يهودية

رسمية في دبي، أكبر مدينة ومركز تجاري في الإمارات. ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد اليهود أو الإسرائيليين الذين يعيشون في البلاد، لكن تقديرات الجماعات اليهودية تشير إلى أن الجالية تصل إلى عدة آلاف.

ويعيش اليهود في الإمارات منذ عقود وكانوا يمارسون عباداتهم بعيدا عن الأعين إلى حد كبير حتى عام 2019، عندما بدأت الحكومة في الاعتراف علنا بوجودهم.



ع.غ/ ح.ز/ز.أ.ب (د ب أ، آ ف ب، رويترز)