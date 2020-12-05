بعد السعودية والإمارات.. مصر أيضا تفتح المجال أمام الطيران القطري

صرحت مصادر ملاحية مصرية مطلعة بأنه "تم فتح الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية فى الدقيقة الأولى من اليوم الثلاثاء (12 يناير/ كانون الثاني 2021". وأضافت أنه "بمقتضى القرار، يمكن للطائرات القطرية عبور الأجواء المصرية أو الهبوط بمطاراتها بداية من منتصف الليل".

وأوضحت المصادر ذاتها أن اتفاقيات النقل الجوي بين مصر وقطر ستعود للتفعيل، بما يسمح لشركات الطيران المصرية والقطرية بتنظيم رحلات جوية لنقل الركاب والبضائع بين مصر وقطر، لافتة إلى أن هذا التنفيذ يتطلب بعض الوقت للحصول على التصاريح اللازمة للتشغيل.

وقال المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني لبوابة الأهرام، إن مصر "ترفع رسميا اليوم الثلاثاء الحظر الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية".

وصرح نوير لوكالة فرانس برس "وافقت سلطة الطيران المدني المصرية على الطلبات المقدمة من السلطات القطرية للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية فجر الثلاثاء". وأضاف "بهذا القرار يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية استئناف الحركة الجوية وتبادل جداول تشغيل الرحلات".

وجاء القرار في أعقاب خطوات من جانب السعودية والإمارات ومصر لإنهاء المقاطعة التي شملت قطع العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية وإيقاف حركة السفر مع قطر منذ صيف عام 2017.

مطار القاهرة الدولي (أرشيف)

وأمس الاثنين، وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض أولى الرحلات القطرية القادمة من الدوحة عقب استئناف حركة الطيران بين البلدين.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية الأسبوع الماضي استئناف رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة، بواقع سبع رحلات أسبوعياً بدأ من الاثنين. كما أعلنت الإمارات الجمعة الماضي أنها ستعيد فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام القطريين اعتبارا من السبت.

كما أعلن سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، عن عبور أول طائرة قطرية الأجواء الإماراتية، قادمة من ملبورن الأسترالية في اتجاه الدوحة، أمس الاثنين، وفق ما نقلته عنه صحيفة البيان الإماراتية.

وتتهم مصر باستمرار قطر بأنها "راعية للإرهاب" ومأوى للعديد من المصريين الهاربين بعد إطاحة الجيش بالرئيس الراحل المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في 2013 وشن حملة اعتقال واسعة استهدفت الإسلاميين.

كما تعتبر السلطات المصرية قناة الجزيرة القطرية ناطقا رسميا باسم جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها جمعاعة "إرهابية" بنهاية 2013.



إ.ع/ص.ش ( رويترز، د ب أ، أ ف ب)