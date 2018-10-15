 بعد الطرود المريبة..ترامب يحمل الإعلام المسؤولية | أخبار | DW | 25.10.2018

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أخبار

بعد الطرود المريبة..ترامب يحمل الإعلام المسؤولية

طرود تحمل قنابل يدوية الصنع وجهت إلى الديمقراطيين وشبكة "سي ان ان"، مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق وترامب يحمل الإعلام مسؤولية "البيئة السياسية السيئة" في البلاد.

USA Präsident Trump zu der Opioidkrise (picture-alliance/abaca/O. Douliery)

على خلفية قضية الطرود المريبة التي تحمل قنابل يدوية الصنع وجهت إلى كبار رموز الحزب الديمقراطي، حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر حاشد في ولاية ويسكونسن، الإعلام عن حالة البيئة السياسية في البلاد.

وقال ترامب إن "وسائل الإعلام يقع على عاتقها مسؤولية تحديد نغمة مدنية ووقف العداء الذي لا نهاية له والاعتداءات والقصص السلبية دائما والكاذبة في كثير من الأحيان. يجب أن تفعل ذلك".

مختارات

قبل نحو أسبوعين من الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة كشف جهاز الخدمة السرية اعتراضه لطرود بريدية "مفخخة" كانت مرسلة إلى أوباما وكلينتون. كما عُثر على طرود أخرى مرسلة لسياسيين ديمقراطيين وشبكة سي إن إن الإخبارية. (24.10.2018)

اعتبرت برلين خطة ترامب الانسحاب من معاهدة السلاح النوو  مع روسيا "خطيرة"، مطالبة روسيا بالوفاء بالتزاماتها. وكانت موسكو قد وصفت الخطوة التي يسعى ترامب إلى اتخاذها بأنها "ستكون في غاية الخطورة". (21.10.2018)

بعد كلمة أردوغان حول مقتل خاشقجي يوم أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ بإجراءات إلغاء تأشيرات الدخول للسعوديين المتورطين في هذه القضية. وترامب ينتقد السعوديين صفها ترامب بـ"أسوأ عملية تستر في التاريخ". (24.10.2018)

وكان الرئيس السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن ووزيرة خارجيته هيلاري كلنتون، من بين المستهدفين، كما استهدفت أيضا شبكة (سي.إن.إن) فيما وصفه مسؤولون في نيويورك بأنه عمل من أعمال الإرهاب.

من جهتهم، اتهم الزعماء الديمقراطيون في الكونغرس الرئيس ترامب بالتغاضي عن العنف. وكتب السناتور تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ونانسي بيلوسي زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب، في بيان أن "الرئيس تغاضى باستمرار عن عنف جسدي وبثّ الفرقة بين الأميركيين بأقواله وأفعاله". وأضافا أن دعوة ترامب إلى الاتحاد "لن تلقى صدى مالم يتراجع عن تصريحاته التي يتغاضى فيها عن أعمال العنف".

كما اتهما الرئيس الأمريكي بأنه "عبر عن دعمه لبرلماني ألقى صحافيا على الأرض وللنازيين الجدد الذين قتلوا امرأة شابة في شارلوتسفيل، ولأنصاره خلال الاجتماعات التي أظهروا خلالها عنفا مع المتظاهرين، وللطغاة في جميع أنحاء العالم الذين يقتلون مواطنيهم". كما اشار شومر وبيلوسي الى أن الرئيس الأميركي يصف "الصحافة الحرة بعدوة الشعب".

و.ب/ م.س (رويترز، ا ف ب)

  • Panama John F. Kennedy in Panama-Stadt (picture-alliance/ZUMA/Keystone Press Agency)

    أسطورة جون ف كندي.. في الذكرى المئوية لميلاده

    أبن عائلة ذات نفوذ كبير

    ولد كندي لأبوين ثريين وتمتع في شبابه بمميزات كثيرة. أبوه جوزيف ب. كندي كان سفيرا في عدة دول بينها بريطانيا حيث أقام في لندن. جون ف كندي تخرج في مدارس خاصة ودرس في جامعة هارفارد الشهيرة. في الصورة يظهر جون ف كندي حين كان ضابطا في البحرية الأمريكية في قاعدة لها بدولة بنما.

