بعد الزلزال المدمر.. مدرب فريق هاتاي باكياً: ساعدونا حبا بالله

ظهر مدرب نادي هاتاي سبور، فولكان ديميريل، باكياً وهو يدعو العالم لمساعدة مدينة هاتاي وجميع المدن والمناطق التي ضربها الزلزال الأخير، داعياً لتكثيف جهود الإنقاذ لمد يد العون لمن لا يزالون تحت الأنقاض.

ويمثل نادي هاتاي سبور مدينة هاتاي، التي تعد من أكبر المدن التي تأثرت بزلزال كهرمان مرعش، وقتل فيها المئات كما دمر جزء واسع من المباني. ويلعب النادي في الدوري التركي الممتاز، وسبق له أن شارك في منافسات أوروبية.

وكان المدرب، الذي لعب سابقا للمنتخب التركي كحارس مرمى، يتحدث عن آخر أخبار الهزة الأرضية، في بث مباشر على صفحته على انستغرام، قبل أن تغلبه دموعه.

وقال المدرب، إن الجميع يموت في هاتاي، وإن الوضع في غاية الصعوبة والبؤس والسوء، مطالبا بتوفير سيارات إسعاف، وبدعم جهود المنقذين في الوصول إلى من هم تحت الأنقاض، مكررا عبارة "أرجو المساعدة حبا بالله".

وسقطت الأنقاض على عشرة من لاعبي الفريق التركي فضلا عن اثنين من الإداريين، لكن لم يعلن عن وفيات في الفريق، أشهرهم المحترف الغاني كريستان أتسو الذي أعلن بداية عن أنه مفقود، لكن تم العثور عليه لاحقا تحت أنقاض إحدى البنايات، وهو الآن يتلقى الرعاية الطبية. ونقل جل أعضاء الفريق مع المدرب إلى مدينة إسطنبول.

ويلعب ضمن الفريق التركي نفسه الدولي المغربي أيوب الكعبي، وأعلنت مصادر مغربية أنه بخير. وسيبقى الدوري التركي متوقفا إلى غاية 17 فبراير/شباط الجاري.

ع.ا