بعد السخرية من كلامه.. ترامب يلغي لليوم الثاني إفادة كورونا

قرّر الفريق الإعلامي بالبيت الأبيض عدم عقد إفادة صحفية اليوم الأحد (26 أبريل/ نيسان 2020) لليوم الثاني على التوالي، في ظل غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأضواء بعد تعليقات مثيرة للجدل بشأن تصريحاته حول الحقن بالمطهرات.

وتشرف على هذه الإفادات الصحفية مجموعة المهام الخاصة المعنية بفيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض، وهي لجنة تم إحداثها بعد انتشار الفيروس في الولايات المتحدة.

وخلّف اقتراح ترامب يوم الخميس الماضي حقن المرضى بالمطهرات والمعقمات انتقادات كبيرة، وأثارت مخاوف كبيرة من دفع بعض الناس إلى تسميم أنفسهم، ما جعل الشركة المصنعة لمنتجات التنظيف "لايسول" و"ديتول" إلى تعميم تحذير ضد استهلاك المطهرات، كما أصدرت وكالات الصحة العامة بأكثر من بلد تحذيرات في السياق ذاته.

وحاول ترامب تخفيف الضجة حول تعليقاته عندما قال أول أمس الجمعة إن حديثه عن أن الجسم يمكن أن يحقن بمطهرات لمحاربة الفيروس "كان مجرّد سخرية"، متحدثا للصحفيين: "كنت أسأل سؤالاً ساخراً لصحفيين مثلكم لأرى ما يمكن أن يحدث".

ولم تكن الإفادة الصحفية يوم الجمعة مكتملة وانتهت دون تلّقي أسئلة، كما لم يتم عقد إفادة يوم أمس السبت.

وقد يتجه البيت الأبيض لإلغاء هذه الإفادات الصحفية بعد هجوم ترامب مجددا على الصحافة، كما لو أنه يحملها المسؤولية عن تصريحه الذي انتشر كالنار في الهشيم.

وكتب ترامب على تويتر: "ما هو الغرض من عقد مؤتمرات صحفية بالبيت الأبيض عندما لا تطرح وسائل الإعلام السخيفة سوى أسئلة معادية، ثم ترفض الإبلاغ عن الحقيقة أو الحقائق بدقة ".

وتابع "إنهم يحصلون على تقييمات قياسية، والشعب الأمريكي لا يحصل على شيء سوى الأخبار الكاذبة. إنها لا تستحق الوقت والجهد!"

وكان ترامب قد روج أيضا لاستخدام دواء مضاد للملاريايعرف باسم هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كوفيد-19 على الرغم من عدم ثبوت فعاليته ووجود مخاوف تتعلق بمشاكل في القلب.

إ.ع/أ.ح (رويترز، د ب أ)