  • USA John F. Kennedy wird 1961 als 35. US-Präsident vereidigt (picture-alliance/Arnie Sachs - CNP)

    أسطورة جون ف كندي.. في الذكرى المئوية لميلاده

    الرئيس 35 للولايات المتحدة

    بعد الخدمة العسكرية نشط جون ف كندي في صفوف الحزب الديمقراطي ومثله كنائب في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ وترشح باسمه لمنصب الرئيس حيث أنتخب وأدى اليمين الدستورية في العشرين من كانون الثاني /يناير 1961 وكان بعمر 43 عاما ثاني أصغر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة. وفي خطاب التنصيب وجه نداءً إلى الشعب الأمريكي: "لا تسألوا عما يمكن لبلدكم أن يقدمه لكم، بل اسألوا عما يمكن أن تقدموه لبلدكم."

  • Bildergalerie 50. Jahrestag der Ermordung John F. Kennedys (picture-alliance/dpa)

    أسطورة جون ف كندي.. في الذكرى المئوية لميلاده

    "أنا برليني"

    من وجهة نظر ألمانية كان يوم 26 حزيران/يونيو من عام 1963 يوما مهما وتاريخيا في عهد الرئيس جون ف كندي. ففي هذا اليوم ألقى كندي خطابا مهما أمام مبنى برلمان برلين في حي شونيبيرغ وأطلق جملته الشهيرة "أنا برليني" التي أصبحت أسطورة، حيث عبر كندي من خلالها عن تضامنه مع سكان برلين التي كانت مقسمة الى جزء غربي وأخر شرقي.

  • Bildergalerie 50. Jahrestag der Ermordung John F. Kennedys (Reuters)

    أسطورة جون ف كندي.. في الذكرى المئوية لميلاده

    رجل العالم القوي..شاب وسيم

    بسحر شبابه وجاذبيته أحتل كندي بسرعة مكانا في قلوب كثير من الأمريكيين. بيد أنّ مرحلة حكمه تميزت أيضا بكثير من الأزمات والمشاكل الدولية، مثلا محاولة غزو كوبا الفاشلة، وأزمة خليج الخنازير لإسقاط نظام كاسترو الشيوعي. في عام 1962حيث وقف العالم على شفا حرب نووية مدمرة. عدم حدوث حرب نووية يعزوه البعض لدبلوماسية كندي الذكية.

  • USA John F. Kennedy und Jackie Kennedy in New York (picture-alliance/ZUMA/KEYSTONE Pictures USA)

    أسطورة جون ف كندي.. في الذكرى المئوية لميلاده

    سحر وجاذبية "جاكي"

    بانتقال زوجة كندي "جاكي" إلى البيت الأبيض، تحول الأخير إلى قبلة للجمال وعنوان للثراء والأناقة. وجودها كزوجة الرئيس لم يدم سوى عامين، لكن أناقتها وتصاميم الملابس التي كانت ترتديها ارست معايير للجمال والأناقة في البيت الأبيض مازالت نافذة المفعول إلى اليوم. كما لا تزال جاكلين كندي "تملك قلوب" الكثيرين.

  • Flash-Galerie Robert Kennedy und Marilyn Monroe und John F. Kennedy (AP)

    أسطورة جون ف كندي.. في الذكرى المئوية لميلاده

    زير النساء جون أف. كندي

    زير النساء كان لقب كندي (في يمين الصورة) بسب فضائحه مع النساء والفتيات، كما قيل أن له فضائح مع مومسات الهاتف. أكبر الفضائح كانت قصته الشهيرة مع إيقونة هوليوود مارلين مونرو( في وسط الصورة) والتي كنت تمثل رمزا للأثارة آنذاك. كما يقال إن مونرو كانت على علاقة مع شقيق كندي روبرت. مارلين مونرو توفيت في عام 1962 في ظروف غامضة لم يكشف عنها حتى اليوم.

