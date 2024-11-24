بعد العثور على جثته.. إسرائيل تندد بمقتل إسرائيلي بالإمارات

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن السلطات الإماراتية عثرت على جثة حاخام يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والمولدافية فُقد أثره منذ الخميس وقالت إنه "عمل شنيع من الإرهاب المعادي للسامية".

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) إن إسرائيليا مفقودا في الإمارات عُثر عليه مقتولا ووصف مقتله بأنه "عمل إرهابي شنيع معاد للسامية". وكان تسيفي كوغان، وهو أحد ممثلي حركة حباد اليهودية في الإمارات، مفقودا منذ يوم الخميس الماضي. وكانت هناك شكوك في تعرضه للخطف.

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، كان كوغان (28 عاما) يقيم في الإمارات بشكل رسمي بصفته مساعدا للحاخام اليهودي الأكبر في أبو ظبي. ويأتي اختفاؤه في الوقت الذي هددت فيه إيران بالرد على إسرائيل، بعد أن تبادلت الدولتان إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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وقال البيان الصادر عن مكتب نتنياهو "دولة إسرائيل ستستخدم كل ما لديها من سبل ليمثل المجرمون المسؤولون عن مقتله أمام العدالة".

ولم تعلق وزارة الخارجية في الإمارات بعد على نبأ العثور على جثة كوغان الذي يحمل أيضا جنسية مولدوفا.

ولدى حركة حباد فروع في أرجاء العالم وتركز على إقامة علاقات مع اليهود غير المنتمين لها والعلمانيين أو طوائف يهودية أخرى. ويظهر الموقع الإلكتروني لفرع الحركة في الإمارات أنه يدعم آلاف الزوار والمقيمين اليهود هناك ويقدم خدمات دينية واجتماعية لليهود في أرجاء منطقة الخليج.

وأعادت السلطات الإسرائيلية إصدار توصية تنصح بعدم السفر إلى الإمارات لغير الضرورة، وقالت إن على الزوار المقيمين هناك حاليا الحد من تنقلاتهم والبقاء في مناطق آمنة.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، آ ف ب، رويترز)