  • Bildergalerie 50. Jahrestag der Ermordung John F. Kennedys (picture alliance/dpa)

    أسطورة جون ف كندي.. في الذكرى المئوية لميلاده

    كندي رب العائلة

    اشتهرت هذه الصورة في عام 1962 وتظهر الرئيس كندي وهو يصفق لطفليه كارولينه وجون. لم تكن عائلة آل كندي سعيدة دوما كما تبدو في الصورة. فقد توفي شقيق جون روبرت في اعتداء. كما توفي بعض أفراد آل كندي في حوادث مختلفة، مثل حوادث المخدرات أو سقوط طائرات أو الانتحار. لكن اغتيال جون ف. كندي غطى على كل تلك الحوادث وهو المهيمن في تاريخ العائلة.

  • Bildergalerie 50. Jahrestag der Ermordung John F. Kennedys (picture-alliance/dpa)

    أسطورة جون ف كندي.. في الذكرى المئوية لميلاده

    الاغتيال

    دالاس، تكساس، الثاني والعشرون من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1963. كندي وزوجته جاكلين في جولة انتخابية يستقلون سيارة مكشوفة في شوارع المدينة. عدة طلقات نارية تصيب جون ف. كندي وتقتله. والحزن يأسر البلاد بأسرها. في تلك الأيام انتهى حلم راود كثير من الناس في تلك المرحلة، حلم رئيس شاب ووسيم عقد العزم على تغيير العالم.

  • Bildergalerie 50. Jahrestag der Ermordung John F. Kennedys (picture-alliance/dpa)

    أسطورة جون ف كندي.. في الذكرى المئوية لميلاده

    اللغز الأبدي

    بعد يومين من اغتيال كندي، أغتيل المتهم بقتله لي هارفي أوزفالد (وسط الصورة) وهو عامل أجور موسمي من قبل أحد أصحاب النوادي الليلية. وكان أوزفالد قد أعتقل بعد ساعات من اغتيال كندي. لذلك تبقى ظروف الاغتيال غير مكشوفة والغموض يهيمن على كل تفاصيل الاعتداء. لهذا السبب ظهرت منذ الحين كثير من الأساطير والشائعات حول الهجوم، كما وضعت العديد من نظريات المؤامرة بشأن الجهات التي نفذته .

  • USA Beerdigung von John F. Kennedy in Washington (picture-alliance/akg-images)

    أسطورة جون ف كندي.. في الذكرى المئوية لميلاده

    الوصية

    حتى بعد دفن كندي في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1963 كانت مرحلته مازالت تؤثر في الواقع اليومي السياسي. فكان كل رئيس يدخل البيت الأبيض يقارن بالرئيس كندي.المقارنة كانت تجري حول: كيف جرت فترة ولايته؟، ماذا لو لم يتم اغتياله بعد 1036 يوما. وكيف كان يمكن أن يتطور العالم؟ عدم التمكن من الإجابة عن هذه الأسئلة ربما تجعل أسطورة كندي تبقى حية لهذا اليوم. الكاتب /ارك ساها/ح.ع.ح


مختارات

أسطورة جون ف كندي.. في الذكرى المئوية لميلاده

في التاسع والعشرين من أيار/مايو 2017 تحل الذكرى المئوية لميلاد جون ف. كندي. الرئيس الـخامس والثلاثين للولايات المتحدة اغتيل عام 1963 في دالاس. ولم تعرف لحد اليوم الجهة التي نفذت العملية. كندي بات أسطورة لا تنسى. (29.05.2017)  

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